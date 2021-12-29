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Богдан Музыченко

Apple выдала части инженеров бонусы в виде акций на сумму до $180 тысяч, чтобы они не уходили к конкурентам — Bloomberg Статьи редакции

Компания пытается предотвратить риск утечки кадров — например, за последние месяцы Meta наняла 100 сотрудников из Apple.

  • Apple выдала своим «самым эффективным» инженерам бонусы в виде акций на сумму от $50 тысяч до $180 тысяч, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Выплаты вручили инженерам, которые занимаются проектированием микросхем, программным и аппаратным обеспечением. Бонусы получили около 10-20% инженеров.
  • Apple полностью передаст акции сотрудникам в течение четырёх лет — это должно стимулировать их оставаться в компании.
  • Эти выплаты — не часть обычных пакетов вознаграждений Apple, в которые входят зарплата, акции и денежный бонус, отмечает Bloomberg. От комментариев изданию Apple отказалась.
  • За последние несколько месяцев Meta наняла около 100 инженеров, которые до этого работали в Apple, пишет издание. При этом из самой Meta тоже ушли ключевые сотрудники и устроились в Apple.

#новость #apple #meta

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18 комментариев
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Ted

Есть два интересных вопроса

1. Зачем Meta нанимает специалистов по радиоэлектронике, если они производят, только программные продукты. Замахнулись на интернет вещей или будут делать свои смартфоны с какой нибудь WhatsApp OS внутри.

2. Почему инженеры массово навострили лыжи из огрызка, что их надо удерживать пакетами акций...

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6
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Георгий Хромченко

Они же делают Oculus, возможно с учетом их амбиций пришли к тому что им там свой ARM нужен.

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Хороший

Есть Подозрение, что Facebook делает свои железки для серваков.

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2
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Павел

Так тут и подозревать ничего не надо, так-то Facebook основал в своё время Open Compute Project.

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Aleksei Shtein

Смысл , если скоро заставят скоро использовать русские сервера , которые собирать будут на новом заводе Яндекса

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Ted

Международных пользователей Фейсбука 2 млр. пользователей этот закон не касается. Они вне российской юрисдикции. Поэтому и обслуживать Фейсбук их будет на тех серверах, на которых пожелает. На российских серверах, будет обслуживаться, только российские пользователи, а это для Фейсбука крайне небольшой процент аудитории, чтобы под эту юрисдикцию что-то менять. Сделают локальный дата-центр и все. А весь мир как сидел на нормальных серверах, так и будет сидеть

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Anton Z.

1. Oculus => metaverse... вроде хотят давить в эту сторону
2. сейчас сильно меняется структура взаимотношений компаний и работников - нужен ли будет офис? (маловероятно), будут ли люди продолжать жить в дорогущих штатах, сколько из разрабов будут готовы свинтить в другую компанию с удобными им условиями/зарплатами с учетом новой реальности

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Михаил Желтухин

Почему инженеры массово навострили лыжи из огрызка, что их надо удерживать пакетами акций
Скорее всего fb нужны кадры и они готовы платить x 1.5-2 зарплаты от того, что они ща получают

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Ted

Ну в США же не две компании. Почему уходят именно из эпл, а не из интел, дел, ibm или nvidia?

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Михаил Желтухин

Может и уходят, но в новости не попало. Может там платят больше/условия лучше, чем в апл

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Владимир Толстиков

*всех выводят на удалёнку*
Apple: "Вроде пронесло. Такс, с понедельника возвращаемся в офисы"
*многие не хотят возвращаться в офис*
Apple: "Будем уволнять всех, кто не возвращается"
*инженеры начинают переходить в Facebook*
Apple: "Прастити, была ниправа... Мы пошутили, вот вам акций, только остантес..."

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Артём Тюменцев

За сбером повторяют)

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Pavel Loginov

Вот туда-сюда ходят по компаниям и разгоняют зарплаты

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Николай Глущенко

И правильно делают. Получается рыночный принцип формирования зарплаты, а не "сколько его светлость благословит, столько и получим")

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Лев Коптев

Интересно как они акции оценивают, если на хаях по 178 - 1000 бумаг, то сомнительная стимуляция.
А если количество акций плавающее и будет равняться 180 тысячам долларов в любое время, то это интереснее.
Потому что акции в распоряжение передадут только через 4 года

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Илья Коваленко

если речь про акции, то второго варианта в принципе не может быть (проще было бы просто сказать про обязательство выплатить 180к через 4 года)
А про 4 года скорее всего там пакет акций будет отдаваться в течение какого-то периода (пол года, год), поэтому можно усреднять

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Евгений Кузнецов

Интересная история. А будут ещё?)

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Юрий Белоножкин

бонусы в виде акций на сумму до $180 тысяч
Инженеры Apple:

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