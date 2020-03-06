Маркетинг

Илья Исерсон: «Агентства контекстной рекламы не могут, не умеют и не мотивированы делать нормально»

Интервью Катерины Ерошиной с Ильёй Исерсоном, владельцем контекстного рекламного агентства MOAB и семантического…