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Таня Боброва

Собянин рекомендовал компаниям в Москве сделать 31 декабря выходным Материал редакции

Часть бюджетников будет отдыхать.

31 декабря 2020 года в Москве будет выходным для сотрудников бюджетных учреждений, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Остальным компаниям власти рекомендовали сделать этот день нерабочим с сохранением зарплаты.

«Мы не можем всех обязать 31 декабря не работать, но обяжем свои бюджетные организации, те, которые не задействованы в подготовке Нового года и праздников», — пояснил Собянин. Он добавил, что сотрудники экстренных служб, транспорта, здравоохранения и других сфер обеспечения жизни города будут работать.

Такое же решение приняли власти Московской области, рекомендовав работодателям региона сделать 31 декабря нерабочим днём с сохранением зарплаты.

23 декабря Владимир Путин рекомендовал регионам сделать канун Нового года выходным днём. «У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше», — говорил президент.

До предложения Путина 31 декабря выходным объявили власти нескольких регионов, в частности, Петербурга и Ленобласти. Вместо 31 декабря рабочим днём для госслужащих станет суббота, 26 декабря.

#новость #москва

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27 комментариев
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Denis Ignatyev

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Еще бы 31 декабря вечером это порекомендовал, братишка. 

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Андрей Путра

7

Жду, когда Медведев предложит всем частным компаниям перейти на 4-дневку с сохранением заработной платы. А можно вообще объявить базовый доход за счёт компаний.

Ответить

Marina Dv

4

За чей счёт банкет ?

Ответить

Эдуард Гладышев

Marina
8

Ну явно не за Собянина

Ответить

Илитный Иксперт

Marina
3

За твой, как обычно

Ответить

Ivan Kolyhalov

Marina
0

Этот вопрос еще летом получил исчерпывающий ответ. Где вы были?

Ответить

Александр Прилипко

4

Я бы порекомендовал, заработать всем миллион миллиардов

Ответить

Антон

Александр
1

По понедельникам и средам.

Ответить

Ilya Miller

2

у нас в компании провели опрос мол когда рабочий 26 или 31. Проголосовали за 26,  вчера вышел приказ что работаем 26-го вместо 31-го. Теперь работать 26-го вдвойне обидно.

Ответить

Антон

Ilya
1

Ну хоть не 26 и 31

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Sergei Timofeyev

Ilya
0

Вот только по закону нельзя. Отрабатывать надо было в ноябре.

Ответить

Станислав Галушка

2

Почему так сложно объявить тупо во всей России 31 выходным. Зачем эти рекомендации? У многих организации/филиалы в разных городах, головные офисы в другом в итоге всем надо подстраиваться.

Ответить

Илья Дорожкин

1

Рекомендовал, ага
Путин тоже весной/летом рекомендовал платить зп компаниям за «ковидные» выходные, а по факту что ?
Многих заставляли писать за свой счет и не платили зп...

Ответить

Антон

Илья
1

Рекомендовали писать за свой счёт, а не заставляли.

Ответить

Sergei Timofeyev

Илья
0

Ну они очень обтекаемо всегда говорят.

Ответить

Игорь Пугачев

1

И это не фотошоп

Ответить

Антитрейдер

1

Как всегда своевременно и на стиле...
Вообще топовая формулировка - рекомендовал. Скажи ты блин прямо, выходной, зп сохраняем, с новым годом. Нет надо вот так, скользко..
Мэр с президентом сказали отдыхай, а то что пол страны на работу пойдет, это работодатель плохой.
Цирк

Ответить

Sergei Timofeyev

Антитрейдер
0

Собянин не указ всем, кроме бюджетников. Поэтому он может лишь рекомендовать.

Я бы тоже рекомендовал, так как один хрен 99% не работает, а присутствует на рабочем месте.

Ответить

EK

Sergei
0

Ну теперь не работать будут 30 декабря)))

Ответить

Sergei Timofeyev

EK
0

ИХМО, кроме некоторых, последние дни декабря мало кто работает.

Ответить

Sergei Timofeyev

1

 23 декабря Владимир Путин рекомендовал регионам сделать канун Нового года выходным днём. «У нас праздников много в Новый год, одним больше — одним меньше», — говорил президент.

Я вчера в одном из комментариев писал, что они живут в других реалиях и абстракциях. Им всё равно, даже если страна целиком уедет на три года на Канарские острова. 

Ответить

Эдуард Летов

0

Говорили, что суббота тогда рабочей будет, не?

Ответить

Алексей Штейн

Эдуард
0

У нас в гос компании 30 и 31 вых, без субботы рабочей, 29 сокращенный

Ответить

Vladimir Chyorniy

0

Повторяюшка

Ответить

Антон

0

Оплачиваемым 

Ответить

Gosoo Gosoo

0

Прекрасно.
Компаниям предлагают сделать выходной день 31 числа с сохранением оплаты, а госслужащих в субботу за 31 выводят на работу. Круто. Двойные стандарты и лицемерие. Как всегда. Давайте и госслужащим денег дадим и выходной.

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Константин Куцевалов

0

Никак не пойму, почему это работает в одностороннем порядке. У меня например тоже есть пара рекомендаций руководству страны ) уверен не у меня одного есть рекомендации в их адрес

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