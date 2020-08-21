Фото: отель в Токио с симулятором полётов на Boeing 737-800 прямо в номере Материал редакции
90 минут полёта под руководством инструктора стоит ¥30 тысяч (или $276).
В отеле Haneda Excel Tokyu, расположенном неподалёку от Международного аэропорта Токио «Ханеда», появился номер Superior Cockpit Room с симулятором полётов на Boeing 737-800, сообщает Business Traveller.
90 минут полёта под руководством инструктора, бывшего капитана, знакомого с оборудованием, стоит ¥30 тысяч (или $276). Симулятор имитирует полёт из «Ханеды» в аэропорт Итами (Международный аэропорт Осаки) — на экранах появляются пейзажи, соответствующие маршруту.
За дополнительные ¥25 300 ($233) можно забронировать номер на ночь. Однако без инструктора и дополнительной оплаты пользоваться оборудованием нельзя, даже если гость забронировал весь номер. «Кабину пилота» от остальной комнаты отделяет прозрачная акриловая панель.
Установка симулятора в номере обошлась примерно в ¥10 млн ($92 тысячи), сообщил представитель отеля CNN. Его установили в честь 15-летия отеля. Superior Cockpit Room доступен для бронирования с 18 июля.
И как бы, зачем он мне около кровати нужен?
И вообще интересно, его можно выключить чтоб не мешал ночью своими огнями ?)
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