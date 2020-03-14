Интернет-магазин и приложение Apple Store продолжат работать.

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Apple до 27 марта 2020 года закрыла магазины во всех странах, за исключением Китая, сообщил гендиректор компании Тим Кук. Так Apple борется с распространением коронавируса нового типа Covid-2019.

«Наиболее эффективным способом минимизировать риск передачи вируса является ограничение скопления людей и максимальное увеличение социальной дистанции. Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов», — говорится в заявлении.

Интернет-магазин и приложение Apple Store продолжат работать. Кроме того, компания переводит сотрудников на дистанционную работу. Для клиентов компания запустила в сервисе Apple News новый раздел Covid-2019 с новостями от надёжных информационных агентств, пишет Кук.

Apple закрыла магазины в Китае 1 февраля 2020 года из-за вспышки коронавируса. К 13 марта 2020 года все Apple Store в стране возобновили работу.