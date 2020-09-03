Сооснователи PandaDoc связывают действия силовиков с собственной поддержкой акций протеста в Белоруссии.

В закладки

После обысков в офисе компании PandaDoc в Минске 2 сентября 2020 года были задержаны четверо сотрудников, сообщил изданию «Настоящее время» сооснователь PandaDoc Микита Микадо. Обвинения им не предъявлены.

В числе задержанных — директор офиса Дмитрий Рабцевич и менеджер по продукту Виктор Кувшинов, передаёт dev.by.

В отношении Кувшинова возбуждено уголовное дело по статье о хищении путём злоупотребления полномочиями, которая предусматривает до 12 лет тюрьмы, сообщила его супруга Александра Дикан на своей странице в Facebook.

Обыски Микадо связывает с собственным проектом по поддержке силовиков — он предложил финансовую помощь тем, кто хочет уволиться на фоне акций протеста в Белоруссии, но не может этого сделать из-за денег. К концу августа проект получил 594 заявки.