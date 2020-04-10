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Лиана Липанова
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Коворкинги попросили включить их в список наиболее пострадавших от пандемии отраслей Материал редакции

Ранее о включении в список просили участники ИТ-индустрии, кинопрокатчики, частные медклиники и другие.

3 комментария
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Национальная ассоциация офисных операторов и коворкингов (НАОК) направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить гибкие офисы в список наиболее пострадавших от пандемии Covid-19 отраслей и оказать соответствующую поддержку.

В ассоциацию входят сети коворкингов и гибких офисов «Ключ», «Рабочая станция», CEO Spaces, BusinessClub, Meeting Point и другие, говорится на сайте организации.

Ассоциация просит полностью или частично компенсировать затраты за аренду рабочих мест малому и среднему бизнесу, предоставить операторам коворкингов льготы или отсрочку по уплате НДС, налогов на прибыль, землю и имущество за 2019-2020 годы, снизить стоимость коммунальных платежей и другое.

По словам президента НАОК Татьяны Шараевой, 85% резидентов коворкингов — это сотрудники компаний, наиболее пострадавших от пандемии. Большая часть из них перешла на удалённую работу.

Операторы коворкингов готовы предоставить резидентам льготы при поддержке государства, так как сами сети чаще всего арендуют площади.

В конце марта 2020 года коворкинги Москвы сообщили о падении посещаемости на 75-90%. При этом массового оттока арендаторов не было. Некоторые операторы столкнулись с просрочками по платежам со стороны малого бизнеса. Тогда участники рынка говорили, что ситуация с арендой прояснится в ближайшие недели.

Кроме коворкингов, признать себя одной из наиболее пострадавших отраслей просили:

Участники наиболее пострадавших отраслей получили право на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени. В отношении этих компаний также будет действовать мораторий на банкротство.

Сейчас в список наиболее пострадавших отраслей входят:

  • Авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки.
  • Культура, организация досуга и развлечений.
  • Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт.
  • Турагентства и другие компании в сфере туризма.
  • Гостиничный бизнес.
  • Общественное питание.
  • Дополнительное образование, негосударственные образовательные учреждения.
  • Организация конференций и выставок.
  • Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

#новость #бизнеснакарантине

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3 комментария
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Ruslan Saidov

5

Пожалуйста, меня тоже включите в этот список

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Michael Shramko

0

И меня и меня!!🙃

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Dmitry Ilyin

0

таак, ну кто там еще не попросил включить себя в список "наиболее пострадавших от пандемии"? становись в очередь!
Интересно, а продавать места будут? ;)

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