{"items":[{"comment_id":3697489,"subsite_id":199124,"user_id":217591,"type":"comment_add","id":3697489,"hash":"10805d8f0de54d6651de27893133c164","date":1640796748,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun?comment=3697489","text":"\u0422\u043e\u043f\u0433\u0430\u043d, \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0430\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u044f)))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":217591,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/217591-akshan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9c1e0030-688d-a768-22bf-74edda9a27e8\/","name":"Akshan","isVerified":false},"content":{"id":341385,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun","title":"\u041e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c TOPGUN"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697490,"subsite_id":199118,"user_id":507606,"type":"comment_add","id":3697490,"hash":"1366c9e53aaf498bb3d41e0273414143","date":1640796755,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341655-kompaniya-alquist-napechatala-na-3d-printere-dom-v-kotoryy-vpervye-v-ssha-zaselili-semyu?comment=3697490","text":"\u0442\u0432\u043e\u044f \u0431\u0440\u0438\u0433\u0430\u0434\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 12 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0432 \u0436\u043e\u043f\u0435 \u043a\u043e\u0432\u044b\u0440\u044f\u0442\u044c, \u0430 \u043a \u043a\u043e\u043d\u0446\u0443 2-\u0445 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0435\u0432 \u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b 12 \u044f\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0443\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0435\u043a\u043b\u043e\u0442\u0430\u0440\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":507606,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/507606-konstantin-rogov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/27dd22d3-c364-0f61-fdf7-ed425879512b\/","name":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d \u0420\u043e\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341655,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341655-kompaniya-alquist-napechatala-na-3d-printere-dom-v-kotoryy-vpervye-v-ssha-zaselili-semyu","title":"\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Alquist \u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 3D-\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435 \u0434\u043e\u043c, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0437\u0430\u0441\u0435\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u044c\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697491,"subsite_id":199124,"user_id":1000201,"type":"comment_add","id":3697491,"hash":"0c9f0e6e12d66ffd9383a607591c91ff","date":1640796762,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341766-ozon-otkazyvaet-v-garantii?comment=3697491","text":"\u041e\u0437\u043e\u043d \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0448\u0435\u0442 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437, \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0442\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438 \u0442\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u0435 \u0441\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432, \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0443\u0434!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":1000201,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/1000201-igor-b","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1b11f817-d804-589f-8703-f30f4fbd6cba\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c \u0411","isVerified":false},"content":{"id":341766,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341766-ozon-otkazyvaet-v-garantii","title":"Ozon \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697492,"subsite_id":199121,"user_id":165216,"type":"comment_add","id":3697492,"hash":"5b73e7bc6260abbdf0ad42dafdac8b94","date":1640796764,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/340119-rabota-otstoy-dlya-vseh-ot-konservatorov-do-progressivnyh-chto-takoe-ideologiya-antiwork?comment=3697492","text":"\u0425\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u043f\u043e\u0439\u0434\u0451\u043c \u0434\u043b\u0438\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0443\u0442\u0451\u043c. \u041a\u0430\u043a \u0432 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e\u043c \u0430\u043d\u0435\u043a\u0434\u043e\u0442\u0435. \u0410 \u0433\u0434\u0435 \u0432\u0437\u044f\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u043d\u0442 \u043d\u0435 \u0442\u0435\u0440\u043f\u0438\u043b? \u0412 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0435, \u0433\u0434\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0432\u0435\u043a\u043e\u0432, \u0441 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0430\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u044f \u0445\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0441\u0435\u043b\u0435\u043a\u0446\u0438\u043e\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0442\u0435\u0440\u043f\u0438\u043b\u044b. \u041e\u0433\u043d\u0451\u043c \u0438 \u043c\u0435\u0447\u043e\u043c, \u0432 \u0431\u0443\u043a\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0432\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":165216,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/165216-aleksandr-shmarev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e441494d-3d81-7f51-1f54-4930c854ab88\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0428\u043c\u0430\u0440\u0451\u0432","isVerified":false},"content":{"id":340119,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/340119-rabota-otstoy-dlya-vseh-ot-konservatorov-do-progressivnyh-chto-takoe-ideologiya-antiwork","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u2014 \u043e\u0442\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445, \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0438\u0434\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f Antiwork"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697494,"subsite_id":199118,"user_id":507606,"type":"comment_add","id":3697494,"hash":"4f508c0205e16a309426ef1d13206433","date":1640796795,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341655-kompaniya-alquist-napechatala-na-3d-printere-dom-v-kotoryy-vpervye-v-ssha-zaselili-semyu?comment=3697494","text":"In addition, the walls are more resistant to tornado and hurricane damage.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":507606,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/507606-konstantin-rogov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/27dd22d3-c364-0f61-fdf7-ed425879512b\/","name":"\u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d \u0420\u043e\u0433\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341655,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341655-kompaniya-alquist-napechatala-na-3d-printere-dom-v-kotoryy-vpervye-v-ssha-zaselili-semyu","title":"\u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Alquist \u043d\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430 3D-\u043f\u0440\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435 \u0434\u043e\u043c, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0432 \u0421\u0428\u0410 \u0437\u0430\u0441\u0435\u043b\u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043c\u044c\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697496,"subsite_id":199124,"user_id":654736,"type":"comment_add","id":3697496,"hash":"4b3187c044c3e19ae68dca18d596933c","date":1640796808,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/340395-yandeks-taksi-posledovatelno-uhudshaet-usloviya-raboty-voditeley?comment=3697496","text":"\u042d\u0442\u043e \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0441 \u043d\u0438\u0437\u043a\u043e\u043a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u0446\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0435\u0440\u0441\u043e\u043d\u0430\u043b\u043e\u043c. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0442\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":654736,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/654736-mr-z","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4002af54-a7b0-5f72-a743-23eb7337d894\/","name":"Mr. Z","isVerified":false},"content":{"id":340395,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/340395-yandeks-taksi-posledovatelno-uhudshaet-usloviya-raboty-voditeley","title":"\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u0422\u0430\u043a\u0441\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0443\u0445\u0443\u0434\u0448\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697497,"subsite_id":199117,"user_id":63393,"type":"comment_add","id":3697497,"hash":"96fc04e121ab19e10ec8744914f7a788","date":1640796830,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/341684-glavnoe-za-2021-god-krizis-poluprovodnikov-bum-nft-matrica-i-metavselennye?comment=3697497","text":"\u0418 \u0432 \u0442\u0438\u043a\u0442\u043e\u043a\u0435 \u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u043c \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u043c\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":63393,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/63393-sergey-kuznecov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/299aad31-f6a1-50a6-8970-bf2a9e015d1c\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041a\u0443\u0437\u043d\u0435\u0446\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341684,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/341684-glavnoe-za-2021-god-krizis-poluprovodnikov-bum-nft-matrica-i-metavselennye","title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0437\u0430 2021\u00a0\u0433\u043e\u0434: \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441 \u043f\u043e\u043b\u0443\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0431\u0443\u043c NFT, \u041c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430 \u0438 \u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697498,"subsite_id":199120,"user_id":386174,"type":"comment_add","id":3697498,"hash":"4749d298723eab1b27ba9e71be6858cc","date":1640796849,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341421-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-novogo-zakona-o-grazhdanstve?comment=3697498","text":"\u042f \u0437\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0438\u0437\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c, \u043d\u0435 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386174,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/386174-karfagen-dolzhen-byt-razrushen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a08d98f6-6917-ce4b-f0be-a6d41e917ae3\/","name":"\u041a\u0430\u0440\u0444\u0430\u0433\u0435\u043d \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0431\u044b\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d","isVerified":false},"content":{"id":341421,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341421-putin-vnes-v-gosdumu-proekt-novogo-zakona-o-grazhdanstve","title":"\u041f\u0443\u0442\u0438\u043d \u0432\u043d\u0451\u0441 \u0432 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u0443 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697499,"subsite_id":199119,"user_id":31677,"type":"comment_add","id":3697499,"hash":"89ccb6f5e8f7817dd5d48db6ef7d5ff1","date":1640796859,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/341613-rossiyskiy-servis-onlayn-psihoterapii-zigmund-online-privlek-1-7-mln-ot-quantum-a-i-drugih?comment=3697499","text":"\u042d\u0442\u043e \u0432 20 \u0433\u043e\u0434\u0443, \u0432 21 \u0443\u0436\u0435 270 \u043c\u043b\u043d. \u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u0438\u0442\u0435\u0441\u044c, \u0440\u043e\u0441\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043b\u043e\u0445\u043e\u0439. \u042d\u0442\u043e\u0442 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u043e\u043d \u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0432\u044b\u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u044b \u0437\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0433\u043e\u0434\u044b, \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e, \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e \u043c\u043d\u0435, \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0434\u043b\u044f \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441. \u0414\u0430 \u0438 \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 mind health \u0440\u0430\u0441\u0442\u0451\u0442 \u0431\u0435\u043b\u0451\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0442\u0435\u043c\u043f\u0430\u043c\u0438, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u043d\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044f\u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043c\u044b \u0442\u0443\u0442, \u043a\u0430\u043a \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u043e\u0442\u0441\u0442\u0430\u0451\u043c \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":31677,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/31677-anton-kuznecov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/41d633db-8103-5d00-bf95-96ecc73c2da1\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u041a\u0443\u0437\u043d\u0435\u0446\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341613,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/341613-rossiyskiy-servis-onlayn-psihoterapii-zigmund-online-privlek-1-7-mln-ot-quantum-a-i-drugih","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u043e\u043d\u043b\u0430\u0439\u043d-\u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u0442\u0435\u0440\u0430\u043f\u0438\u0438 Zigmund.Online \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0451\u043a $1,7 \u043c\u043b\u043d \u043e\u0442 Quantum-A \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697500,"subsite_id":199120,"user_id":632530,"type":"comment_add","id":3697500,"hash":"85dc58c5fef102d010cd7e86258fa6d8","date":1640796868,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341770-roskomnadzor-google-apple-meta-i-drugie-kompanii-ignoriruyut-trebovanie-otkryt-ofisy-v-rf-k-1-yanvarya?comment=3697500","text":"\u0414\u0435\u043d\u0434\u0438 \u043d\u0435 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f. \u042d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u0438\u043a\u0430, \u0438\u043b\u0438 \u042d\u043b\u044c\u0431\u0440\u0443\u0441 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441. \u041d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0432\u043e\u043b\u043a \u0441 \u044f\u0439\u0446\u0430\u043c\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":632530,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/632530-igor-protasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5914e745-b2bf-5e6d-b277-40d2d522aaa8\/","name":"\u0418\u0433\u043e\u0440\u044c \u041f\u0440\u043e\u0442\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341770,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341770-roskomnadzor-google-apple-meta-i-drugie-kompanii-ignoriruyut-trebovanie-otkryt-ofisy-v-rf-k-1-yanvarya","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440: Google, Apple, Meta \u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u0433\u043d\u043e\u0440\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c \u043e\u0444\u0438\u0441\u044b \u0432 \u0420\u0424 \u043a 1 \u044f\u043d\u0432\u0430\u0440\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697501,"subsite_id":199124,"user_id":257665,"type":"comment_add","id":3697501,"hash":"92009403c25c7da2b8420eda5333f72a","date":1640796877,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun?comment=3697501","text":"\u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439, \u043a \u0441\u043e\u0436\u0430\u043b\u0435\u043d\u0438\u044e, \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d. \u0422\u0430\u043c \u0431\u044b\u043b\u043e \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e \u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0440. \u041d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0438\u0442\u044b\u0445 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":257665,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/257665-murat-oshroev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f40df682-323e-60c5-c4b2-c07ad682c67b\/","name":"Murat Oshroev","isVerified":false},"content":{"id":341385,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun","title":"\u041e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c TOPGUN"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697502,"subsite_id":199119,"user_id":388556,"type":"comment_add","id":3697502,"hash":"dbfbaf1df2f8e9a0aa1bcda59d474fc6","date":1640796878,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/340920-chto-poluchitsya-esli-ne-dumat-i-pokupat-akcii-populyarnyh-kompaniy-na-primere-2021-goda?comment=3697502","text":"\u0412\u043e\u0441\u0445\u0438\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e )) \u0412\u044b \u0432\u0437\u044f\u043b\u0438 \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d\u0438 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0438 ! ))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":388556,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/388556-andrey-bolkonskiy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/99ff6323-2896-2c57-6f63-ed45264dcf8c\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u0411\u043e\u043b\u043a\u043e\u043d\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":340920,"url":"https:\/\/vc.ru\/finance\/340920-chto-poluchitsya-esli-ne-dumat-i-pokupat-akcii-populyarnyh-kompaniy-na-primere-2021-goda","title":"\u0427\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u0441\u044f, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u0438 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u0442\u044c \u0430\u043a\u0446\u0438\u0438 \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u2014 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0435 2021 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697503,"subsite_id":199121,"user_id":619569,"type":"comment_add","id":3697503,"hash":"42a4a270f05f73b69edd86f306d9c006","date":1640796955,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/340119-rabota-otstoy-dlya-vseh-ot-konservatorov-do-progressivnyh-chto-takoe-ideologiya-antiwork?comment=3697503","text":"\u0414\u0430, \u043d\u043e \"Reality bites\" (c)

\u041b\u0438\u0431\u043e \u043d\u0430\u0434\u043e \u0431\u044b\u0442\u044c \u0441 \u0434\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0443\u0432\u043b\u0435\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u0438\u0434\u0435\u0435\u0439-\u0444\u0438\u043a\u0441 \u0438 \"\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043c\u0435\u0447\u0442\u043e\u0439\".","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":619569,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/619569-lena","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0d93e517-f5bc-5c1d-a033-5508bf4f3fb1\/","name":"Lena *","isVerified":false},"content":{"id":340119,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/340119-rabota-otstoy-dlya-vseh-ot-konservatorov-do-progressivnyh-chto-takoe-ideologiya-antiwork","title":"\u00ab\u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430 \u2014 \u043e\u0442\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0434\u043b\u044f \u0432\u0441\u0435\u0445, \u043e\u0442 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0435\u0440\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u044b\u0445\u00bb: \u0447\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0438\u0434\u0435\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f Antiwork"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697504,"subsite_id":199118,"user_id":993183,"type":"comment_add","id":3697504,"hash":"d9699a5ac2641c1da800dda9b7708935","date":1640796958,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341696-3-tehnologicheskih-proryva-2020-2021-do-chego-doshlo-chelovechestvo?comment=3697504","text":"\u041e\u0442\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u043f\u043e\u0434\u0431\u043e\u0440\u043a\u0430! \u041d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u0430\u044f \u0438 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u0430\u044f \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f, \u043d\u0430 \u043c\u043e\u0439 \u0432\u0437\u0433\u043b\u044f\u0434, \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0442\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u0441\u0432\u044f\u0437\u0430\u043d\u0430 \u0441 3\u0434 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0431\u0435\u043b\u043a\u0430. \u041d\u0430\u0434\u0435\u044e\u0441\u044c, \u0447\u0442\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u0430\u044e\u0442 \u0430\u043b\u044c\u0442\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u0438\u0432\u0443 \u0430\u043d\u0442\u0438\u0431\u0438\u043e\u0442\u0438\u043a\u0430\u043c, \u0442\u0430\u043a \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0435 \u0438\u0437 \u043d\u0438\u0445 \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0431\u044b \u0443\u0436\u0435 \u0432\u044b\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b\u0438 \u0443\u0441\u0442\u043e\u0439\u0447\u0438\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":993183,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/993183-keivorit-keivor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fb24bb39-cac5-5355-9ccb-8941b7125fca\/","name":"Keivorit Keivor","isVerified":false},"content":{"id":341696,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/341696-3-tehnologicheskih-proryva-2020-2021-do-chego-doshlo-chelovechestvo","title":"3 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0440\u044b\u0432\u0430 2020-2021 \u2014 \u0434\u043e \u0447\u0435\u0433\u043e \u0434\u043e\u0448\u043b\u043e \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697505,"subsite_id":199117,"user_id":14778,"type":"comment_add","id":3697505,"hash":"a75b2d5f2142e69f2ed73b39e3ecf32c","date":1640796995,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/341684-glavnoe-za-2021-god-krizis-poluprovodnikov-bum-nft-matrica-i-metavselennye?comment=3697505","text":"\u041f\u0444\u0444\u0444, \u0442\u0430\u043c \u043c\u043e\u0436\u0435\u043c!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":14778,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/14778-arthur-bolshakov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bb20ad59-3346-2752-c62e-d343d5b95083\/","name":"Arthur Bolshakov","isVerified":false},"content":{"id":341684,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/341684-glavnoe-za-2021-god-krizis-poluprovodnikov-bum-nft-matrica-i-metavselennye","title":"\u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0437\u0430 2021\u00a0\u0433\u043e\u0434: \u043a\u0440\u0438\u0437\u0438\u0441 \u043f\u043e\u043b\u0443\u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432, \u0431\u0443\u043c NFT, \u041c\u0430\u0442\u0440\u0438\u0446\u0430 \u0438 \u043c\u0435\u0442\u0430\u0432\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697507,"subsite_id":199126,"user_id":23421,"type":"comment_add","id":3697507,"hash":"f02bbc617ed89707ffc24ebdbe023f8a","date":1640797034,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/341565-obem-torgov-nft-za-2021-god-vyros-v-400-raz-do-13-mlrd?comment=3697507","text":"\u041e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0430\u043c\u0438 - \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442 NFT \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0443 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0434\u043b\u044f \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043e\u0431\u044a\u0451\u043c\u0430 \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":23421,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/23421-dmitriy-novikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8f57454-4069-30a3-25aa-385b28b50d93\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u041d\u043e\u0432\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":341565,"url":"https:\/\/vc.ru\/crypto\/341565-obem-torgov-nft-za-2021-god-vyros-v-400-raz-do-13-mlrd","title":"\u041e\u0431\u044a\u0451\u043c \u0442\u043e\u0440\u0433\u043e\u0432 NFT \u0437\u0430 2021 \u0433\u043e\u0434 \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441 \u0432 400 \u0440\u0430\u0437 \u2014 \u0434\u043e $13 \u043c\u043b\u0440\u0434"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697508,"subsite_id":199123,"user_id":241171,"type":"comment_add","id":3697508,"hash":"eb0cb3a3422583772fc922229d758469","date":1640797035,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/341336-skam-ili-kak-poteryat-500-tysyach-rubley-na-nesushchestvuyushchey-kriptovalyute?comment=3697508","text":"\u0421\u043e\u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e, \u043d\u0435\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u043d\u0430\u044f \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f. \u0412 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0445\u043e\u0447\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c: \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e, \u0447\u0442\u043e 520, \u0430 \u043d\u0435 5.2 \u043c\u043b\u043d.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":241171,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/241171-nikita-loginov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/69e1da12-dd32-d1a5-8da8-b58388146206\/","name":"Nikita Loginov","isVerified":false},"content":{"id":341336,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/341336-skam-ili-kak-poteryat-500-tysyach-rubley-na-nesushchestvuyushchey-kriptovalyute","title":"\u0421\u043a\u0430\u043c, \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0430\u043a \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u044f\u0442\u044c 500 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697509,"subsite_id":199118,"user_id":83935,"type":"comment_add","id":3697509,"hash":"5391711686684b3ad59553a74585b6a8","date":1640797051,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/339382-top-50-nft-resursov-na-kogo-podpisatsya-chtoby-razobratsya-v-teme-i-byt-v-kurse-vseh-novostey?comment=3697509","text":"\u0436\u0435\u043b\u0430\u044e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043a\u0442\u043e \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0435\u0442 NFT \u0432 \u0441\u043b\u0443\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0441\u044f \u043f\u043e\u0434 \u043c\u043e\u0441\u0442\u043e\u043c \u0438 \u043e\u0442\u0441\u0430\u0441\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0443 \u0441\u043f\u0438\u0434\u043e\u0437\u043d\u044b\u0445 \u0431\u043e\u043c\u0436\u0435\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":83935,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/83935-aleksey-sladkov","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/80\/1c\/99\/bf4073db042c86.jpg","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0435\u0439 \u0421\u043b\u0430\u0434\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":339382,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/339382-top-50-nft-resursov-na-kogo-podpisatsya-chtoby-razobratsya-v-teme-i-byt-v-kurse-vseh-novostey","title":"\u0422\u041e\u041f-50 NFT \u0440\u0435\u0441\u0443\u0440\u0441\u043e\u0432: \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0440\u0430\u0437\u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0442\u0435\u043c\u0435 \u0438 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0432 \u043a\u0443\u0440\u0441\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0445 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697510,"subsite_id":199124,"user_id":86326,"type":"comment_add","id":3697510,"hash":"34f15e61fdf2210bf89f95ebee9bb0c6","date":1640797084,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun?comment=3697510","text":"\u0412\u043e\u0442-\u0432\u043e\u0442, \u0438\u0445 \u0442\u0443\u0442 \u0432\u0441\u0435 \u043e\u0441\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442. \u0410 \u043e\u043d\u0438, \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f, \u0417\u041e\u0416\u043d\u0438\u043a\u0438! \u0418 \u0438\u0445 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u043e, \u0437\u0430 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0432 \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0443 \u0441 \u0430\u043b\u043a\u043e\u0433\u043e\u043b\u0438\u0437\u043c\u043e\u043c =))","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":86326,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/86326-sergey-molchanovskiy","avatar":"https:\/\/png.cmtt.space\/user-userpic\/34\/69\/32\/78bc442377c1b3.jpg","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041c\u043e\u043b\u0447\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0438\u0439","isVerified":false},"content":{"id":341385,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/341385-oskorblenie-klienta-osnovatelem-topgun","title":"\u041e\u0441\u043a\u043e\u0440\u0431\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c TOPGUN"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3697511,"subsite_id":199120,"user_id":513804,"type":"comment_add","id":3697511,"hash":"b9f7785fafab5dec08a2daddab4677de","date":1640797096,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341763-rosturizm-predlozhil-novuyu-versiyu-zakona-o-turizme-nyneshnyaya-deystvuet-s-1996-goda?comment=3697511","text":"\u0413\u043e\u0432\u043e\u0440\u044f\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043f\u043e\u0434\u0430\u0441\u0442 \u0432 \u0441\u0443\u0434, \u0442\u043e \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u044f\u043a\u0430 \u0432 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443 - \u0442.\u043a. \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0430 \u043d\u0435 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u0430 \u0438 \u0443\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0435 \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438 \u043f\u043e \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u0438\u043c \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430\u043c \u043d\u0435\u043b\u044c\u0437\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":513804,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/513804-ivan-susanin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/65d92946-ca36-5d4e-9c47-49faf6c4a00c\/","name":"Ivan Susanin","isVerified":false},"content":{"id":341763,"url":"https:\/\/vc.ru\/legal\/341763-rosturizm-predlozhil-novuyu-versiyu-zakona-o-turizme-nyneshnyaya-deystvuet-s-1996-goda","title":"\u0420\u043e\u0441\u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u043e\u0436\u0438\u043b \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044e \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430 \u043e \u0442\u0443\u0440\u0438\u0437\u043c\u0435 \u2014 \u043d\u044b\u043d\u0435\u0448\u043d\u044f\u044f \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0441 1996 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false}]}