Четверых сотрудников PandaDoc задержали после обысков в минском офисе компании Материал редакции
Сооснователи PandaDoc связывают действия силовиков с собственной поддержкой акций протеста в Белоруссии.
После обысков в офисе компании PandaDoc в Минске 2 сентября 2020 года были задержаны четверо сотрудников, сообщил изданию «Настоящее время» сооснователь PandaDoc Микита Микадо. Обвинения им не предъявлены.
В числе задержанных — директор офиса Дмитрий Рабцевич и менеджер по продукту Виктор Кувшинов, передаёт dev.by.
В отношении Кувшинова возбуждено уголовное дело по статье о хищении путём злоупотребления полномочиями, которая предусматривает до 12 лет тюрьмы, сообщила его супруга Александра Дикан на своей странице в Facebook.
Обыски Микадо связывает с собственным проектом по поддержке силовиков — он предложил финансовую помощь тем, кто хочет уволиться на фоне акций протеста в Белоруссии, но не может этого сделать из-за денег. К концу августа проект получил 594 заявки.
«Мы не нарушали законодательство и проходили многочисленные аудиты. Как в Белоруссии, так и за её пределами», — написал на своей странице в Facebook сооснователь PandaDoc Сергей Борисюк, отметив, что работники PandaDoc не имеют отношения к проекту. Всего в Минске у компании 270 сотрудников, уточнил «Настоящему времени» Микадо.
Давление на IT бизнес в стране которая могла бы жить только за счёт него, это выстрел себе в ногу.
Батька 26 лет собирает рекордные урожаи картофеля и без этих ваших интернетов проживёт (сарказмъ)
Пока месть он прострелил ноги, дальше если начнут блокировать и ставить ограничения как в Украине к русскому домену, то это уже будет в голову. Конечная на следующей станции Алекса́ндр Григо́рьевич.
Искренне жаль. Надеюсь всё будет хорошо в итоге. Очередное доказательство того, что бизнес в странах СНГ лучше не делать или по крайней мере быстро производить релокацию юридически и фактически при первых признаках успеха или гласности.
А что мог украсть у государства простой продакт? Батька совсем там поехал уже? В его бред только старые бабы и деды поверят.
Вот вам и Беларусь - рай для ИТ. Такое же будущее ждет и российский сектор. Придут ко всем, кто будет против царя, ко всем у кого будет выше рейтинг.
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