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Лиана Липанова
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Lego перейдёт на бумажную упаковку для кубиков в 2021 году Материал редакции

Большая часть наборов конструктора пока из пластика — но компания хочет в будущем исправить и это.

  • С 2021 года Lego откажется от полиэтиленовых пакетов для упаковки кубиков и перейдёт на бумажные.
  • «Мы хотим, чтобы утилизация наших упаковок была максимально простой для потребителей. Предприятия по переработке пластмассы не очень распространены, поэтому мы решили сделать упаковку из легко перерабатываемой бумаги», — говорит Тим Брукс, вице-президент по экологической ответственности Lego Group.
  • Бумажная упаковка будет в двух цветах — белом и коричневом. Компания продолжит тестировать разные варианты дизайна в течение следующих пяти лет, передаёт издание.
  • Сейчас упаковка кубиков Lego прозрачная, чтобы потребители могли видеть, какие детали находятся внутри. «С бумажными пакетами у детей нет такой возможности, но при тестировании мы обнаружили, что они наслаждались моментом открытия упаковки», — сказал Брукс.
  • В течение трёх лет компания планирует направить около $400 млн на программы устойчивого развития и, в частности, нейтрализации углеродного следа.
  • Lego также хочет расширить свою научно-исследовательскую работу для поиска новых материалов для деталей взамен пластика. К 2030 году компания планирует отказаться от использования пластика на масляной основе, а некоторые комплекты уже изготавливаются из пластика на основе сахарного тростника.

#новость #lego

Лиана Липанова
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Corvus Corax

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А на бумажные детали они не хотят перейти?

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Илитный Иксперт

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Видать правду говорят что нефть в мире кончается, уже на пластик не хватает

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