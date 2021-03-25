Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб.

Самолёты будут летать из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно пять раз в неделю, а из Москвы во Франкфурт-на-Майну и обратно — три раза. Пять рейсов в неделю будут из Берлина в Москву и обратно, ещё три — из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург.

Рейсы с Венесуэлой будут осуществляться два раза в неделю, с Сирией — один раз в неделю. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Душанбе, Ташкент и в город Коломбо на Шри-Ланке.