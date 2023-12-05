Группа инвесторов обсуждает покупку «Яндекса» через закрытый паевой фонд — Forbes Статьи редакции
Это часть возможной покупки через единую структуру, о которой уже сообщало издание.
- Группа потенциальных инвесторов может использовать для покупки российского бизнеса «Яндекса» у Yandex N.V. паевой фонд или другую инвестиционную компанию, но скорее всего, это будет ЗПИФ — закрытый паевой фонд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на источник, близкий к «Яндексу». В компании отказались комментировать такой вариант сделки.
- По словам собеседника издания, этот вариант — часть возможного решения по выкупу компании через единую структуру, представляющую интересы «санкционных и несанкционных инвесторов». Это «вроде всех устраивает», добавил он.
- Использование ЗПИФ в сделке с «Яндексом» рассматривается как «опция с вероятностью 50/50», рассказал Forbes источник в инвестиционном сообществе. Он отметил, что на начальном этапе не все покупатели будут публично известны — но для сохранения их конфиденциальности не обязательно потребуется ЗПИФ.
- При этом опрошенные Forbes аналитики отметили, что одно из преимуществ ЗПИФ — сохранение в тайне имён участников. Другие: удобство управления, отсутствие налога на прибыль и возможность быстрого перевода неликвидных активов в ценные бумаги.
- В марте 2023 года РБК со ссылкой на источники сообщило о возможной продаже 51% российского бизнеса «Яндекса» консорциуму инвесторов и создании фонда топ-менеджеров, который получит управление компанией на пять лет. Yandex N.V. планировал отдельно развивать только облачные технологии, «Практикум», «Толоку» и беспилотники, говорили источники.
- Предполагаемый состав консорциума в мае согласовал Владимир Путин — в него вошли глава «Интерроса» Владимир Потанин, глава «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов и банк ВТБ. В июне The Bell выяснил, что сделка «забуксовала» из-за бизнесменов под санкциями в составе покупателей российского «Яндекса».
- В октябре Forbes сообщил, что компания «активизировала» переговоры по привлечению стратегических инвесторов в капитал российского бизнеса, чтобы завершить сделку до конца 2023 года. Она обсуждала якобы возможность передать контрольный пакет «семибанкирщине» — это ВТБ, Владимир Потанин, Иван Таврин (его представители неоднократно отрицали интерес к сделке), основатель Faberlic Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд», глава «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев и структура «Лукойла».
- В середине ноября Bloomberg и Reuters сообщили, что Yandex N.V. планирует продать не 51% «Яндекса», а весь российский бизнес компании целиком — в том числе и поисковый.
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Одни инвесторы последний хрен без соли доедают и клянут СПБ Биржу (а надо бы себя), другие ЗПИФом покупают Яндекс.
И те инвесторы, и другие, казалось бы (-:
Одни инвесторы стотысячные, другие стомиллионные. Дьявол 😈 он в деталях как обычно.
Наивные дурачки, все данные утекут.
И не если, а когда.
Собрались мы как то с братками…
Прибыль делить!
"Сейчас братан время такое. Здорово подняться можно" ыыы))
Этому дала, этому дала, а этот не мудала)))
Ищу группу инвесторов промеценатить мне исследования биометрических параметров мозга человека
https://vc.ru/926615
Закупился на паях - прокатился на хуях.
Ну ведь знаете как это бывает.
Упал 9 раз, а поднялся 10.
В прошлом году тебя пьяного забирает девушка из ментовки, а в следующем вы с ней рвёте Олимпийский.
Вчера проиграл в инвестициях 700к рублей, а завтра поднял в лотерее 10 лямов.
Пусть купать и закроют. Было бы идеально!
*Купят