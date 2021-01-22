«Фуд-корты — это капля в море»: торговые центры Петербурга потребовали у властей открыть заведения Статьи редакции
В ноябре власти города закрыли фуд-корты в торговых центрах из-за второй волны пандемии — в Москве и регионах они продолжают работу.
Владельцы торговых центров и фуд-кортов направили губернатору города Александру Беглову письмо с требованием разрешить им работу, приостановленную из-за пандемии. Письмо опубликовал в Instagram партнер Fort Group Максим Левченко.
- В Санкт-Петербурге уже начали работу рестораны, бары, музеи и театры, отметили авторы письма. Открыты также фуд-корты в торговых центрах на границах города — туда и ходят петербуржцы, говорят владельцы ТЦ.
- Авторы также приводят в пример опыт Москвы: в столице фуд-корты в торговых центрах не прекращали работу во вторую волну, а цифры по заболеваемости уменьшаются, считают предприниматели. «Фуд-корты — это капля в море, и никак на заболеваемость они не влияют», — следует из текста.
- В письме говорится, что кафе и рестораны в торговых центрах — это более тысячи компаний, которые платят налоги. Владельцы заведений готовы помочь властям бороться с пандемий: они предлагают установить на их территории мобильные пункты вакцинации.
- Все фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в торговых центрах прекратили работу в ноябре 2020 года. За год пандемии ТЦ потеряли около половину своей выручки — порядка 250 млрд рублей.
257 просмотров
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043d\u043a\u0442\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 199685, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 22 Jan 2021 18:04:51 +0300", "is_special": false }
0
3 комментария
0
Себе дома пусть установят мобильный пункт вакцинации. Уже не знают как властям подлизать. Думают их пожалеют. Их уже списали первыми, так сказать занесли в сопутствующие потери =)), могли бы уж весной это понять.
Ответить
0
Разве самый рассадник ковида не в барах после 23 часов? Фудкорты вообще ни за что пострадали(
Ответить
Блоги компаний
Дизайн-джем #24: 3D-дизайн, а также курсы по типографике, живописи, моушн-дизайну и исследованию продукта
Показать еще
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения
GeekBrains «загнала» в кредит…
Продажи адаптеров питания Apple…
Spec Projector — сервис по…
GeekBrains «загнала» в кредит…
Банки оценили затраты на…
Петербуржцы, оцените логотип…
Сотрудник СДЭКа украл товар со…
«Фуд-корты — это капля в море…
«Либо ограничить, либо…
Рассуждения на тему аналитики в…
«Автор приводит людей, мы даём…
«Фуд-корты — это капля в море…
Сроки горят: нужно поставить на…
«Фуд-корты — это капля в море…
Brave первым из браузеров стал…