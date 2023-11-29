Игровая студия KEK Entertainment бывших топ-менеджеров Pixonic привлекла $8 млн Статьи редакции
Деньги пойдут на развитие кросплатформенности и разработку ещё не вышедшей первой игры от компании.
- Игровая студия привлекла деньги от фондов Korea Investment Partners, Woori Technology Investment Co, Kona Venture Partners и прошлых инвесторов компании — The Games Fund и Play Ventures.
- Деньги пойдут на разработку пока не вышедшей игры от KEK Entertainment — «соревновательного мобильного экшена с глубокими тактическими элементами». В частности, инвестиции направят на развитие кросплатформенности — поддержки игр на мобильных устройствах, игровых консолях и компьютерах.
- Студию основали в сентябре 2021 года бывшие топ-менеджеры игровой компании Pixonic Георгий Егоров (был гендиректором) и Олег Порошин (был главным операционным директором). Офисы компании находятся на Кипре, команда разработчиков — в Армении и других странах.
- По словам Егорова, если будущую игру получится сделать «достаточно “казуальной” для обычных и “хардкорных“ игроков», проект сможет «развлекать и играющих с компьютеров, и привлекать владельцев мобильных устройств».
Егоров и Порошин руководили Pixonic с 2019 года. По собственным данным, за время их работы выручка компании выросла вдвое. За семь лет с момента запуска самая популярная игра студии War Robots принесла выручку в $500 млн.
- В ноябре 2021 года KEK Entertainment уже привлекала $3 млн от The Games Fund и Play Ventures.
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Главное, чтобы эти 8 лямов не прокекали.
Лол, кек, чебурек.
Это название их тайтла уровня ААА :)
Кек-кек называется?
Мда, кек и пихоник.
Кек
Кек
Мне кажется, привлекла 8 млн для рекламы в игре, чтобы пользователи не могли зайти из-за потока прекрасных видео
Вот это поток кека в комментах.