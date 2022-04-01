Бот для первой помощи собаке или кошке в Telegram

Пёс гуляет без поводка, видит белку и мчится за ней. Вы два часа ищете своего любимца, и находите у подъезда, замёрзшего и продрогшего. Что делать? Или вы возвращаетесь домой и перед вами такая картина: упаковки с бытовой химией раскиданы и разгрызены, а щенок выглядит плохо. Как быть?