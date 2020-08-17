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Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: сеть коворкингов WeWork начала искать покупателя на свой бизнес в России Материал редакции

Компания хочет сохранить свой бренд в России и может продать бизнес по франшизе, утверждает источник издания.

  • Сеть коворкингов WeWork решила продать свой операционный бизнес в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух потенциальных покупателей и трёх консультантов, которые работали с разными сторонами переговоров.
  • Компания планирует переуступить права аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов, утверждают источники.
  • WeWork арендует в Москве 26 тысяч м² под пять коворкингов. Четыре из них уже работают, в пятом идёт отделка помещений, указывают источники издания. В числе крупнейших арендаторов сети — «Яндекс», X5 Retail Group и «Ситимобил», отмечает газета.
  • WeWork не планирует уходить из России — она намерена сохранить здесь свой бренд и может заключить с покупателем договор франшизы, рассказал «Ведомостям» один из партнёров компании. Представитель WeWork отказался от комментариев изданию.
  • В ноябре 2019 года WeWork приостановила поиск новых площадей для коворкингов в России. Решение было связано с финансовыми сложностями материнской We Company, утверждали источники «Ведомостей». Представитель WeWork говорил, что владелец сети SoftBank и руководство компании утверждают новую стратегию развития бизнеса и планируют расширять присутствие в России.
  • WeWork планировала выйти на биржу до конца 2019 года, но отложила IPO из-за критики инвесторов её убыточной бизнес-модели. В апреле 2020 года компания предложила арендаторам вдвое уменьшить плату в обмен на заключение долгосрочных договоров, чтобы снизить количество отказов из-за пандемии, писало Bloomberg.
  • В первом квартале 2020 года выручка компании превысила $1 млрд, во втором она составила $882 млн (+9% год к году), убытки достигли $671 млн, указывает Forbes. В середине августа SoftBank вложил в компанию дополнительно $1,1 млрд, общая сумма инвестиций фонда в WeWork превысила $10 млрд.

#новость #wework

Галина Мубаракшина
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26 комментариев
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Руслан Яцукевич

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С такими-то ценами на аренду...

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Andrew Stepanov

Руслан
0

Переплата за бренд. И сайт не очень удобный: надо еще постараться, чтобы цену найти.

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ПекинПок

Andrew
0

В ковокнгах важен не бренд, а локейшен. Какая хер разница чего на двери напиано?

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Sergei Timofeyev

ПекинПок
1

 локейшен

Мой саммерофис. Для винтер холодноват. Бесплатная парковка на три машины. Охрана. Электричество. Кондиционер. В целом, очень неплохой вариант. Заказчики приезжают - удивляются, находя его необычным.
В планах создание винтерофис с передовыми технологиями вентиляции и кондиционирования, а также обустройства парковочного места. Инвестиции будут произведены из средств другого бизнеса.

ЗЫ: если серьёзно, то почему-то вообще никак не хочу возвращаться в обычный офис. Пусть даже и в пяти минутах от метро.

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Evgeny Boyko

ПекинПок
0

Бренд неважен, а переплата пусть остается? Вас инвестиции не интересуют?

Ответить

ПекинПок

Evgeny
0

Среди большой страны всегда найдется пару идиотов, которые думают, что бренд это важно.  Но таких много не нашли, вот и закрываются

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Николай Синицын

6

Шли к успеху, не фортануло

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Elijah Garrison

Николай
0

Мне бы так не фортануло

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Никита Хисматов

Elijah
0

Покупайте, не фортанёт :)

Ответить

ПекинПок

3

Не надо было ослиную мочу вместо пива разливать

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Вася Пражкин

2

переуступить права аренды всех своих помещений в Москве

И они называют это "бизнес"? 

Ответить

ПекинПок

Вася
0

Правильно делают. Типа вы там наш бренд развивайте пока мы тут свои финансовые вопросы порешаем. По моему, это крутое стратегическое решение.

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ПекинПок

–1

WeWork нанял в России руководство из провиции, которые в Москве то никогда не были. Вот те и понаоткрывали площадки там, куда никто даже идти не хочет.

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Сослан Сакшин

ПекинПок
3

 Не, Белая площадь - место топовое
Другое дело с таким ценником дешевле нормальный офис там же снят)

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ПекинПок

Сослан
0

Белой площади неплохое локейшен, кроме того что изначально было ясно что он неподъемный по цене будет.

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Sergei Timofeyev

ПекинПок
0

Где парковаться-то?

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Сослан Сакшин

0

Интересно, какая у них загруженность площадей сейчас

Ответить

ПекинПок

Сослан
0

Был на Якиманке до пандемии.. загрузка была 5% не больше

Ответить

Evgeny Boyko

ПекинПок
1

Аккурат пару дней назад, оттуда и аккаунтик зарегили?

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Kirill Nikolaev

ПекинПок
1

Это чистая ложь. Мы резиденты Якиманки и до пандемии практически все офисы были сданы (за исключение 1 или 2-х помещений). После пандемии ситуация не изменилась.  

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Николай сиденко

0

Неплохо работают.

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LolKekNet

0

Неудивительно, учитывая убыточность всея бизнеса WeWork в целом.
А франшиза может как-то хелпануть наладить операционную часть, но зная чувство собственной важности WeWork, думаю условия будут кабальными :)

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ПекинПок

LolKekNet
–3

Да нормальный бизнес, сейчас после пандемии вообще попрет. Там просто руководство убогое. Они там на направление стартапов какую-то деваху поставили, которая впервые вообще про это слышит. За красивые глаза, наверное.

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Andrey Kazatsky

0

Хм, интересно. Надо изучить вопрос. Странно )) хотя, как говорят многие, ценовая политика сыграла вою роль ...

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Денис Колокольцев

0

странно, везде где пишется об убыточном бизнесе, в числе инвесторов обязательно присутствует softbank

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Семен Удальцов

0

Эта корова за бесплатно не нужно никому. Вторая волна накроет окончательно их бизнес.
Сотрудников дешевле держать дома на удаленке и к этому рано или поздно многие бизнесы придут, оставив виворк с его оверпрайсом и бедных франчези за бортом.

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