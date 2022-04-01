Венчурный фонд YellowRockets открыл коворкинг в Ереване Статьи редакции
У фонда уже есть один коворкинг — в Самаре.
- Об этом объявил на своей странице в Facebook (Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией) основатель YellowRockets Сергей Богданов.
- Есть два тарифа: с фиксированным местом — 119 тысяч драм (примерно 20,5 тысяч рублей) в месяц и нефиксированным — 79 тысяч драм (13,6 тысяч рублей) в месяц.
- YellowRockets — венчурный фонд, который финансирует стартапы на ранних стадиях. Он позиционирует себя как компания, которая развивает «глобальное стартап-сообщество». Также YellowRockets запускает акселераторы для стартапов.
- У компании уже есть один собственный коворкинг — он находится в Самаре.
Его книги завоевали любовь богатейших людей мира. Илон Маск назвал в честь персонажей две плавучие платформы для SpaceX, Марк Цукерберг хвалил автора за убедительное изображение общества, а Джефф Безос пытался экранизировать первый роман.
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Приехал по работать- проиграл ноут в нарды)
Ну тут вариант только один - бери лыжи и езжай в Цахнадзор! Оправляться от потери)
еще нервы очень хорошо лечит озеро Севан ;)
А там хорошие склоны! Кому Сочи надоел, очень даже не плохо скататься
Ждем VC.AM?
Будет. Команда разрабов от яндекса уже там)
Оплатил коворкинг. Пришел работать.
Администратор на входе:
Брат, фиксированные места у нас кончились, пойди пока в такси у нас поработай пару дней, потом возвращайся.
Надеюсь в Турции тоже открывать начнут, а то местные не хотят