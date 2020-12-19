«Самый важный тест»: Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии на молекулярном уровне после пересадки костного мозга Материал редакции
По его словам, впереди ещё «большая работа», но результаты теста — «огромное облегчение».
Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил о результатах молекулярного анализа костного мозга — у предпринимателя полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне.
«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела», — написал Тиньков.
По его словам, на кровяном уровне ремиссия уже год, но молекулярный анализ — это «самый важный тест». «Донор работает и убивает все патогены. Спасибо безымяннои немецкой девушке, что спасла мне жизнь!» — добавил Тиньков.
Врач лечит Тинькова по «нестандартному протоколу после двух драматических сепсисов и ковида».
По словам Тинькова, в России в его возрасте от лейкемии умирает примерно 75%, а в Европе выживает больше 75%. Он также добавил, что решил создать фонд, который будет помогать взрослым.
- Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии 6 марта 2020 года.
- В июле он перенес пересадку костного мозга.
- Полное выздоровление «уходит куда-то в середину 2021 года», сообщал в начале декабря предприниматель.
- 11 декабря адвокат бизнесмена попросил суд отложить дело Тинькова против властей США на фоне осложнений у бизнесмена после пересадки.
Здоровья Олегу!
Простите, но что значит "поменять группу крови на донорскую" ?
Твой костный мозг убивают, и пересаживают донорский, гипотетически и группа крови может меняться
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