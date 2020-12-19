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Лиана Липанова

«Самый важный тест»: Олег Тиньков рассказал о полной ремиссии на молекулярном уровне после пересадки костного мозга Материал редакции

По его словам, впереди ещё «большая работа», но результаты теста — «огромное облегчение».

4 комментария
901 просмотров

Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил о результатах молекулярного анализа костного мозга — у предпринимателя полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне.

«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела», — написал Тиньков.

По его словам, на кровяном уровне ремиссия уже год, но молекулярный анализ — это «самый важный тест». «Донор работает и убивает все патогены. Спасибо безымяннои немецкой девушке, что спасла мне жизнь!» — добавил Тиньков.

Врач лечит Тинькова по «нестандартному протоколу после двух драматических сепсисов и ковида».

Впереди еще большая работа, нужно победить свой небольшой GvHD, поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться. Впереди еще долгие месяцы, но сегодняшний анализ — это огромное облегчение для меня и всей моей семьи, ведь мы вместе страдали эти 14 месяцев.

Олег Тиньков

По словам Тинькова, в России в его возрасте от лейкемии умирает примерно 75%, а в Европе выживает больше 75%. Он также добавил, что решил создать фонд, который будет помогать взрослым.

  • Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии 6 марта 2020 года.
  • В июле он перенес пересадку костного мозга.
  • Полное выздоровление «уходит куда-то в середину 2021 года», сообщал в начале декабря предприниматель.
  • 11 декабря адвокат бизнесмена попросил суд отложить дело Тинькова против властей США на фоне осложнений у бизнесмена после пересадки.

#новость #олегтиньков

4 комментария
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4 комментария Накачай стартап
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Тимофей Старцев

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Здоровья Олегу! 

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Почтальон Печкин

Тимофей
0

нет

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юра кармазін

0

Простите, но что значит "поменять группу крови на донорскую" ? 

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Бомбер Бомберович

юра
0

Твой костный мозг убивают, и пересаживают донорский, гипотетически и группа крови может меняться 

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