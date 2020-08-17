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«Ведомости»: сеть коворкингов WeWork начала искать покупателя на свой бизнес в России Материал редакции
Компания хочет сохранить свой бренд в России и может продать бизнес по франшизе, утверждает источник издания.
- Сеть коворкингов WeWork решила продать свой операционный бизнес в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух потенциальных покупателей и трёх консультантов, которые работали с разными сторонами переговоров.
- Компания планирует переуступить права аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов, утверждают источники.
- WeWork арендует в Москве 26 тысяч м² под пять коворкингов. Четыре из них уже работают, в пятом идёт отделка помещений, указывают источники издания. В числе крупнейших арендаторов сети — «Яндекс», X5 Retail Group и «Ситимобил», отмечает газета.
- WeWork не планирует уходить из России — она намерена сохранить здесь свой бренд и может заключить с покупателем договор франшизы, рассказал «Ведомостям» один из партнёров компании. Представитель WeWork отказался от комментариев изданию.
- В ноябре 2019 года WeWork приостановила поиск новых площадей для коворкингов в России. Решение было связано с финансовыми сложностями материнской We Company, утверждали источники «Ведомостей». Представитель WeWork говорил, что владелец сети SoftBank и руководство компании утверждают новую стратегию развития бизнеса и планируют расширять присутствие в России.
- WeWork планировала выйти на биржу до конца 2019 года, но отложила IPO из-за критики инвесторов её убыточной бизнес-модели. В апреле 2020 года компания предложила арендаторам вдвое уменьшить плату в обмен на заключение долгосрочных договоров, чтобы снизить количество отказов из-за пандемии, писало Bloomberg.
- В первом квартале 2020 года выручка компании превысила $1 млрд, во втором она составила $882 млн (+9% год к году), убытки достигли $671 млн, указывает Forbes. В середине августа SoftBank вложил в компанию дополнительно $1,1 млрд, общая сумма инвестиций фонда в WeWork превысила $10 млрд.
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С такими-то ценами на аренду...
Andrew StepanovРуслан
Переплата за бренд. И сайт не очень удобный: надо еще постараться, чтобы цену найти.
ПекинПокAndrew
В ковокнгах важен не бренд, а локейшен. Какая хер разница чего на двери напиано?
Sergei TimofeyevПекинПок
локейшен
Мой саммерофис. Для винтер холодноват. Бесплатная парковка на три машины. Охрана. Электричество. Кондиционер. В целом, очень неплохой вариант. Заказчики приезжают - удивляются, находя его необычным.
В планах создание винтерофис с передовыми технологиями вентиляции и кондиционирования, а также обустройства парковочного места. Инвестиции будут произведены из средств другого бизнеса.
ЗЫ: если серьёзно, то почему-то вообще никак не хочу возвращаться в обычный офис. Пусть даже и в пяти минутах от метро.
Evgeny BoykoПекинПок
Бренд неважен, а переплата пусть остается? Вас инвестиции не интересуют?
ПекинПокEvgeny
Среди большой страны всегда найдется пару идиотов, которые думают, что бренд это важно. Но таких много не нашли, вот и закрываются
Николай Синицын
Шли к успеху, не фортануло
Elijah GarrisonНиколай
Мне бы так не фортануло
Никита ХисматовElijah
Покупайте, не фортанёт :)
ПекинПок
Не надо было ослиную мочу вместо пива разливать
Вася Пражкин
переуступить права аренды всех своих помещений в Москве
И они называют это "бизнес"?
ПекинПокВася
Правильно делают. Типа вы там наш бренд развивайте пока мы тут свои финансовые вопросы порешаем. По моему, это крутое стратегическое решение.
ПекинПок
WeWork нанял в России руководство из провиции, которые в Москве то никогда не были. Вот те и понаоткрывали площадки там, куда никто даже идти не хочет.
Сослан СакшинПекинПок
Не, Белая площадь - место топовое
Другое дело с таким ценником дешевле нормальный офис там же снят)
ПекинПокСослан
Белой площади неплохое локейшен, кроме того что изначально было ясно что он неподъемный по цене будет.
Sergei TimofeyevПекинПок
Где парковаться-то?
Сослан Сакшин
Интересно, какая у них загруженность площадей сейчас
ПекинПокСослан
Был на Якиманке до пандемии.. загрузка была 5% не больше
Evgeny BoykoПекинПок
Аккурат пару дней назад, оттуда и аккаунтик зарегили?
Kirill NikolaevПекинПок
Это чистая ложь. Мы резиденты Якиманки и до пандемии практически все офисы были сданы (за исключение 1 или 2-х помещений). После пандемии ситуация не изменилась.
Николай сиденко
Неплохо работают.
LolKekNet
Неудивительно, учитывая убыточность всея бизнеса WeWork в целом.
А франшиза может как-то хелпануть наладить операционную часть, но зная чувство собственной важности WeWork, думаю условия будут кабальными :)
ПекинПокLolKekNet
Да нормальный бизнес, сейчас после пандемии вообще попрет. Там просто руководство убогое. Они там на направление стартапов какую-то деваху поставили, которая впервые вообще про это слышит. За красивые глаза, наверное.
Andrey Kazatsky
Хм, интересно. Надо изучить вопрос. Странно )) хотя, как говорят многие, ценовая политика сыграла вою роль ...
Денис Колокольцев
странно, везде где пишется об убыточном бизнесе, в числе инвесторов обязательно присутствует softbank
Семен Удальцов
Эта корова за бесплатно не нужно никому. Вторая волна накроет окончательно их бизнес.
Сотрудников дешевле держать дома на удаленке и к этому рано или поздно многие бизнесы придут, оставив виворк с его оверпрайсом и бедных франчези за бортом.