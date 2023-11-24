Winter Capital передал контроль над своим портфелем — фонд прекратит существование Статьи редакции
Он в разное время инвестировал в ivi, Skyeng, BestDoctor и другие проекты.
- Международная инвесткомпания Rockstone Ventures приобрела контроль над портфелем фонда Winter Capital, включая все инвестиции. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на фонд.
- Условия сделки не раскрываются. По плану, Winter Capital переименуют в Rockstone Ventures, сам фонд прекратит существование. В пресс-службе добавили, что о планах партнёров фонда объявят позднее.
- На своём одностраничном сайте Rockstone Ventures представлена как частная венчурная компания с фокусом на развивающиеся рынки, обратил внимание Forbes. В LinkedIn на странице компании нет дополнительной информации: владельцы, инвесторы и управляющая команда не указаны.
- Winter Capital создан в 2015 году. Основным инвестором фонда стал «Интеррос» Владимира Потанина, писал Forbes. В самой компании утверждали, что «Интеррос» не единственный инвестор, а с весны 2022-го структуры Потанина не участвуют в инвестициях Winter Capital.
- Winter Capital в разное время инвестировал в ivi, Skyeng, Arrival, «Алгоритмику», BestDoctor и другие проекты. В 2022 году «Интеррос» выкупил 35% TCS Group («Тинькофф»); Потанин рассказывал, что это портфельная инвестиция, управлять которой будет Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым.
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Какая странная новость на VC, фонды какие-то, ventures…
Что-то на поза-поза-прошлогоднем.
Ведь на месте этого скушного поста могли бы быть пятничные сиськи! ( * ) ( * )
Зима не будет.
Чет перепутали мальца. У нас не развивающийся. Свивающийся.
Это отрицательное развитие
Так я не понял, меняется только название?
Фонд закончился?
Больше похоже на вывод активов во внешнее владение. Типа уже не российские владельцы.
Доинвестировался, значит. Штош.