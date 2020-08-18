На сайте проекта говорится, что речь идёт о ребрендинге.

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16 августа 2020 года организатор тренингов для предпринимателей «Бизнес молодость» сообщил о закрытии проекта, обратил внимание The Bell. Его сооснователь Пётр Осипов написал на своей странице в Instagram, что «компании больше не будет» и он «честно расскажет всю историю от начала до конца», если этого захотят подписчики.

На сайте компании сказано, что она проводит ребрендинг, который связан с «глубинными изменениями стратегии компании и формированием новой продуктовой линейки». В сообщении отмечается, что все обязательства перед клиентами будут выполнены, а осенние программы проведены в сроки.

«В дальнейшем мы также будем проводить программы по личностному развитию и бизнес-тренинги. Часть программ перейдет в онлайн и станет доступна из любой точки мира, другие будут проходить только вживую», — говорится на сайте.

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В октябре 2019 года Осипов уже говорил о закрытии «Бизнес молодости», об этом писало издание MC Today. Тогда он указывал, что продолжит развивать программу «Метаморфозы», а второй основатель проекта Михаил Дашкиев займётся онлайн-курсами.

Проект «Бизнес молодость» создан в 2010 году. По собственным данным, платные программы проекта прошли более 300 тысяч участников.

В 2014 году издание The Village выпустило текст о «Бизнес молодости» — «Секта успеха: Как "Бизнес-молодость" зарабатывает миллионы долларов на эмоциях». Его автор Полина Потапова пообщалась с представителями «Бизнес-молодости» и слушателями курсов, проверив истории их успеха. После публикации она пожаловалась на шквал звонков и SMS с неизвестных номеров.

У «Бизнес молодости» сложилась скандальная репутация — многие отечественные стартаперы называли их «сектой». Сам Осипов в ответ на критику говорил, что «ничего против этого не имеет».

На сайте проекта указано ООО «Бизнес сообщество». По данным «Контур.Фокуса», 50% в нём принадлежит Осипову, ещё половина — Василию Рыжако. Выручка компании за 2019 года составила 29,5 млн рублей, убыток — 39 млн рублей.

На Осипова зарегистрировано ещё пять компаний и ИП: он владеет по 50% в уставном капитале ООО «Туннель Софт», которое занимается разработкой программного обеспечения, и ООО «Бизнес Ответ». По 25% — в ООО «Юрьево» и ООО «Бизнес ресурс», а также 100% в ООО «Знаки». ООО «Основы Предпринимательства», в котором у Осипова также 100%, находится в стадии ликвидации с 13 августа 2020 года.

Как отмечает The Bell, из всех указанных компаний только одна оказалась прибыльной в 2019 году — «Бизнес ответ». Её выручка за год составила 655,4 млн рублей, а чистая прибыль — 36,9 млн рублей.