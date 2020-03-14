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Интернет-магазин и приложение Apple Store продолжат работать.
Apple до 27 марта 2020 года закрыла магазины во всех странах, за исключением Китая, сообщил гендиректор компании Тим Кук. Так Apple борется с распространением коронавируса нового типа Covid-2019.
«Наиболее эффективным способом минимизировать риск передачи вируса является ограничение скопления людей и максимальное увеличение социальной дистанции. Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов», — говорится в заявлении.
Интернет-магазин и приложение Apple Store продолжат работать. Кроме того, компания переводит сотрудников на дистанционную работу. Для клиентов компания запустила в сервисе Apple News новый раздел Covid-2019 с новостями от надёжных информационных агентств, пишет Кук.
Apple закрыла магазины в Китае 1 февраля 2020 года из-за вспышки коронавируса. К 13 марта 2020 года все Apple Store в стране возобновили работу.
12 марта Business Insider сообщил о новых инструкция для сотрудников Apple Store в связи с коронавирусом: работникам магазинов запретили предлагать посетителям примерить часы и наушники. Кроме того, компания сократила количество кресел в магазинах, чтобы люди не находились слишком близко друг к другу, а также увеличила количество уборщиков и установила устройства для дезинфекции рук.
Л - логика. В Китае-то зачем? Там ща не до айфонов...
У них Китай это третий рынок по продажам.
И там уже справились с вирусом, новых заражений практически нет. Все больницы для больных короновирусом уже закрыли.
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