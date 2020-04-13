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Лиана Липанова
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Друзья основателя киберспортивного проекта Game Show Алексея Бурдыко сообщили о его смерти после заражения Covid-19 Материал редакции

Он также основал онлайн-издание о технологиях Techlabs и стриминговую платформу Play2Live.

4 комментария
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Основатель и генеральный директор стриминговой компании Play2Live Алексей Бурдыко умер после заражения Covid-19, сообщил на своей странице в Facebook его друг Павел Таран.

Алексей Бурдыко​ Фото со страницы в Facebook

По его словам, Бурдыко был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находился в коме. «Вроде излечился, но потом умер через пару дней», — пишет Таран.

Бурдыко родился 9 июня 1985 года, пишет DTF. В 2003 году он запустил онлайн-издание о технологиях Techlabs. Также Бурдыко является основателем группы компаний Game Show, которая проводит и транслирует киберспортивные мероприятия. В 2017 году Бурдыко покинул компанию и основал стриминговую платформу Play2Live.

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4 комментария
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Serge Tikhonenko

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Интересно, что об  этом думают жертвы скам проектов?

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Не Вс

Serge
0

А че там? Где почитать? 

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Semyon Efimov

1

К сожалению репутация у него такая, что выглядит это как инсценировка

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Neo

0

Земля пухом брат ;-(

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