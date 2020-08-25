На предпринимателя оформили долг на 32 млн рублей, украли у него все деньги и угрожали его семье.

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Основатель сети «Додо пицца» Фёдор Овчинников рассказал, что в сентябре 2019 года в Латвии его крупнейшего партнёра-франчайзи Владимира Горецкого похитили и несколько дней держали в загородном доме неизвестные.

Горецкий — один из первых партнёров «Додо пиццы», сегодня ему принадлежит 21 пиццерия в Москве, Смоленске, Калуге, Вязьме и Обнинске, а также право развития бренда в Польше, пояснил Овчинников.

В 2019 году с Горецким связался мужчина, который назвался представителем инвестора, заинтересованного в польском проекте. Сначала они встретились в Москве, затем бизнесмена пригласили на встречу с инвестором в Латвию.

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По прибытии в Латвию предпринимателя отвезли на дачу потенциального партнёра в Юрмалу, а когда тот вошёл в дом, брызнули ему в лицо из баллончика, свалили на пол, завязали глаза и связали руки.

Горецкого держали в доме пять дней: преступники вынудили его дать пароли от всей техники и аккаунтов, заставили подтверждать все транзакции по выводу средств, поддерживая связь с коллегами и родственниками. «Находясь в заложниках, он даже участвовал в рабочем совещании», — отмечает Овчинников.

За всё время со счетов бизнесмена вывели 3,6 млн рублей — после этого служба безопасности «Тинькофф» заблокировала счёт, указывает основатель «Додо пиццы».

Ещё 900 тысяч рублей доверенные Горецкого передали курьеру в Москве. У предпринимателя забрали технику, заставили его подписать долговые обязательства на 32 млн рублей и около десяти чистых листов, а также оставить свои отпечатки пальцев на пистолете.

Предприниматель смог благополучно вернуться домой и, несмотря на угрозы преступников, обратился к компании за помощью. По словам Фёдора Овчинникова, им удалось добиться возбуждения уголовных дел в России и Латвии, а в августе 2020 года в Москве был задержан первый подозреваемый — «представитель инвестора». Суд обвинил его в разбое и заключил под стражу, указал бизнесмен.

По словам Фёдора Овчинникова, после ограбления франчайзи компания усилила меры безопасности по всей сети и, работая над делом, узнала о похожей истории другого предпринимателя — Андрея Коновалова, который живёт в США.