Деньги
Таня Боброва

Winter Capital передал контроль над своим портфелем — фонд прекратит существование Статьи редакции

Он в разное время инвестировал в ivi, Skyeng, BestDoctor и другие проекты.

  • Международная инвесткомпания Rockstone Ventures приобрела контроль над портфелем фонда Winter Capital, включая все инвестиции. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на фонд.
  • Условия сделки не раскрываются. По плану, Winter Capital переименуют в Rockstone Ventures, сам фонд прекратит существование. В пресс-службе добавили, что о планах партнёров фонда объявят позднее.
  • На своём одностраничном сайте Rockstone Ventures представлена как частная венчурная компания с фокусом на развивающиеся рынки, обратил внимание Forbes. В LinkedIn на странице компании нет дополнительной информации: владельцы, инвесторы и управляющая команда не указаны.
  • Winter Capital создан в 2015 году. Основным инвестором фонда стал «Интеррос» Владимира Потанина, писал Forbes. В самой компании утверждали, что «Интеррос» не единственный инвестор, а с весны 2022-го структуры Потанина не участвуют в инвестициях Winter Capital.
  • Winter Capital в разное время инвестировал в ivi, Skyeng, Arrival, «Алгоритмику», BestDoctor и другие проекты. В 2022 году «Интеррос» выкупил 35% TCS Group («Тинькофф»); Потанин рассказывал, что это портфельная инвестиция, управлять которой будет Winter Capital во главе с Алексеем Башкировым.

#новости #wintercapital

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10 комментариев
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 Невероятный Блондин

Какая странная новость на VC, фонды какие-то, ventures…
Что-то на поза-поза-прошлогоднем.

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Иванов Иван

Ведь на месте этого скушного поста могли бы быть пятничные сиськи! ( * ) ( * )

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Слегка Придурковатый

Зима не будет.

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Labeling
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дед Мазай и сиба
Rockstone Ventures представлена как частная венчурная компания с фокусом на развивающиеся рынки

Чет перепутали мальца. У нас не развивающийся. Свивающийся.

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Zloy Marketolog

Это отрицательное развитие

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Дмитрий Юранов

Так я не понял, меняется только название?

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Сергей Иванов

Фонд закончился?

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Иванов Иван

Больше похоже на вывод активов во внешнее владение. Типа уже не российские владельцы.

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Вадим Д.

Доинвестировался, значит. Штош.

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7 комментариев
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