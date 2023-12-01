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Источник: travel.mts.ru

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 декабря: доллар — 88,58 рубля (на 30 копеек меньше, чем 30 ноября), евро — 96,88 рубля (на 76 копеек меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:27 мск: доллар — 89,18 рубля, евро — 97,32 рубля.

Курсы на Forex на закрытии 30 ноября: доллар — 89,67 рубля, евро — 97,70 рубля.

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Аналитики «Тинькофф инвестиций» составили портрет российского инвестора в зависимости от региона проживания, пишут «Ведомости». Самая популярная отрасль для инвестиций — это финансовый сектор, следует из данных исследования. На втором месте находятся инвестиции в потребительские товары, на третьем — в ИТ.

Кто и как адаптируется

Крупный продавец обуви Munz Group стал владельцем товарных знаков, связанных с немецким брендом Salamander, обнаружил «Ъ» в данных Роспатента. В профиле группы на HeadHunter сказано, что в 2023 году она приобрела права на марку Salamander в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Беларуси, Азербайджане, Киргизии и Туркменистане. В Munz Group и Salamander GmbH не ответили на вопросы.

Правительство России создаёт ООО «Холдинг ВВСС» для управления аэропортом «Пулково», забрав это право у иностранной компании. Правительство не будет учредителем компании. Её российские акционеры сохранят право распоряжаться своими акциями, иностранные — нет.

Несколько магазинов и отелей на Кубе начали приём оплаты банковскими картами российской платёжной системы «Мир», пишет ТАСС.

Какие есть проблемы и трудности

«АвтоВАЗ» сдвинул запуск серийного производства Lada Iskra на заводе в Тольятти с конца 2024-го на начало 2025-го.

Контекст

С 1 января до 1 ноября 2023 года в категории судебных споров, связанных с лицензионными и смешанными договорами на ПО, вынесли 1162 судебных акта — почти на 20% больше год к году, приводит «Ъ» данные RTM Group. Речь идёт в первую очередь об исках к крупным зарубежным вендорам, покинувшим Россию и нарушившим соглашения с контрагентами.

В России за 1,5 года суды наложили на активы иностранного бизнеса в России 117 обеспечительных мер, среди них — 93 ареста. Чаще всего арестовывались денежные средства и имущество. Какие меры ещё принимали — в инфографике РБК.

Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России». «Предварительный размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году» оценили в 24,5 млрд рублей, что сопоставимо с убытком группы в 30,4 млрд рублей, узнали «Ведомости».