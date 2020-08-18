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Татьяна Боброва
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Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год Материал редакции

На сайте проекта говорится, что речь идёт о ребрендинге.

20 комментариев
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16 августа 2020 года организатор тренингов для предпринимателей «Бизнес молодость» сообщил о закрытии проекта, обратил внимание The Bell. Его сооснователь Пётр Осипов написал на своей странице в Instagram, что «компании больше не будет» и он «честно расскажет всю историю от начала до конца», если этого захотят подписчики.

На сайте компании сказано, что она проводит ребрендинг, который связан с «глубинными изменениями стратегии компании и формированием новой продуктовой линейки». В сообщении отмечается, что все обязательства перед клиентами будут выполнены, а осенние программы проведены в сроки.

«В дальнейшем мы также будем проводить программы по личностному развитию и бизнес-тренинги. Часть программ перейдет в онлайн и станет доступна из любой точки мира, другие будут проходить только вживую», — говорится на сайте.

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В октябре 2019 года Осипов уже говорил о закрытии «Бизнес молодости», об этом писало издание MC Today. Тогда он указывал, что продолжит развивать программу «Метаморфозы», а второй основатель проекта Михаил Дашкиев займётся онлайн-курсами.

Проект «Бизнес молодость» создан в 2010 году. По собственным данным, платные программы проекта прошли более 300 тысяч участников.

В 2014 году издание The Village выпустило текст о «Бизнес молодости» — «Секта успеха: Как "Бизнес-молодость" зарабатывает миллионы долларов на эмоциях». Его автор Полина Потапова пообщалась с представителями «Бизнес-молодости» и слушателями курсов, проверив истории их успеха. После публикации она пожаловалась на шквал звонков и SMS с неизвестных номеров.

У «Бизнес молодости» сложилась скандальная репутация — многие отечественные стартаперы называли их «сектой». Сам Осипов в ответ на критику говорил, что «ничего против этого не имеет».

На сайте проекта указано ООО «Бизнес сообщество». По данным «Контур.Фокуса», 50% в нём принадлежит Осипову, ещё половина — Василию Рыжако. Выручка компании за 2019 года составила 29,5 млн рублей, убыток — 39 млн рублей.

На Осипова зарегистрировано ещё пять компаний и ИП: он владеет по 50% в уставном капитале ООО «Туннель Софт», которое занимается разработкой программного обеспечения, и ООО «Бизнес Ответ». По 25% — в ООО «Юрьево» и ООО «Бизнес ресурс», а также 100% в ООО «Знаки». ООО «Основы Предпринимательства», в котором у Осипова также 100%, находится в стадии ликвидации с 13 августа 2020 года.

Как отмечает The Bell, из всех указанных компаний только одна оказалась прибыльной в 2019 году — «Бизнес ответ». Её выручка за год составила 655,4 млн рублей, а чистая прибыль — 36,9 млн рублей.

У второго основателя проекта, Михаила Дашкиева, есть ИП и доли в пяти действующих организациях, следует из данных «Контур.Фокуса». По 100% в ООО «База предпринимательства» и ООО «Бизнес молодость ТВ», примерно по 25% в ООО «Бизнес ресурс» и ООО «Юрьево», а также 50% в ООО «Туннель софт».

#новость #бизнесмолодость

Татьяна Боброва
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Павел Самур

14

Ждем бизнес старость?

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danil nik

Павел
1

или бизнес Феникс

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Сергей Щукин

Павел
0

Не ждём - она уже наступила 🧐

Ответить

Дмитрий Оверчук

11

инфотабор уезжает

Ответить

Максим Александрович

Дмитрий
1

Да, на новый url и ИП)

Ответить

Михаил Синицын

10

Количество обманутых людей уже посчитали ?

Ответить

Игорь Крафт

Михаил
0

Видимо сколько то не хватает, если хотят историю проекта рассказать 🤣🤣🤣

Ответить

Шахруз Элбоев

7

Успешный Успех

Ответить

Александр Иванов

6

Целевая аудитория получает пособие..

Ответить

Saucedo Puetz

6

Встречаться два бизнес тренера
- Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить
-Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу
-Рассказать то и я могу, мне повысить надо

Ответить

Николай Орлов

4

Это говорит о том,что даже у их целевой аудитории (15-17 лет) стал появляться мозг, это не может не радовать. Ждем скоропостижной кончины остального набора (Трансформатор, Лайк и т.п.)

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Kot Wild

Николай
0

Это не кончится никогда,посмотри на церковь)))

Ответить

Виталий Маклагин

1

Молодцы ребята, я очень рад за них. Денег заработали, сейчас новую компанию откроют. Все в норме, так и должно быть, ведь нельзя построить большую компанию сразу. Сначала нужно загубить 10 маленьких. Потом закрыть 10 средних. И потом может быть получится построить корпорацию 🤩🥳

Ответить

Victor Radchenko

Виталий
2

+15 аязокоинов

Ответить

Darya Svetikova

2

когда надо накрутить подписчиков и уже не знаешь как

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Евгений Умолинов

1

А где отечество теперь будет выращивать своих хероев? 

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Руслан Яцукевич

0

Цифровая трансформация.
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По началу своего существования они давали существенные знания для совсем начинающих бизнесменов. Но развивались не в ту сторону...

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Ингвар Кузнец

0

Всем сектантам рекомендую посмотреть сериал Миллионер из Балашихи.😉

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Andrew Stepanov

0
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