День 639: поставки крепкого алкоголя из Китая в Россию за январь-октябрь 2023 года увеличились в десять раз Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 24 ноября: доллар — 88,12 рубля (на 4 копейки меньше, чем 23 ноября), евро — 96,22 рубля (на 8 копеек больше).
Кто и как адаптируется
Минцифры предложило создать национальную платформу для хранения и обработки информации со всех систем городского видеонаблюдения в России, пишет «Ъ». Видеопоток будет анализироваться с помощью алгоритмов распознавания лиц и образов. Стоимость разработки платформы в ведомстве оценивают в 12 млрд рублей, при этом «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать камеры за свой счёт. Инициатива предполагает в том числе обязательное подключение к системе подъездных камер. Участники рынка считают, что расходы на проект будут в пять-шесть раз выше, а экономически эффективней развивать централизованное видеонаблюдение на местах.
Какие есть проблемы и трудности
Крупные российские банки исчерпали лимиты финансирования льготных автокредитов на 2023 год, рассказали «Ъ» источники на рынке авто и среди банков. Изначально бюджет на программу составлял 5,1 млрд рублей, после этого её дофинансировали еще на 1,2 млрд рублей. По словам собеседников газеты, Минпромторг разослал банкам письмо о том, что в 2023 году средства на программу больше выделятся не будут. В самом ведомстве заявили, что льготное кредитование «продолжает действовать».
Контекст
По итогам 2023 года Китай может войти в десятку крупнейших поставщиков виски в Россию, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные участников рынка. Импорт крепкого алкоголя из КНР за январь-октябрь увеличился в десять раз год к году и достиг 464 тысяч литров, из которых на виски пришлось 421 тысяча литров.
Треть опрошенных россиян (33%) ждут возвращения иностранных брендов одежды, говорится в исследовании «Сбермаркетинга» и «Авито». Около 55% респондентов заявили, что стали чаще покупать вещи российских марок.
Новости предыдущего дня, 23 ноября — здесь.
"По итогам 2023 года Китай может войти в десятку крупнейших поставщиков виски в Россию"
Любой виски говно, а уж китайский наверное вообще говнище. Пейте джин и водку, господа. И вино. И пиво. И...
О! Нтилигенция в треде!:-) Я китайщину выпил бы только за то, что скоро один фиг придется! Хотя мне в принципе и белорусского пива хватает.
В жизни надо попробовать всё.
а ты старьё со змеёй пробовал?
А его и делают из говна. Спирт
Прилавки заполнил Вжик Бениелс из серии Абибос
На выходных в винлабе сфоткаю пришлю фотку если не забуду.
Нет, зря вы так. Свои марки делают. Дорого правда.
Щас любой абибос уже гораздо качественнее Армани, который клепают в подвалах Милана беженцы из Сомали.
Вот это норм.«отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать камеры за свой счёт
Прелестно!Участники рынка считают, что расходы на проект будут в пять-шесть раз выше
Знакомо и буднично.
Сразу умножайте на пять.)
Сегодня точно комментарии для тех, кто собирается стартовать с похудением к новому году.
Это просто что-то невообразимое)
В отличие от русского традиционного, зернового производства спирта, предприимчивые китайцы делают спирт из отходов жизнедеятельности, необязательно человека, но и животных.
В фекалиях содержатся органические вещества. С помощью химической реакций, получается съедобная среда для дрожжей, которые в свою очередь перерабатывают её в спирт. Далее в дело идут большие и современные ректификационные колонны, с большой разделяющей способностью.
На выходе получается спирт ничем по вкусу и запаху не отличающейся от зернового
Уважаемый, вы зачем нам аппетит в пятницу испортили? ;) Люди совсем перестали замечать прекрасное вокруг нас
Слушайте, спирт из говна, кроты в банках, змеями закусывают...
Теперь точно не позвонит.
Виски прикольный китайский, дорогой правда
Бухлишко течёт рекой в страну. Сложный год, мда.
Они знают, что нам нужно))) С такой жизнью только бухать и остается
Льготное кредитование «продолжает действовать», но льготные кредиты выдавать не будут. Парадокс? Не, будни, ничего необычного.
Что? Не смешно?
Дожили,🫣
А из КНДР или Ирана будут какие нибудь поставки?
О, мне однажды клиент за статью презентовал красивую бутылку с китайским пойлом и каким-то тараканом внутри. Передарила.
Пить будем больше. Жить будет веселее. Китайское пойло еще не видел на полках. Может они подделывают привычные нам бренды?
Китайская забегаловка, левое пойло Пару баксов стоило... (кто напел - отбей пятюню)
А им в ответ из России...
Это реально крот?
Когда китайцы импортозаместили электронику - я терпел. Весь мир пользуется китайской электроникой.
Когда китайцы импортозаместили автомобили - я терпел. Хуже жигулей всё-равно даже у китайцев не получится сделать.
Но теперь даже водка китайская???
В Китае водку делают суперкачественную, поищи сколько процедур проходит. Даже самая дешевая за 5 юаней всегда качественная
В Китае водку делают суперкачественную, поищи сколько процедур проходит. Даже самая дешевая за 5 юаней всегда качественная