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Всевозможный череп

Венчурный фонд YellowRockets открыл коворкинг в Ереване Статьи редакции

У фонда уже есть один коворкинг — в Самаре.

  • Об этом объявил на своей странице в Facebook (Meta, владеющая Facebook, признана в России экстремистской организацией) основатель YellowRockets Сергей Богданов.
  • Есть два тарифа: с фиксированным местом — 119 тысяч драм (примерно 20,5 тысяч рублей) в месяц и нефиксированным — 79 тысяч драм (13,6 тысяч рублей) в месяц.
  • YellowRockets — венчурный фонд, который финансирует стартапы на ранних стадиях. Он позиционирует себя как компания, которая развивает «глобальное стартап-сообщество». Также YellowRockets запускает акселераторы для стартапов.
  • У компании уже есть один собственный коворкинг — он находится в Самаре.

#новость #yellowrockets

824 просмотров
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8 комментариев
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Арсен Аникян

Приехал по работать- проиграл ноут в нарды)

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Андрей Буров

Ну тут вариант только один - бери лыжи и езжай в Цахнадзор! Оправляться от потери)

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Александр Сахаров

еще нервы очень хорошо лечит озеро Севан ;)

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GorMan L1

А там хорошие склоны! Кому Сочи надоел, очень даже не плохо скататься

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Igi Kont

Ждем VC.AM?

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Никита Лукьянов

Будет. Команда разрабов от яндекса уже там)

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Алексей Борисовский

Оплатил коворкинг. Пришел работать.
Администратор на входе:
Брат, фиксированные места у нас кончились, пойди пока в такси у нас поработай пару дней, потом возвращайся.

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Allestor Krei

Надеюсь в Турции тоже открывать начнут, а то местные не хотят

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