Банки выступили против прямого доступа силовиков к данным клиентов «для защиты информации о работниках ведомств» Статьи редакции
Законопроект может привести к нарушению конституционных прав граждан и проблемам с информационной безопасностью, считают авторы письма.
- Ассоциация банков России (АБР, входят «Сбербанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Тинькофф», «Газпромбанк» и другие) направила в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну письмо с отзывом на закон о доступе силовиков к банковским данным клиентов. Копия документа есть у РБК, представитель АБР подтвердил его подлинность.
- Законопроект внесли в Госдуму в августе 2023 года. По нему Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД получат право на доступ, в том числе удалённый, к информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о своих сотрудниках — клиентах банков. Документ предполагает создание отдельного реестра информационных систем, в которых обрабатываются данные силовиков.
- Банки должны обеспечить доступ к данным, а также «выполнять требования по обеспечению конфиденциальности». Иначе им могут запретить эксплуатацию таких систем. Мера нужна «для обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, работающих в силовых ведомствах», указано в пояснительной записке.
- В Минцифры сообщили, что письмо к ним пока не поступало, но добавили, что «силовые структуры будут взаимодействовать с информационными системами строго в соответствии с порядком, установленным правительством». «Так будут учтены все возможные риски. Кроме того, речь в документе идёт о доступе не ко всем информационным системам, а только к тем, которые будут включены в специальный реестр», — добавили в министерстве.
- В письме АБР пишет, что закон «порождает многочисленные правовые коллизии и входит в противоречие с положениями законодательства, устанавливающими режимы защиты охраняемой законом тайны; нормами, регулирующими безопасность критической информационной инфраструктуры, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и рядом других нормативных требований».
- Также банки опасаются, что принятие законопроекта может привести к нарушению конституционных прав россиян и федеральных законов из-за предоставления спецслужбам неограниченного доступа к персональным данным физлиц, которые не давали на это права.
- Банки обращают внимание, что по антиотмывочному законодательству они должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов. Если спецслужбы смогут менять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления, непонятно, как банки смогут выполнить требование. За нарушение им грозит приостановка работы.
- Кредитные организации отмечают и риски для информационной безопасности, и возможные ошибки в идентификации клиентов и оценке комплаенс-риска. Кроме того, выполнение новых требований приведёт к «существенному увеличению трудозатрат, обширному объёму работы и росту издержек».
- Банки предлагают взаимодействовать со спецслужбами через ФНС или ЦБ. Например, создать каналы между налоговой и силовыми ведомствами для мониторинга данных их сотрудников. А через ЦБ можно запрашивать состав сведений о сотрудниках спецслужб и дать одному из силовых ведомств право направлять запросы по их изменению или удалению. Но нужен запрет на редактирование тех данных, которые необходимы для исполнения антиотмывочного закона, считают в АБР.
- Другой альтернативой может быть самостоятельная корректировка данных банками по официальным запросам от спецслужб. «Мы изучим позицию АБР и постараемся найти компромиссное решение, но вопросы безопасности всё равно останутся в приоритете», — прокомментировал председатель профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн.
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Это молодцы, конечно, но силовикам могут дать вместо прямого доступа к данным клиентов прямой доступ к самим банкам.«для защиты информации о работниках ведомств»
Да и когда чьё-то мнение учитывалось при рассмотрении таких важнейших вопросов?
Это же всё
А они такие нежные и ранимые, эти работники.
Хоть у кого-то мозг остался..
Сильно канеш, нонешние решили пробить бывших
Они просто хотят знать побольше
Многия знания — многия печали 👆🏻
Сейчас, ближе к выборам, будет много вариантов имитации "демократических процессов". По факту: примут единогласно после "выборов".
P.S. "Законопроект может привести к нарушению конституционных прав граждан" - с этого вообще улыбнулся ;D
100%. Отмена комиссии wildberries из этой же оперы.Придумывают ерунду, потом " в интересах граждан" отменяют.
Верно. Это как с платными отказами было. По итогу, результат известен.
Киссинджер бы вообще молчал на этот счёт лучше...🤭
Просто представьте - админка, где можно в любом банке вместо Васи Пражкина написать «Царь Василий» и добавить нулей к балансу на счете ).
Artmoney
— Серёг, я тут неделю назад ипотеку взял. Будь другом, поставь галочку, что выплатил.
- Я поставлю тебе галочку сейчас, но это на День Рожденья!
Можно мне доступ, если откроется?
Ничего, сейчас выпустят закон, по которому "работникам ведомств" полагается отдельный банк, опсос, транспорт, магазин и район.
впрочем пусть лишь бы не пересекались с обычными людьми, предлагаю колыму
А у них уже это есть) Многоэтажки для силовиков, где нельзя просто так с улицы квартиру купить. Провайдеры для силовиков, где не заблокированы Инстаграмы.
Ну и пусть у них будет отдельный, я не против
А где комментарии, объясняющие, почему и это - ПЛОХО?)
Это не плохо, ни хорошо, это не имеет смысла. Никого не волнует против чего там выступили банки, или за что.
Крупный бизнес влияния на власть не имеет вообще.
Ну как, имеет, но какой надо бизнес, правильных людей.
Но к ним силовики и не пришли бы..
У бизнеса, вроде Яндекса, Альфы, и другие, — был шанс сменить власть, когда она не укрепилась.
Но они выбрали договорится с этой.
Теперь имеем шо имеем.
Только что вы прочитали экспертное мнение.
Уже есть.
Мера нужна «для обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, работающих в силовых ведомствах»,
Хаха, самые незащищённые слои )) Интересно, кому может быть интересна эта информация, и что там такого, что это нужно так защищать? Небось Байден, гад, опять за старое, не угомонится
"создание отдельного реестра информационных систем, в которых обрабатываются данные силовиков"
Я придумал элегантное решение: нужно просто создать специальный банк для силовиков, и обязать их пользоваться только им.
"Silovik Bank - надёжно под колпаком".
Всё для силовиков. Ведь без них начнётся революция а это уже "преступление"
Такой уже есть, называется ВТБ.
совсем охренели чтоли в такой сложный период для страны, когда враги и мошенники окружили со всех сторон выступать против национальной безопасности государства?
НАДО ВСЕ БАНКИ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ
В первую очередь надо Яндекс национализировать. Либо прост под строгий контроль его.
и передать в управление федеральной службы безопасности
а стоп...
Ты про свою СБУ лучше беспокойся, малец😉
Красотка😍
Полный бред, для кого закон, для чиновников 😡😡😡
Смотри, ты под 115-ФЗ подпадаешь, а дав немного денег кому надо, уже не подпадаешь :)
Конституционных)))
блть а сделать себе банк и копошиться в нём до усери не судьба не трогая другие, если цель конечно заявленная как обычно
"Мы сами хотим зарабатывать на продаже данных", - прокомментировали в банках
Я так понимаю, что это будет прекрасная дыра для обхода 161-ФЗ и 115-ФЗ :) Полезно в нынешних условиях, но это в зависимости от таксы.
Мы тут все юристы и понимаем что ты написал.
(Нет)
Можно заниматься отмывом преступных доходов, заплатив какому-нибудь майору процент за удаление информации куда уши деньги и от куда пришли.
На Вс каждый юрист, разве нет?
Бунт на подводной лодке
Етить спасибо нафиг
Включаем в реестр всё!