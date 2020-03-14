Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Хакеры смогли обойти двухфакторную
авторизацию с помощью уговоров
Подписаться на push-уведомления
Офлайн
Лиана Липанова
423

Apple из-за коронавируса временно закрыла магазины по всему миру, кроме Китая Материал редакции

Интернет-магазин и приложение Apple Store продолжат работать.

3 комментария
В закладки

Apple до 27 марта 2020 года закрыла магазины во всех странах, за исключением Китая, сообщил гендиректор компании Тим Кук. Так Apple борется с распространением коронавируса нового типа Covid-2019.

«Наиболее эффективным способом минимизировать риск передачи вируса является ограничение скопления людей и максимальное увеличение социальной дистанции. Поскольку в других местах число новых случаев заражения продолжает расти, мы предпринимаем дополнительные меры для защиты членов нашей команды и клиентов», — говорится в заявлении.

Интернет-магазин и приложение Apple Store продолжат работать. Кроме того, компания переводит сотрудников на дистанционную работу. Для клиентов компания запустила в сервисе Apple News новый раздел Covid-2019 с новостями от надёжных информационных агентств, пишет Кук.

Apple закрыла магазины в Китае 1 февраля 2020 года из-за вспышки коронавируса. К 13 марта 2020 года все Apple Store в стране возобновили работу.

12 марта Business Insider сообщил о новых инструкция для сотрудников Apple Store в связи с коронавирусом: работникам магазинов запретили предлагать посетителям примерить часы и наушники. Кроме того, компания сократила количество кресел в магазинах, чтобы люди не находились слишком близко друг к другу, а также увеличила количество уборщиков и установила устройства для дезинфекции рук.

#новость #apple

Офлайн
Подписан
Отписаться
Какие уроки усвоил владелец закрывшейся мастерской по ремонту техники и почему теперь чинит iPhone на выезде
Рассказывает основатель красноярского сервиса «МыНаладим» Максим Ходосевич.
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 3, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 112362, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 14 Mar 2020 11:52:24 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
«Пассворк»
Корпоративный менеджер паролей. Коробочная и облачная версии. Входит в реестр ПО
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 112362, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/112362\/get","add":"\/comments\/112362\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/112362"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199132, "last_count_and_date": null }
3 комментария
Популярные
По порядку

alex twit

0

Л - логика. В Китае-то зачем? Там ща не до айфонов...

Ответить

Michael Smith

alex
0

У них Китай это третий рынок по продажам.

И там уже справились с вирусом, новых заражений практически нет. Все больницы для больных короновирусом уже закрыли.

Ответить

Инокентий Смирнов

0

 Удар по бизнес жуликам! 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

TUI
Подписан
Отписаться
Опыт TUI: как работать с клиентами в период паники из-за коронавируса
Алсу Юдина, и.о. директора по маркетингу рассказала, что делает компания, чтобы её клиенты не поддавались панике и не о…
2
Медиалогия
Подписан
Отписаться
Как короновирус «заразил» СМИ и соцсети
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Андрей Тян: Как работать с гипотезами?
Привет, меня зовут Андрей Тян, я основатель и СЕО “Fasttrack”. Я работал с командами в качестве ведущего трекера в Аксе…
2

Показать еще

Лучшие комментарии
Alex Petrov
за день
Я "жулик" и горжусь этим! И мне похер,  что думает Путин и "народ" который он сам себе придумал.  Продавцы это становой хребет экономики, если бы не они и маркетологи то мы бы вместе с Путиным, до сих пор подтирали бы…
«Я/мы жулики»: сервис для предпринимателей «Точка» ответил на слова Владимира Путина о малом бизнесе в России
Arthur Niazyan
за неделю
Осталось спросить у народа, как он воспринимает политиков, депутатов, президента в конце концов. Так и живём.
Владимир Путин о малом бизнесе в России в трёх предложениях
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Michael Smith

Apple из-за коронавируса…

Evil Pechenka

Как похудеть без спорта в…

Инокентий Смирнов

Apple из-за коронавируса…

Дудкин Илья

Россия ограничит полёты в…

Evil Pechenka

Как похудеть без спорта в…

Kim Kim

Как похудеть без спорта в…

alex twit

Apple из-за коронавируса…

Алексей Митрохин

Как похудеть без спорта в…

Roman Buzko

Влияние коронавируса на…

Роман Нестер

Как Гугл повреждает наш мозг, а…

Федор Задков

Билл Гейтс покинул совет…

lakoros

Как покупать кроссовки в США

Nathan Zachary

Как покупать кроссовки в США

Александр Линник

Как покупать кроссовки в США

Michael Pchelnikov

Apple проведёт конференцию для…

Michael Smith

Россия ограничит полёты в…

Andre Kisennger

Глава «Тинькофф» Оливер Хьюз…

Kim Kim

Как покупать кроссовки в США

Leo Uvarov

Россия ограничит полёты в…

Grigory Zarudaev

Аэрофлот не меняет билеты из-за…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "81061469" } { "page_type": "default" }