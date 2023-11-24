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Фото «Ъ»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 24 ноября: доллар — 88,12 рубля (на 4 копейки меньше, чем 23 ноября), евро — 96,22 рубля (на 8 копеек больше).

Курсы на Мосбирже на 7:38 мск: доллар — 88,7 рубля, евро — 96,74 рубля.

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Курсы на Forex на 7:39 мск: доллар — 88,72 рубля, евро — 96,81 рубля.

Кто и как адаптируется

Минцифры предложило создать национальную платформу для хранения и обработки информации со всех систем городского видеонаблюдения в России, пишет «Ъ». Видеопоток будет анализироваться с помощью алгоритмов распознавания лиц и образов. Стоимость разработки платформы в ведомстве оценивают в 12 млрд рублей, при этом «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать камеры за свой счёт. Инициатива предполагает в том числе обязательное подключение к системе подъездных камер. Участники рынка считают, что расходы на проект будут в пять-шесть раз выше, а экономически эффективней развивать централизованное видеонаблюдение на местах.

Какие есть проблемы и трудности

Крупные российские банки исчерпали лимиты финансирования льготных автокредитов на 2023 год, рассказали «Ъ» источники на рынке авто и среди банков. Изначально бюджет на программу составлял 5,1 млрд рублей, после этого её дофинансировали еще на 1,2 млрд рублей. По словам собеседников газеты, Минпромторг разослал банкам письмо о том, что в 2023 году средства на программу больше выделятся не будут. В самом ведомстве заявили, что льготное кредитование «продолжает действовать».

Контекст

По итогам 2023 года Китай может войти в десятку крупнейших поставщиков виски в Россию, сообщает «Ъ» со ссылкой на данные участников рынка. Импорт крепкого алкоголя из КНР за январь-октябрь увеличился в десять раз год к году и достиг 464 тысяч литров, из которых на виски пришлось 421 тысяча литров.

Треть опрошенных россиян (33%) ждут возвращения иностранных брендов одежды, говорится в исследовании «Сбермаркетинга» и «Авито». Около 55% респондентов заявили, что стали чаще покупать вещи российских марок.