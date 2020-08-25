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Галина Мубаракшина
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Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников рассказал, как похитили его партнёра в 2019 году Материал редакции

На предпринимателя оформили долг на 32 млн рублей, украли у него все деньги и угрожали его семье.

14 комментариев
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Основатель сети «Додо пицца» Фёдор Овчинников рассказал, что в сентябре 2019 года в Латвии его крупнейшего партнёра-франчайзи Владимира Горецкого похитили и несколько дней держали в загородном доме неизвестные.

Горецкий — один из первых партнёров «Додо пиццы», сегодня ему принадлежит 21 пиццерия в Москве, Смоленске, Калуге, Вязьме и Обнинске, а также право развития бренда в Польше, пояснил Овчинников.

В 2019 году с Горецким связался мужчина, который назвался представителем инвестора, заинтересованного в польском проекте. Сначала они встретились в Москве, затем бизнесмена пригласили на встречу с инвестором в Латвию.

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По прибытии в Латвию предпринимателя отвезли на дачу потенциального партнёра в Юрмалу, а когда тот вошёл в дом, брызнули ему в лицо из баллончика, свалили на пол, завязали глаза и связали руки.

Горецкого держали в доме пять дней: преступники вынудили его дать пароли от всей техники и аккаунтов, заставили подтверждать все транзакции по выводу средств, поддерживая связь с коллегами и родственниками. «Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании», — отмечает Овчинников.

За всё время со счетов бизнесмена вывели 3,6 млн рублей — после этого служба безопасности «Тинькофф» заблокировала счёт, указывает основатель «Додо пиццы».

Ещё 900 тысяч рублей доверенные Горецкого передали курьеру в Москве. У предпринимателя забрали технику, заставили его подписать долговые обязательства на 32 млн рублей и около десяти чистых листов, а также оставить свои отпечатки пальцев на пистолете.

Предприниматель смог благополучно вернуться домой и, несмотря на угрозы преступников, обратился к компании за помощью. По словам Фёдора Овчинникова, им удалось добиться возбуждения уголовных дел в России и Латвии, а в августе 2020 года в Москве был задержан первый подозреваемый — «представитель инвестора». Суд обвинил его в разбое и заключил под стражу, указал бизнесмен.

По словам Фёдора Овчинникова, после ограбления франчайзи компания усилила меры безопасности по всей сети и, работая над делом, узнала о похожей истории другого предпринимателя — Андрея Коновалова, который живёт в США.

Схема та же: предложение инвестиций, предварительное знакомство в Москве, приглашение на встречу с главным инвестором — только в этом случае не в Латвию, а в Таиланд. Ну а дальше — похищение, угрозы, вывод денег […]

Мы точно знаем, что нападений на предпринимателей было больше. Если вы тоже стали жертвой этой банды, пишите нам.

Фёдор Овчинников
основатель сети «Додо пицца»

#новость #додопицца

Галина Мубаракшина
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14 комментариев
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Роман Александров

21
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Василий Петров

15

Остается только посочувствовать. С другой стороны, когда он начинал, он должен был осознавать, во что ввязался, согласившись продавать пиццу. 

Ответить

Pablo

Василий
2

Пишете как будто это что-то сверхприбыльное или запрещенное

Ответить

Егор Орлов

4

Ох уж этот сторителлинг и fail/win пиар. До боли знакомый каркас: нам было тяжело, ужасно было, но мы победили, потому что лучшие лучшие! И теперь никого не похитят конечно же! 

Ответить

Timur Kuzmin

3

Бесплатная идея для следующего сюжета про ДоДо: Нашелся хозяин закладок, с которым покупатели дури не рассчитались из-за бдительности ДоДо-менеджеров по клинингу. Убытки драгдилеры решили повесить на менеджмент УК ДоДо и начали охоту за невинными, но смелыми предпринимателями... 
Ждем новых криминальных историй на ресурсе про "Стартапы и Бизнес"))

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Dmitry Ilyin

1

Ддо-ддо-доигрались..

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Gre Li

1

Наверное, пицца не понравилась.

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Mark Borisov

0

Повод наконец-то разместь акции на бирже.

Ответить

Sht_Anton

Mark
1

ICO в даркнете

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Екатерина Реднекова

0

Так спокойно на видео говорит, нервы железные у чувака

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Антон Кузнецов

0

Когда я куплю себе пистолет. И оформлю разрешение на его ношение, Личные проблемы сойдут на нет, Я начну менять общественное мнение (С) Distemper

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Konstantin Shumov

Антон
0

Тараканы же

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Антон Кузнецов

0

Все зависит от силы воли ребят в таких ситуациях и лютый TrueCrypt не поможет не чем, есть же возможность если делаешь дела повесить маяк и не ездить одному

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Илья Шишкунов

0

Интересно, чем занимается правительство Латвии и России таким важным, что не могут ни предотвратить такое наглое преступление, ни найти виновников и наказать? 

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