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Ограничения вводятся на полтора месяца.
Власти России решили временно запретить въезд на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится на сайте правительства.
Меры принимаются для обеспечения безопасности и нераспространения коронавирусной инфекции, рассказал 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин. Чиновник сообщил об ограничениях главам правительств Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
Исключение будет сделано для дипломатов и консулов, водителей автомобилей и бригад поездов международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, членов делегаций, пассажиров транзитных авиарейсов, владельцев дипломатических, служебных и частных виз, выданных в связи со смертью близкого родственника.
С 16 марта Россия ограничила полёты в страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. Ранее были частично запрещены авиарейсы в Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Испанию и Германию.
Ранее США на 30 дней запретили въезд в страну из Европы. С предложением закрыть границы стран Евросоюза 16 марта выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Что-то я за всю свою жизнь ничего подобного не припомню :) Мы участвуем в чем-то масштабном.
Когда СССР разваливался, было сходное ощущение. Но тогда это было только на одной шестой суши...
На паспортном контроле Москвы говорят проверяют только москвичей, тех кто дальше летит с температурой в другие города России, почему не помещают в карантин или банально даже не поверяют на коронавирус? Говорят только по прописке. Почему?
Потому что вонять будут что у них билет в Краснодар , а их на карантин , а еда гавно
Короче, смутное время наступает. Уже тут говорят о скором кризисе: что к лету все накроется. Посмотрим, если доживем.
Блин люди по-моему надвигается какая то жесть!
Да фигня это все, я думаю. К лету уляжется, когда всем надоест бегать в панике и кричать. Проблема же из пальца высосана.
Ну однако границы закрывают в стране , и в Италии вон 300 человек скосило за вчера только , у меня там тётка живет -по ее словам жууууть!!!
Интересно, как быть иностранцам у которых заканчивается виза? Продлят ли визы?
А что делать с видом на жительство? Он не приравнивается к гражданству?
Нет, ВНЖ дает право постоянного проживания, но не дает прав, которые есть у граждан.
По ВНЖ-то должны пускать
лиц без гражданства
Подождите, а их прежде пускали?
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