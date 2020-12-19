По его словам, впереди ещё «большая работа», но результаты теста — «огромное облегчение».

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Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил о результатах молекулярного анализа костного мозга — у предпринимателя полная ремиссия теперь и на молекулярном уровне.

«Пришли молекулярные анализы костного мозга, их делают очень долго, это самый точный анализ остаточного содержания клеток лейкемии в костном мозге, еще 15 лет такой анализ наука не имела», — написал Тиньков.

По его словам, на кровяном уровне ремиссия уже год, но молекулярный анализ — это «самый важный тест». «Донор работает и убивает все патогены. Спасибо безымяннои немецкой девушке, что спасла мне жизнь!» — добавил Тиньков.

Врач лечит Тинькова по «нестандартному протоколу после двух драматических сепсисов и ковида».

Впереди еще большая работа, нужно победить свой небольшой GvHD, поменять группу крови на донорскую, восстанавливаться и реабилитироваться. Впереди еще долгие месяцы, но сегодняшний анализ — это огромное облегчение для меня и всей моей семьи, ведь мы вместе страдали эти 14 месяцев. Олег Тиньков

По словам Тинькова, в России в его возрасте от лейкемии умирает примерно 75%, а в Европе выживает больше 75%. Он также добавил, что решил создать фонд, который будет помогать взрослым.