Ограничения вводятся на полтора месяца.

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Власти России решили временно запретить въезд на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится на сайте правительства.

Меры принимаются для обеспечения безопасности и нераспространения коронавирусной инфекции, рассказал 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин. Чиновник сообщил об ограничениях главам правительств Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Исключение будет сделано для дипломатов и консулов, водителей автомобилей и бригад поездов международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, членов делегаций, пассажиров транзитных авиарейсов, владельцев дипломатических, служебных и частных виз, выданных в связи со смертью близкого родственника.

С 16 марта Россия ограничила полёты в страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. Ранее были частично запрещены авиарейсы в Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Испанию и Германию.

Ранее США на 30 дней запретили въезд в страну из Европы. С предложением закрыть границы стран Евросоюза 16 марта выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.