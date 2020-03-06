Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Лиана Липанова
856

Хостинг-провайдер «Мастерхост» договорился с бывшим собственником о восстановлении работы дата-центра Материал редакции

Компания не могла восстановить работу сервисов со 2 марта, когда дата-центр «захватили», сообщал провайдер.

  • Хостинг-провайдер и регистратор доменов «Мастерхост» сообщил, что договорился со «второй стороной» об использовании дата-центра, который 2 марта 2020 года был захвачен бывшим собственником.
  • В компании пообещали восстановить работу всех сервисов, не допускать сбои в будущем и выплатить компенсации. «Путём сложнейших многодневных переговоров мы нашли компромисс со второй стороной, нашим специалистам полностью открыт доступ в дата-центр», — говорится в заявлении, опубликованном 5 марта.
  • 2 марта в работе сервисов «Мастерхоста» произошёл сбой. В компании объяснили это тем, что бывший собственник преградил «физический доступ экспертов к оборудованию» и «периодически инициирует проблемы в работе».
  • Конфликт произошёл между нынешним собственником компании Станиславом Шмиляком и бывшим собственником Евгением Беневоленским из-за финансовых разногласий, говорили источники «Коммерсанта» на рынке. Беневоленский владеет мажоритарной долей в компании-владельце дата-центра, обслуживающего .masterhost, уточняло издание.

#новость#мастерхост

Офлайн
Подписан
Отписаться
ПМЭФ-2020 отменили из-за вспышки коронавируса
Форум должен был пройти в Санкт-Петербурге 3-6 июня 2020 года.
2
2
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0441\u0442\u0435\u0440\u0445\u043e\u0441\u0442"], "comments": 8, "likes": 2, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 111068, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Mar 2020 17:14:35 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Маркетинг
Илья Исерсон: «Агентства контекстной рекламы не могут, не умеют и не мотивированы делать нормально»
Интервью Катерины Ерошиной с Ильёй Исерсоном, владельцем контекстного рекламного агентства MOAB и семантического…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 111068, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/111068\/get","add":"\/comments\/111068\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/111068"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199132, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Седов

2

Сколько же клиентов теперь уйдёт от Мастерхоста?

Ответить

Vitold Sedyshev

Алексей
0

Дык прикинут просто риски если убыток больше чем резервный сервер, то купят зараску.

Ответить

Dear Moscow,

1

 между нынешним собственником компании Станиславом Шмиляком и бывшим собственником Евгением Беневоленским из-за финансовых разногласий

А почему тогда ООО «Мастерхост» (ОГРН 1137746890027, ИНН 7703797777) судится с неким АО «Информационный центр» (ОГРН 1047796615349, ИНН 7701553038)?

https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/masterhost-informatsionny-tsentr-opredelenie-suda.pdf

Или Беневоленский был совладельцем Мастерхоста? Почему тогда об этом не пишут?

https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/masterh…
https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/masterhost-informatsionny-tsentr-opredelenie-suda.pdf
datarecoverymoscow.ru
Ответить

Dear Moscow,

Dear
–1

Кроме того, из-за того, что Мастерхост молчит как рыба с момента падения (что очень их не красит!!), вот ещё небольшой кусочек информации. 

Публикую как есть, это цитата, за достоверность поручиться не могу, продаю за что купил. 

Разъярённая барышня пару часов назад поехала к ним в офис (2-ой Южнопортовый проезд, дом 18, стр. 2), чтобы получить некие коды (скорее всего, на перенос доменов, но возможно, что и для почты — не пользуюсь этой услугой, не уверен на 100%). Ей там в разговоре сообщили следующее: 

второй собственник тупо выкрал доки и переписал на свою жену (я этого не понимаю), МастерХост - субарендатор помещения ДЦ, тот пришёл с чепом и полиций и выгнал всех, начал шантаж. Мол все это длится 3 месяца и было 2 полных отключения по его вине.

"чепом" — это, как я понимаю, ЧОП.

Также она скинула фото из офиса Мастерхоста: 
https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/masterhost-ofis-foto.jpg

Ответить

Alexandr Brovin

0

Давить через детей, клиентов или потребителей.
Тупое решение для бизнеса.
Памашем ручкой обоим "собственникам", на всякий случай.

Ответить

mygedz

0

Да уж, много клиентов они потеряют. Я как раз от них сьехал, перед ихними "войнами".

Ответить

Дмитрий Анатольевич

0

Прямо сейчас обсуждаем ситуацию и варианты для переезда в телеге:
https://t.me/masterhosthelp

Ответить

Vl Al

0

Для таких ситуаций существует решение - геокластер.

Мастерхост тупо сэкономил, поскольку гекластер денех стоит.

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Как отраслевой организации стать интересной СМИ
В январе 2020 года глобальная сеть FleishmanHillard опубликовала доклад о происходящем в фармацевтической отрасли: част…
0
Boomstarter
Подписан
Отписаться
Все о дизайне проекта. Как играть шрифтами и не проиграть
Базовые знания о дизайне, которые помогут сделать проект красивым. В конце — пара советов для создания логотипа и чек-л…
0
Яндекс.Дзен
Подписан
Отписаться
Конференция Дзен-среда: как продавать квартиры, онлайн-курсы, эко-продукты и услуги sharing economy с помощью контента

Показать еще

Лучшие комментарии
Роман
за день
Я правильно понял, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет?
Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Viktor
за неделю
Подскажите, пожалуйста, Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо? Это влияет на операционную деятельность группы компаний компаний?
Британский суд обязал Олега Тинькова сдать российский и кипрский паспорта по условиям залога
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Nick Sidorov

Видео: коммерческий робот для…

Serg Asr

«Никто не думает о eBay»: что…

Артур Сафарян

Олег Тиньков сообщил о…

Ivan Vishnyakov

Олег Тиньков сообщил о…

Алексей Любимов

Минюст США обвинил Олега…

Родион Галанев

Олег Тиньков сообщил о…

Герман Манвелов

Как я создал, а затем развалил…

Ruslan Kokin

Как я создал, а затем развалил…

Анатолий Б.

Олег Тиньков сообщил о…

Роман Петерсон

Олег Тиньков сообщил о…

Konstantin_Andreevi…

Олег Тиньков сообщил о…

Ruslan Kokin

Как я создал, а затем развалил…

Сергей Калашников

Как мы продавали чай на…

Александр Антонов

Олег Тиньков сообщил о…

Aleksandr Talalaev

Олег Тиньков сообщил о…

Ruslan Kokin

Как я создал, а затем развалил…

Ruslan Kokin

Как я создал, а затем развалил…

Роман Мирошниченко

Олег Тиньков сообщил о…

Сергей Комаров

Ozon изменит схему начисления…

Ruslan Kokin

Как я создал, а затем развалил…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "affa1eb7" } { "page_type": "default" }