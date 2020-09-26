Владельцы SPA-салонов попросили ввести для них ОКВЭД — из-за его отсутствия они не получили господдержку в пандемию Материал редакции
Компании опасаются, что не смогут получить помощь от государства и во время второго «карантина», если он будет.
Владельцы SPA-салонов попросили главу Минэкономики Максима Решетникова ввести новый ОКВЭД — «СПА и клиники косметологии», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. В Минэкономики подтвердили получение обращения, на его рассмотрение может уйти до 30 дней.
Из-за отсутствия ОКВЭД большинство компаний не смогли претендовать на господдержку во время пандемии Covid-19, говорится в письме. Салоны обычно работают по медицинским лицензиям и в качестве основного вида деятельности указывают здравоохранение.
Однако, отмечает издание, SPA-центры одновременно предлагают много услуг — и медицинских, и бытовых: массаж, косметология, бани, салоны красоты, оздоровительное плавание и другие. Авторы письма также предлагают ввести специализированные коды ОКВЭД, для физкультурно-оздоровительной работы, салонов красоты и массажных центров.
По мнению управляющего партнёра группы «Меди СПА Технолоджи» Натальи Филипповой, сейчас отрасль не стандартизирована. Из-за отсутствия ОКВЭД для SPA-салонов возникают сложности и с надзорными органами, добавляет она.
Согласно письму, которое приводит «Ъ», в SPA-объектах в России заняты около 170 тысяч человек. Годовой оборот отрасли достигает 91,9 млрд рублей без учёта санаторно-курортных предприятий и SPA-салонов. В Infoline оценили падение выручки в сегменте до 25% по итогам года.
Приехали иностранцы в колхоз, знакомятся с жизнью селян. Замечают, что в хатах нет ванн. Спрашивают хохлушку: - А где вы моетесь ? - Так вин в озере. - А зимой ? - Так скильки той зимы.
Однако, отмечает издание, SPA-центры одновременно предлагают много услуг — и медицинских, и бытовых: массаж, косметология, бани, салоны красоты, оздоровительное плавание и другие.
Расширяйтесь пацаны, так вам не выжить. Нужно оказывать самую главную оздоровительную процедуру! 😉 Сразу после массажа😏
С фотосалонами такая же история. Закрыться - закрывайтесь, а поддержки - хер. Ваши коды не подходят.
Время сверхприбыли прошло
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