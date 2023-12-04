День 649: Минцифры согласовывает с разработчиками новые правила работы реестра отечественного ПО Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 2-4 декабря: доллар — 89,76 рубля (на 1,18 рубля больше, чем 1 декабря), евро — 97,91 рубля (на 1,03 рубля больше).
Власти определились с механизмом контроля за продажей валютной выручки. Экспортёры получили от Росфинмониторинга и ЦБ инструкции, как исполнять требования указа президента к возврату доходов, в частности какие раскрывать данные, узнали «Ведомости». По словам источников, продажу выручки планируется контролировать по пяти направлениям, но самый сложный вопрос — о дочерних компаниях, на которые также распространяются требования.
После введения санкций «СПБ Биржа» заявляла, что блокировки активов клиентов не будет. Но акциями торговать нельзя, и всё указывает на обратное: под санкции, выяснил Forbes, попадает дочерний депозитарий «СПБ банк» — так как доля владения биржи в нем превышает 50%. Это означает риск полной невозможности для инвесторов распоряжаться своими активами, считают источники издания.
«Тинькофф» запустил международные переводы в Бразилию — их можно совершать в бразильских реалах во все банки страны.
Кто и как адаптируется
«Аквариус» в партнёрстве с разработчиком ОС Astra Linux в начале 2024 года начнёт продажи в Мьянме, узнал «Коммерсантъ». В частности, компании ведут переговоры с властями страны о поставках в госсектор — но реальных контрактов пока нет.
Минцифры и российские поставщики ПО согласовывают новые правила работы реестра российского ПО, участники которого получают преференции на госзакупках, выяснил «Коммерсантъ». В реестре появятся две категории. В одну выделят поставщиков, которые докажут «достаточный уровень переработки» ПО, основанного на компонентах open source, обеспечат совместимость с российскими процессорами и браузерами и обучение пользователей — они получат все льготы. Разработчики во второй — только налоговые.
Входящий в АФК «Система» агрохолдинг «Степь» планирует модернизировать кондитерскую фабрику «Мишкино» для выхода на рынки Китая и других стран Азии, рассказал знакомый с проектом источник «Коммерсанта».
Какие есть проблемы и трудности
Эстония может временно закрыть свои контрольно-пропускные пункты на границе с Россией из-за наплыва мигрантов, сообщает Департамент полиции и погранохраны республики. В обращении к выезжающим в Россию он не рекомендует этого делать и предупреждает, что возможно наземным путём вернуться не получится.
Контекст
За первую половину 2023 года выручка российских компаний снизилась в два раза по сравнению с первой половиной 2022-го — с 694,1 трлн рублей до 342,2 трлн рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные аналитического портала ФНС, которые публикуются с большим временным лагом. При этом прибыль выросла на 31%, до 18,1 трлн рублей.
ФНС высчитывает показатель доходов исходя из деклараций по налогу на прибыль организаций по показателям «доходы от реализации» и «внереализационные доходы» без учёта всех видов расходов. Тренд подтверждают отчётности компаний: выручка «Газпрома» за девять месяцев 2023-го снизилась на 36%, «Роснефти» — на 8%, «Лукойла» — на 12%, «Уралкалия» — на 26%, «Акрона» — на 34%, «Интер РАО» — на 43%, «НОВАТЭКа» — на 9%, «ФосАгро» — на 28%.
По мнению юристов, опрошенных «Коммерсантом», указ президента, изменивший структуру управления аэропортом Пулково и ограничивший право иностранных участников распоряжаться своими голосами, позволит запустить парализованные корпоративные процессы. В сентябре 2023-го о проблемах с корпоративным управлением в Пулково говорил глава ВТБ Андрей Костин: «Сейчас главная задача — это редомициляция». Он пояснил, что участники не голосуют, не решаются вопросы по кредитам.
По итогам одиннадцати месяцев продажи кнопочных телефонов в России снизились на 11% в штуках и на 17% в деньгах, подсчитали ритейлеры и дистрибуторы, доля отечественных брендов серьёзно выросла, составив 58%. Устройства могут покупать для граждан на «новых территориях», а также в зоне боевых действий, отмечают эксперты.
Новости предыдущего дня, 3 декабря — здесь.
"После введения санкций «СПБ Биржа» заявляла, что блокировки активов клиентов не будет. Но акциями торговать нельзя, и всё указывает на обратное"
Того гляди, скоро и банкротство всё-таки признают, что типа да, это мы сами, лол.
Полезные санкции
Российская авиакомпания S7 Airlines отменила все авиарейсы между Нижним Новгородом и Москвой с 15 января 2024 года. У пассажиров также исчезла бронь. Информация появилась на сайте перевозчика.
https://newsnn.ru/news/2023-12-02/otmeneny-reysy-iz-nizhnego-novgoroda-v-moskvu-3116799
Представители авиакомпании данную ситуацию пока не комментируют, но как сообщает «Коммерсант», причиной этого стали сложности в обслуживании Airbus A320/А321 NEO. Компания не может эксплуатировать около 20% парка, в том числе 13 из 39 NEO. Проблема — в ремонте американских двигателей P&W. Дело в том, что их обслуживанием не занимаются ни в России, ни в Иране.
• В субботу борт Airbus А321 «Аэрофлота», летевший из Санкт-Петербурга в Москву, запросил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
• 2 декабря в тюменском аэропорту «Рощино» по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолет Superjet 100 авиакомпании «Ямал», следовавший из Ноябрьска в Уфу.
• 1 декабря вышли из строя сразу три самолета. Airbus A321 «Аэрофлота», летевший из Калининграда в Москву, был вынужден приземлиться в петербургском аэропорту «Пулково» из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов.
• другой самолет «Аэрофлота» — Boeing 777 с 408 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Москвы, совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
• В Новосибирске у самолета «ИрАэро» с 78 пассажирами на борту отказали автопилот и закрылки после вылета из аэропорта Толмачево. По данным Shot, борт Superjet 100, который должен был направиться в Талакан, сделал более девяти кругов в зоне ожидания перед тем как благополучно приземлиться.
Вадиму дали высказаться этим утром полностью
Кек
Ай молодцы какие. Определённость и контроль — вот уж чего давненько не бывало.
Тут даже добавить нечего. Клиентам здоровья только что пожелать. Нервического, в первую очередь. Ну и перестать надеяться, им уже так долго доказывают что лучше не будет.
После 2013 года лезть в иностранные ценные бумаги нужно быть сумасшедшим. Инвестор должен оценивать многое, в то числе и геополитическую обстановку.
Я думаю, без участия геостротеха не было бы "после 2013", а "после 2022" все бы работало как и до. Так что вывод, что это геостротех, етеот ваш...
И что теперь, западу все время жопу целовать?
Китаю
Вы целовали жопу западу до этого?
Я не целовал, пошли эти американцы на хутор бабочек ловить.
И я не целовал. И не знаю того кто бы это делал. Но как это относится к комментарию, что не было бы печали, да геостратеха навыбирали?
Хорошо, что новореги знают, что люди тупые, а не в правительстве ворье сидит.
На-ду-ли
Такие вот ценности, да. А виноват будет опять кто-то но не СПб биржа. И не чиновники.
Зато планировщики-обещалкины работают очень хорошо.
Ну вот же одни положительные новости по работе с одной из стран золотого треугольника
Это просто шильдиковые заводы выходят на полную мощность.Устройства могут покупать для граждан на «новых территориях», а также в зоне боевых действий
Какой любопытный рынок сбыта. Ну да «новые территории» всё спишут.
Напишите хорошие новости. Можно лживые. Хочу сегодня день в розовых очках провести
Представьте какой бы поднялся вой на хуторах, если бы с таким заявлением Москва выступила