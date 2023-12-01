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Деньги
Таня Боброва

День 646: на Кубе начали принимать карты «Мир» в некоторых магазинах, «АвтоВАЗ» перенёс запуск производства Lada Iskra Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Источник: travel.mts.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 декабря: доллар — 88,58 рубля (на 30 копеек меньше, чем 30 ноября), евро — 96,88 рубля (на 76 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:27 мск: доллар — 89,18 рубля, евро — 97,32 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 30 ноября: доллар — 89,67 рубля, евро — 97,70 рубля.

Аналитики «Тинькофф инвестиций» составили портрет российского инвестора в зависимости от региона проживания, пишут «Ведомости». Самая популярная отрасль для инвестиций — это финансовый сектор, следует из данных исследования. На втором месте находятся инвестиции в потребительские товары, на третьем — в ИТ.

Кто и как адаптируется

Крупный продавец обуви Munz Group стал владельцем товарных знаков, связанных с немецким брендом Salamander, обнаружил «Ъ» в данных Роспатента. В профиле группы на HeadHunter сказано, что в 2023 году она приобрела права на марку Salamander в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане, Киргизии и Туркменистане. В Munz Group и Salamander GmbH не ответили на вопросы.

Правительство России создаёт ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом «Пулково», забрав это право у иностранной компании. Правительство не будет учредителем компании. Её российские акционеры сохранят право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет.

Несколько магазинов и отелей на Кубе начали приём оплаты банковскими картами российской платёжной системы «Мир», пишет ТАСС.

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Какие есть проблемы и трудности

«АвтоВАЗ» сдвинул запуск серийного производства Lada Iskra на заводе в Тольятти с конца 2024-го на начало 2025-го.

Контекст

С 1 января до 1 ноября 2023 года в категории судебных споров, связанных с лицензионными и смешанными договорами на ПО, вынесли 1162 судебных акта — почти на 20% больше год к году, приводит «Ъ» данные RTM Group. Речь идёт в первую очередь об исках к крупным зарубежным вендорам, покинувшим Россию и нарушившим соглашения с контрагентами.

В России за 1,5 года суды наложили на активы иностранного бизнеса в России 117 обеспечительных мер, среди них — 93 ареста. Чаще всего арестовывались денежные средства и имущество. Какие меры ещё принимали — в инфографике РБК.

Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России». «Предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году» оценили в 24,5 млрд рублей, что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд рублей, узнали «Ведомости».

Новости предыдущего дня, 30 ноября — здесь.

#новости

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30 комментариев
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 Anton Karmanov
> составили портрет российского инвестора
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дед Мазай и гигазайцы

Мощный физиогномист работал ))

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Буквоед

Засмеялся вслух )

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Слегка Придурковатый

"На втором месте находятся инвестиции в потребительские товары"

Зайду сегодня вечерком в "Красное и белое", проинвестирую в потребительские товары, так сказать.

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Борис Интеграторов

Жаль, что инвестиции краткосрочные. Буквально на 20 минут всего!)))

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Буквоед

Наконец-то Кубинский автономный округ присоединился к платежам.

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Anton Karmanov

надо в ЕАЭС ещё их активней зазывать и можно возить сигары чемоданами

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jobisdone

По бартеру в расчете 40 футовый с сигарами в обмен на один JAC? 😅

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Вадим Д.

Портрет инвестора готов.

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Борис Интеграторов

Сбербанковская ИИ другую картинку на ваш запрос сгенерирует. Главное с какой стороны посмотреть)

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Вадим Д.
Правительство РФ создаёт ООО, ... забрав это право у иностранной компании

Лихо. Совсем париться перестали.

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S.Capusta

Только заметил? ))
Как только иностранные компании закончатся, начнутся отечественные.

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Вадим Д.

Да отечественные уже в постоянной зоне риска. Инвестклимат и отвага предпринимателей на высочайшем уровне.

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дед Мазай и гигазайцы
Lada Iskra

Бляяяяять!!!!! Да скока мона? Что за Iskra? Нахера тут транслитерация? Ну либо Искра, либо Spark, что за манера уродовать слова в угоду своему уебищному маркетингу.

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Иван Иванов

Из Iskra возгорится Plamya!

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дед Мазай и гигазайцы

Pizdets kakoi-то.

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Андрей

Потому что на китайском заводе только латинские шильдики, если такой умный то сам оплачивай новые прессформы

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дед Мазай и гигазайцы

Ну смотри: комплектующие китайские, шильдик на латинице, а машина - российская. Как такое возможно?...

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Слегка Придурковатый

Тут ещё нормально. Потому что не "Лада", а "Lada".

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Никита

Iskra и точка

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Artu

Что-то на ленинском

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Вадим Д.

Ну всё, кто переживал что на Кубе не сможет расплатиться — успокойтесь и смело летите, хлеб и воду продадут по Миру.

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Anton Karmanov

клавиша F5 на клавиатуре живая?

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Вадим Д.
«АвтоВАЗ» сдвинул запуск

Очередной сдвиг, а там и до великого 35-го недалеко.

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Вадим Д.
Чаще всего арестовывались денежные средства и имущество

Ну так! Запрет на действя тоже хорош. В общем — молодцы, славно потрудились.

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Колян

Надо не жаловаться, а терпеть!

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Mike Amir

...я думал будет хорошо, но не знал что так скоро...

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Иван Иванов

Подожди, ещё будет свет в конце тоннеля...

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Борис Интеграторов

Шах и мат шлюшки банковские. Не нужны нам ваши визы и как там второе говно называется.
Развивается Русский Мир! На Кубе уже. Скоро Россия по всюду будет. Выкину свой загран!

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Константин Яломов

Лада Искра будет таким же металлоломом как и все остальные Лады?

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27 комментариев
Раскрывать всегда
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