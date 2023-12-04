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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2-4 декабря: доллар — 89,76 рубля (на 1,18 рубля больше, чем 1 декабря), евро — 97,91 рубля (на 1,03 рубля больше).

Курсы на Мосбирже на 8:13 мск: доллар — 90,59 рубля, евро — 98,38 рубля.

Курсы на Forex на 8:30 мск: доллар — 90,51 рубля, евро — 98,4 рубля.

Власти определились с механизмом контроля за продажей валютной выручки. Экспортёры получили от Росфинмониторинга и ЦБ инструкции, как исполнять требования указа президента к возврату доходов, в частности какие раскрывать данные, узнали «Ведомости». По словам источников, продажу выручки планируется контролировать по пяти направлениям, но самый сложный вопрос — о дочерних компаниях, на которые также распространяются требования.

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После введения санкций «СПБ Биржа» заявляла, что блокировки активов клиентов не будет. Но акциями торговать нельзя, и всё указывает на обратное: под санкции, выяснил Forbes, попадает дочерний депозитарий «СПБ банк» — так как доля владения биржи в нем превышает 50%. Это означает риск полной невозможности для инвесторов распоряжаться своими активами, считают источники издания.

«Тинькофф» запустил международные переводы в Бразилию — их можно совершать в бразильских реалах во все банки страны.

Кто и как адаптируется

«Аквариус» в партнёрстве с разработчиком ОС Astra Linux в начале 2024 года начнёт продажи в Мьянме, узнал «Коммерсантъ». В частности, компании ведут переговоры с властями страны о поставках в госсектор — но реальных контрактов пока нет.

Минцифры и российские поставщики ПО согласовывают новые правила работы реестра российского ПО, участники которого получают преференции на госзакупках, выяснил «Коммерсантъ». В реестре появятся две категории. В одну выделят поставщиков, которые докажут «достаточный уровень переработки» ПО, основанного на компонентах open source, обеспечат совместимость с российскими процессорами и браузерами и обучение пользователей — они получат все льготы. Разработчики во второй — только налоговые.

Входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» планирует модернизировать кондитерскую фабрику «Мишкино» для выхода на рынки Китая и других стран Азии, рассказал знакомый с проектом источник «Коммерсанта».

Какие есть проблемы и трудности

Эстония может временно закрыть свои контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за наплыва мигрантов, сообщает Департамент полиции и погранохраны республики. В обращении к выезжающим в Россию он не рекомендует этого делать и предупреждает, что возможно наземным путём вернуться не получится.

Контекст

За первую половину 2023 года выручка российских компаний снизилась в два раза по сравнению с первой половиной 2022-го — с 694,1 трлн рублей до 342,2 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического портала ФНС, которые публикуются с большим временным лагом. При этом прибыль выросла на 31%, до 18,1 трлн рублей.

ФНС высчитывает показатель доходов исходя из деклараций по налогу на прибыль организаций по показателям «доходы от реализации» и «внереализационные доходы» без учёта всех видов расходов. Тренд подтверждают отчётности компаний: выручка «Газпрома» за девять месяцев 2023-го снизилась на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойла» — на 12%, «Уралкалия» — на 26%, «Акрона» — на 34%, «Интер РАО» — на 43%, «НОВАТЭКа» — на 9%, «ФосАгро» — на 28%.

По мнению юристов, опрошенных «Коммерсантом», указ президента, изменивший структуру управления аэропортом Пулково и ограничивший право иностранных участников распоряжаться своими голосами, позволит запустить парализованные корпоративные процессы. В сентябре 2023-го о проблемах с корпоративным управлением в Пулково говорил глава ВТБ Андрей Костин: «Сейчас главная задача — это редомициляция». Он пояснил, что участники не голосуют, не решаются вопросы по кредитам.

По итогам одиннадцати месяцев продажи кнопочных телефонов в России снизились на 11% в штуках и на 17% в деньгах, подсчитали ритейлеры и дистрибуторы, доля отечественных брендов серьёзно выросла, составив 58%. Устройства могут покупать для граждан на «новых территориях», а также в зоне боевых действий, отмечают эксперты.