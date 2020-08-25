Основатель «Додо пиццы» Фёдор Овчинников рассказал, как похитили его партнёра в 2019 году Материал редакции
На предпринимателя оформили долг на 32 млн рублей, украли у него все деньги и угрожали его семье.
Основатель сети «Додо пицца» Фёдор Овчинников рассказал, что в сентябре 2019 года в Латвии его крупнейшего партнёра-франчайзи Владимира Горецкого похитили и несколько дней держали в загородном доме неизвестные.
Горецкий — один из первых партнёров «Додо пиццы», сегодня ему принадлежит 21 пиццерия в Москве, Смоленске, Калуге, Вязьме и Обнинске, а также право развития бренда в Польше, пояснил Овчинников.
В 2019 году с Горецким связался мужчина, который назвался представителем инвестора, заинтересованного в польском проекте. Сначала они встретились в Москве, затем бизнесмена пригласили на встречу с инвестором в Латвию.
По прибытии в Латвию предпринимателя отвезли на дачу потенциального партнёра в Юрмалу, а когда тот вошёл в дом, брызнули ему в лицо из баллончика, свалили на пол, завязали глаза и связали руки.
Горецкого держали в доме пять дней: преступники вынудили его дать пароли от всей техники и аккаунтов, заставили подтверждать все транзакции по выводу средств, поддерживая связь с коллегами и родственниками. «Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании», — отмечает Овчинников.
За всё время со счетов бизнесмена вывели 3,6 млн рублей — после этого служба безопасности «Тинькофф» заблокировала счёт, указывает основатель «Додо пиццы».
Ещё 900 тысяч рублей доверенные Горецкого передали курьеру в Москве. У предпринимателя забрали технику, заставили его подписать долговые обязательства на 32 млн рублей и около десяти чистых листов, а также оставить свои отпечатки пальцев на пистолете.
Предприниматель смог благополучно вернуться домой и, несмотря на угрозы преступников, обратился к компании за помощью. По словам Фёдора Овчинникова, им удалось добиться возбуждения уголовных дел в России и Латвии, а в августе 2020 года в Москве был задержан первый подозреваемый — «представитель инвестора». Суд обвинил его в разбое и заключил под стражу, указал бизнесмен.
По словам Фёдора Овчинникова, после ограбления франчайзи компания усилила меры безопасности по всей сети и, работая над делом, узнала о похожей истории другого предпринимателя — Андрея Коновалова, который живёт в США.
Остается только посочувствовать. С другой стороны, когда он начинал, он должен был осознавать, во что ввязался, согласившись продавать пиццу.
Ох уж этот сторителлинг и fail/win пиар. До боли знакомый каркас: нам было тяжело, ужасно было, но мы победили, потому что лучшие лучшие! И теперь никого не похитят конечно же!
Бесплатная идея для следующего сюжета про ДоДо: Нашелся хозяин закладок, с которым покупатели дури не рассчитались из-за бдительности ДоДо-менеджеров по клинингу. Убытки драгдилеры решили повесить на менеджмент УК ДоДо и начали охоту за невинными, но смелыми предпринимателями...
Ждем новых криминальных историй на ресурсе про "Стартапы и Бизнес"))
Повод наконец-то разместь акции на бирже.
Когда я куплю себе пистолет. И оформлю разрешение на его ношение, Личные проблемы сойдут на нет, Я начну менять общественное мнение (С) Distemper
Все зависит от силы воли ребят в таких ситуациях и лютый TrueCrypt не поможет не чем, есть же возможность если делаешь дела повесить маяк и не ездить одному
Интересно, чем занимается правительство Латвии и России таким важным, что не могут ни предотвратить такое наглое преступление, ни найти виновников и наказать?
Блоги компаний
Показать еще