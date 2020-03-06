Компания не могла восстановить работу сервисов со 2 марта, когда дата-центр «захватили», сообщал провайдер.
- Хостинг-провайдер и регистратор доменов «Мастерхост» сообщил, что договорился со «второй стороной» об использовании дата-центра, который 2 марта 2020 года был захвачен бывшим собственником.
- В компании пообещали восстановить работу всех сервисов, не допускать сбои в будущем и выплатить компенсации. «Путём сложнейших многодневных переговоров мы нашли компромисс со второй стороной, нашим специалистам полностью открыт доступ в дата-центр», — говорится в заявлении, опубликованном 5 марта.
- 2 марта в работе сервисов «Мастерхоста» произошёл сбой. В компании объяснили это тем, что бывший собственник преградил «физический доступ экспертов к оборудованию» и «периодически инициирует проблемы в работе».
- Конфликт произошёл между нынешним собственником компании Станиславом Шмиляком и бывшим собственником Евгением Беневоленским из-за финансовых разногласий, говорили источники «Коммерсанта» на рынке. Беневоленский владеет мажоритарной долей в компании-владельце дата-центра, обслуживающего .masterhost, уточняло издание.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Алексей Седов
Сколько же клиентов теперь уйдёт от Мастерхоста?
Vitold SedyshevАлексей
Дык прикинут просто риски если убыток больше чем резервный сервер, то купят зараску.
Dear Moscow,
между нынешним собственником компании Станиславом Шмиляком и бывшим собственником Евгением Беневоленским из-за финансовых разногласий
А почему тогда ООО «Мастерхост» (ОГРН 1137746890027, ИНН 7703797777) судится с неким АО «Информационный центр» (ОГРН 1047796615349, ИНН 7701553038)?
https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/masterhost-informatsionny-tsentr-opredelenie-suda.pdf
Или Беневоленский был совладельцем Мастерхоста? Почему тогда об этом не пишут?
Dear Moscow,Dear
Кроме того, из-за того, что Мастерхост молчит как рыба с момента падения (что очень их не красит!!), вот ещё небольшой кусочек информации.
Публикую как есть, это цитата, за достоверность поручиться не могу, продаю за что купил.
Разъярённая барышня пару часов назад поехала к ним в офис (2-ой Южнопортовый проезд, дом 18, стр. 2), чтобы получить некие коды (скорее всего, на перенос доменов, но возможно, что и для почты — не пользуюсь этой услугой, не уверен на 100%). Ей там в разговоре сообщили следующее:
второй собственник тупо выкрал доки и переписал на свою жену (я этого не понимаю), МастерХост - субарендатор помещения ДЦ, тот пришёл с чепом и полиций и выгнал всех, начал шантаж. Мол все это длится 3 месяца и было 2 полных отключения по его вине.
"чепом" — это, как я понимаю, ЧОП.
Также она скинула фото из офиса Мастерхоста:
https://datarecoverymoscow.ru/images/misc/masterhost-ofis-foto.jpg
Alexandr Brovin
Давить через детей, клиентов или потребителей.
Тупое решение для бизнеса.
Памашем ручкой обоим "собственникам", на всякий случай.
mygedz
Да уж, много клиентов они потеряют. Я как раз от них сьехал, перед ихними "войнами".
Дмитрий Анатольевич
Прямо сейчас обсуждаем ситуацию и варианты для переезда в телеге:
https://t.me/masterhosthelp
Vl Al
Для таких ситуаций существует решение - геокластер.
Мастерхост тупо сэкономил, поскольку гекластер денех стоит.