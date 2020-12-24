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Собянин рекомендовал компаниям в Москве сделать 31 декабря выходным Материал редакции
Часть бюджетников будет отдыхать.
31 декабря 2020 года в Москве будет выходным для сотрудников бюджетных учреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Остальным компаниям власти рекомендовали сделать этот день нерабочим с сохранением зарплаты.
«Мы не можем всех обязать 31 декабря не работать, но обяжем свои бюджетные организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и праздников», — пояснил Собянин. Он добавил, что сотрудники экстренных служб, транспорта, здравоохранения и других сфер обеспечения жизни города будут работать.
Такое же решение приняли власти Московской области, рекомендовав работодателям региона сделать 31 декабря нерабочим днём с сохранением зарплаты.
23 декабря Владимир Путин рекомендовал регионам сделать канун Нового года выходным днём. «У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше», — говорил президент.
До предложения Путина 31 декабря выходным объявили власти нескольких регионов, в частности, Петербурга и Ленобласти. Вместо 31 декабря рабочим днём для госслужащих станет суббота, 26 декабря.
Жду, когда Медведев предложит всем частным компаниям перейти на 4-дневку с сохранением заработной платы. А можно вообще объявить базовый доход за счёт компаний.
За чей счёт банкет ?
Я бы порекомендовал, заработать всем миллион миллиардов
у нас в компании провели опрос мол когда рабочий 26 или 31. Проголосовали за 26, вчера вышел приказ что работаем 26-го вместо 31-го. Теперь работать 26-го вдвойне обидно.
Почему так сложно объявить тупо во всей России 31 выходным. Зачем эти рекомендации? У многих организации/филиалы в разных городах, головные офисы в другом в итоге всем надо подстраиваться.
Рекомендовал, ага
Путин тоже весной/летом рекомендовал платить зп компаниям за «ковидные» выходные, а по факту что ?
Многих заставляли писать за свой счет и не платили зп...
Как всегда своевременно и на стиле...
Вообще топовая формулировка - рекомендовал. Скажи ты блин прямо, выходной, зп сохраняем, с новым годом. Нет надо вот так, скользко..
Мэр с президентом сказали отдыхай, а то что пол страны на работу пойдет, это работодатель плохой.
Цирк
Собянин не указ всем, кроме бюджетников. Поэтому он может лишь рекомендовать.
Я бы тоже рекомендовал, так как один хрен 99% не работает, а присутствует на рабочем месте.
23 декабря Владимир Путин рекомендовал регионам сделать канун Нового года выходным днём. «У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше», — говорил президент.
Я вчера в одном из комментариев писал, что они живут в других реалиях и абстракциях. Им всё равно, даже если страна целиком уедет на три года на Канарские острова.
Говорили, что суббота тогда рабочей будет, не?
У нас в гос компании 30 и 31 вых, без субботы рабочей, 29 сокращенный
Прекрасно.
Компаниям предлагают сделать выходной день 31 числа с сохранением оплаты, а госслужащих в субботу за 31 выводят на работу. Круто. Двойные стандарты и лицемерие. Как всегда. Давайте и госслужащим денег дадим и выходной.
Никак не пойму, почему это работает в одностороннем порядке. У меня например тоже есть пара рекомендаций руководству страны ) уверен не у меня одного есть рекомендации в их адрес
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