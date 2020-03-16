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Галина Мубаракшина
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Россия закроет границу для иностранцев и лиц без гражданства с 18 марта Материал редакции

Ограничения вводятся на полтора месяца.

26 комментариев
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Власти России решили временно запретить въезд на территорию страны иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится на сайте правительства.

Меры принимаются для обеспечения безопасности и нераспространения коронавирусной инфекции, рассказал 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин. Чиновник сообщил об ограничениях главам правительств Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

Исключение будет сделано для дипломатов и консулов, водителей автомобилей и бригад поездов международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, членов делегаций, пассажиров транзитных авиарейсов, владельцев дипломатических, служебных и частных виз, выданных в связи со смертью близкого родственника.

С 16 марта Россия ограничила полёты в страны Евросоюза, Швейцарию и Норвегию. Ранее были частично запрещены авиарейсы в Китай, Южную Корею, Иран, Италию, Испанию и Германию.

Ранее США на 30 дней запретили въезд в страну из Европы. С предложением закрыть границы стран Евросоюза 16 марта выступила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

#новость #коронавирус

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26 комментариев
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Andre Kingsman

16

Главное чтобы интернет не закрыли. Тут тоже вирусов полно.

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Вера Гагарина

4

Что-то я за всю свою жизнь ничего подобного не припомню :) Мы участвуем в чем-то масштабном.

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Mike Ivanov

Вера
0

Когда СССР разваливался, было сходное ощущение. Но тогда это было только на одной шестой суши...

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Radomira Lee

3

На паспортном контроле Москвы говорят проверяют только москвичей, тех кто дальше летит с температурой в другие города России, почему не помещают в карантин или банально даже не поверяют на коронавирус? Говорят только по прописке. Почему?

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Антон

Radomira
0

Денег нет у нищей России всех содержать.

Ответить

Александр Якунин

Radomira
0

Потому что вонять будут что у них билет в Краснодар , а их на карантин , а еда гавно

Ответить

Alex Sunseticy

2

20202?

Ответить

Арсен Еникеев

2

На 18000 лет закрыли😂

Ответить

Антон

2

А до 18 марта ебись оно все конем.

Ответить

Антон Котенком

1

Огогошечки)

Ответить

Вера Гагарина

1

Короче, смутное время наступает. Уже тут говорят о скором кризисе: что к лету все накроется. Посмотрим, если доживем.

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

1

Блин люди по-моему надвигается какая то жесть!

Ответить

Sergei Timofeyev

ARTEM
0

Отставить жесть!

Ответить

Сергей Ноздрин

0

Да фигня это все, я думаю. К лету уляжется, когда всем надоест бегать в панике и кричать. Проблема же из пальца высосана. 

Ответить

Andrey Kulakov

Сергей
0

Скептики идут вне очереди

Ответить

ARTEM IGOREVITCH

Сергей
0

Ну однако границы закрывают в стране , и в Италии вон 300 человек скосило за вчера только , у меня там тётка живет -по ее словам жууууть!!!

Ответить

Мовлам Аманов

0

Интересно, как быть иностранцам у которых заканчивается виза? Продлят ли визы?

Ответить

Марк Берг

Мовлам
1

Без гражданства пускать не будут, а виза - это не гражданство

Ответить

Alina Greber

Марк
0

А что делать с видом на жительство? Он не приравнивается к гражданству?

Ответить

Yakov Manshin

Alina
0

Нет, ВНЖ дает право постоянного проживания, но не дает прав, которые есть у граждан.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Yakov
0

По ВНЖ-то должны пускать

Ответить

Яна Давыдова

Карфаген
0

а по РВП? 

Ответить

Peony Lantern

0

Какого года? 2020?

Ответить

Radomira Lee

0

20202

Ответить

Илья Давыдов

0

лиц без гражданства

Подождите, а их прежде пускали?

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Artur Ishmukhametov

Илья
0

А туристы кто по вашему?

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