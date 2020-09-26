Компании опасаются, что не смогут получить помощь от государства и во время второго «карантина», если он будет.

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Владельцы SPA-салонов попросили главу Минэкономики Максима Решетникова ввести новый ОКВЭД — «СПА и клиники косметологии», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. В Минэкономики подтвердили получение обращения, на его рассмотрение может уйти до 30 дней.

Из-за отсутствия ОКВЭД большинство компаний не смогли претендовать на господдержку во время пандемии Covid-19, говорится в письме. Салоны обычно работают по медицинским лицензиям и в качестве основного вида деятельности указывают здравоохранение.

Однако, отмечает издание, SPA-центры одновременно предлагают много услуг — и медицинских, и бытовых: массаж, косметология, бани, салоны красоты, оздоровительное плавание и другие. Авторы письма также предлагают ввести специализированные коды ОКВЭД, для физкультурно-оздоровительной работы, салонов красоты и массажных центров.

По мнению управляющего партнёра группы «Меди СПА Технолоджи» Натальи Филипповой, сейчас отрасль не стандартизирована. Из-за отсутствия ОКВЭД для SPA-салонов возникают сложности и с надзорными органами, добавляет она.