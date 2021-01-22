Офлайн
Рая Хачатрян

«Фуд-корты — это капля в море»: торговые центры Петербурга потребовали у властей открыть заведения Статьи редакции

В ноябре власти города закрыли фуд-корты в торговых центрах из-за второй волны пандемии — в Москве и регионах они продолжают работу.

  • Владельцы торговых центров и фуд-кортов направили губернатору города Александру Беглову письмо с требованием разрешить им работу, приостановленную из-за пандемии. Письмо опубликовал в Instagram партнер Fort Group Максим Левченко.

  • В Санкт-Петербурге уже начали работу рестораны, бары, музеи и театры, отметили авторы письма. Открыты также фуд-корты в торговых центрах на границах города — туда и ходят петербуржцы, говорят владельцы ТЦ.
  • Авторы также приводят в пример опыт Москвы: в столице фуд-корты в торговых центрах не прекращали работу во вторую волну, а цифры по заболеваемости уменьшаются, считают предприниматели. «Фуд-корты — это капля в море, и никак на заболеваемость они не влияют», — следует из текста.
  • В письме говорится, что кафе и рестораны в торговых центрах — это более тысячи компаний, которые платят налоги. Владельцы заведений готовы помочь властям бороться с пандемий: они предлагают установить на их территории мобильные пункты вакцинации.
  • Все фитнес-клубы, бассейны и фуд-корты в торговых центрах прекратили работу в ноябре 2020 года. За год пандемии ТЦ потеряли около половину своей выручки — порядка 250 млрд рублей.

#новость #санктпетербург

257 просмотров
3 3 комментария
{ "author_name": "Рая Хачатрян", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0430\u043d\u043a\u0442\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 199685, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 22 Jan 2021 18:04:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Nekton

0

Себе дома пусть установят мобильный пункт вакцинации. Уже не знают как властям подлизать. Думают их пожалеют. Их уже списали первыми, так сказать занесли в сопутствующие потери =)), могли бы уж весной это понять.

Ответить

Anton Timofeev

0

Разве самый рассадник ковида не в барах после 23 часов? Фудкорты вообще ни за что пострадали(

Ответить

Darya Svetikova

0

почему хотят испытывать все на сотрудниках фудкортов?
только это не ясно

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Дизайн-джем #24: 3D-дизайн, а также курсы по типографике, живописи, моушн-дизайну и исследованию продукта
В образовательном 3D-дайджесте от Futura by red_mad_robot.
0
НФК-Сбережения
Подписан
Отписаться
Необычные финансовые инструменты. Облигации «Боуи»
IVI
Подписан
Отписаться
«Выживут не все»: Сергей Шнуров размышляет о судьбе искусства в мире после пандемии
Рассуждая о том, какой будет жизнь после пандемии COVID-19, мы произносим: «Мир не будет прежним». В документальном про…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Жаналинов Ильяс
за день
Готовься ко второму кредиту, теперь через личку на vc.ru xD
GeekBrains «загнала» в кредит, а потом перестала отвечать
Ol Ka
за неделю
Ох, сколько воспоминаний...
Российская мебельная компания представила кабины для Zoom-звонков — они стоят от 350 тысяч рублей

Комментарии

Bulat Ziganshin

GeekBrains «загнала» в кредит…

Denis Smirnov

Продажи адаптеров питания Apple…

Mikhail Che

Spec Projector — сервис по…

Bulat Ziganshin

GeekBrains «загнала» в кредит…

Михаил Качалов

Банки оценили затраты на…

Xieergai

Банки оценили затраты на…

Вася Пражкин

Петербуржцы, оцените логотип…

Nekton

«Яндекс.Еда» и «Лавка» начнут…

евгений аношин

Сотрудник СДЭКа украл товар со…

Darya Svetikova

«Фуд-корты — это капля в море…

ilia

«Либо ограничить, либо…

Максим Кутузов

Рассуждения на тему аналитики в…

Roman Buzko

«Автор приводит людей, мы даём…

Anton Timofeev

«Фуд-корты — это капля в море…

Sevan Avalyan

Сроки горят: нужно поставить на…

Artem Petrenkov

Петербуржцы, оцените логотип…

Denis Smirnov

Продажи адаптеров питания Apple…

Nekton

«Фуд-корты — это капля в море…

Vasiliy Gorin

Brave первым из браузеров стал…

Алексей Алешин

Как стать программистом…
null