Он также основал онлайн-издание о технологиях Techlabs и стриминговую платформу Play2Live.

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Основатель и генеральный директор стриминговой компании Play2Live Алексей Бурдыко умер после заражения Covid-19, сообщил на своей странице в Facebook его друг Павел Таран.

Алексей Бурдыко​ Фото со страницы в Facebook

По его словам, Бурдыко был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких и находился в коме. «Вроде излечился, но потом умер через пару дней», — пишет Таран.