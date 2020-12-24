Часть бюджетников будет отдыхать.

31 декабря 2020 года в Москве будет выходным для сотрудников бюджетных учреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Остальным компаниям власти рекомендовали сделать этот день нерабочим с сохранением зарплаты.

«Мы не можем всех обязать 31 декабря не работать, но обяжем свои бюджетные организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и праздников», — пояснил Собянин. Он добавил, что сотрудники экстренных служб, транспорта, здравоохранения и других сфер обеспечения жизни города будут работать.

Такое же решение приняли власти Московской области, рекомендовав работодателям региона сделать 31 декабря нерабочим днём с сохранением зарплаты.

23 декабря Владимир Путин рекомендовал регионам сделать канун Нового года выходным днём. «У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше», — говорил президент.

До предложения Путина 31 декабря выходным объявили власти нескольких регионов, в частности, Петербурга и Ленобласти. Вместо 31 декабря рабочим днём для госслужащих станет суббота, 26 декабря.