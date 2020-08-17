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Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: сеть коворкингов WeWork начала искать покупателя своего бизнеса в России Материал редакции

Компания хочет сохранить свой бренд в России и может продать бизнес по франшизе, утверждает источник издания.

  • Сеть коворкингов WeWork решила продать свой операционный бизнес в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух потенциальных покупателей и трёх консультантов, которые работали с разными сторонами переговоров.
  • Компания планирует переуступить права аренды всех своих помещений в Москве с несколькими крупными сетями коворкингов и гибких офисов, утверждают источники.
  • WeWork арендует в Москве 26 тысяч м² под пять коворкингов. Четыре из них уже работают, в пятом идёт отделка помещений, указывают источники издания. В числе крупнейших арендаторов сети — «Яндекс», X5 Retail Group и «Ситимобил», отмечает газета.
  • WeWork не планирует уходить из России — она намерена сохранить здесь свой бренд и может заключить с покупателем договор франшизы, рассказал «Ведомостям» один из партнёров компании. Представитель WeWork отказался от комментариев изданию.
  • В ноябре 2019 года WeWork приостановила поиск новых площадей для коворкингов в России. Решение было связано с финансовыми сложностями материнской We Company, утверждали источники «Ведомостей». Представитель WeWork говорил, что владелец сети SoftBank и руководство компании утверждают новую стратегию развития бизнеса и планируют расширять присутствие в России.
  • WeWork планировала выйти на биржу до конца 2019 года, но отложила IPO из-за критики инвесторов её убыточной бизнес-модели. В апреле 2020 года компания предложила арендаторам вдвое уменьшить плату в обмен на заключение долгосрочных договоров, чтобы снизить количество отказов из-за пандемии, писало Bloomberg.
  • В первом квартале 2020 года выручка компании превысила $1 млрд, во втором она составила $882 млн (+9% год к году), убытки достигли $671 млн, указывает Forbes. В середине августа SoftBank вложил в компанию дополнительно $1,1 млрд, общая сумма инвестиций фонда в WeWork превысила $10 млрд.

#новость #wework

Галина Мубаракшина
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