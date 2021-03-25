Россия возобновит авиасообщение с Германией и ещё пятью странами с 1 апреля Статьи редакции
Возобновят авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.
- Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб.
Самолёты будут летать из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно пять раз в неделю, а из Москвы во Франкфурт-на-Майну и обратно — три раза. Пять рейсов в неделю будут из Берлина в Москву и обратно, ещё три — из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург.
Рейсы с Венесуэлой будут осуществляться два раза в неделю, с Сирией — один раз в неделю. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Душанбе, Ташкент и в город Коломбо на Шри-Ланке.
Оперштаб также сообщил, что с 1 апреля увеличится число рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ — границы с этими странами открыты и туда могут попасть все категории граждан.
Страны в курсе?
Надолго ли? Кажется, ковидная история быстро не закончится, такое впечатление, что мир никогда не откроют полностью
Цель ковида - загнать в долги или обанкротить как можно больше среднего и крупного бизнеса. О мелком и речи не идет, всем на него плевать.
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Интересно, а как там по ковид паспортам? Вроде уже не так все легко с Германией.
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