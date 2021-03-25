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Рая Хачатрян

Россия возобновит авиасообщение с Германией и ещё пятью странами с 1 апреля Статьи редакции

Возобновят авиасообщение с Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой.

  • Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой, пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб.

  • Самолёты будут летать из Франкфурта-на-Майне в Москву и обратно пять раз в неделю, а из Москвы во Франкфурт-на-Майну и обратно — три раза. Пять рейсов в неделю будут из Берлина в Москву и обратно, ещё три — из Франкфурта-на-Майне в Санкт-Петербург.

  • Рейсы с Венесуэлой будут осуществляться два раза в неделю, с Сирией — один раз в неделю. По одному разу в неделю самолеты будут летать в Душанбе, Ташкент и в город Коломбо на Шри-Ланке.

  • Оперштаб также сообщил, что с 1 апреля увеличится число рейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ — границы с этими странами открыты и туда могут попасть все категории граждан.

#новость

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13 13 комментариев
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13 комментариев
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alex twit

10

Страны в курсе?

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Хозяин

alex
1

лучший вид на этот город если сесть в бомбардировщик

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Блаженный американец

4

Странно, что Северная Корея не принимает до сих пор.

Ответить

Игорь Донской

2

Надолго ли? Кажется, ковидная история быстро не закончится, такое впечатление, что мир никогда не откроют полностью

Ответить

Маркетологов к стенке

Игорь
–5

Цель ковида - загнать в долги или обанкротить как можно больше среднего и крупного бизнеса. О мелком и речи не идет, всем на него плевать.

Ответить

CHiPPiTTA MOOSE

Маркетологов
2
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Руслан Кадейкин

2

Самые популярные направления

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Влад Борщ

Руслан
2

Ну у России с Сирией и Венесуэлой более тёплые отношения. Правда не у обычных людей конечно))

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Светлана Завацкая

0

Интересно, а как там по ковид паспортам? Вроде уже не так все легко с Германией.

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Jack Hammer

0

Первого апреля...

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Оксана Вихрова

0

И что?! Все равно туда не пустят

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Анна Григорьева

0

Нешуточное 1ое апреля!!! 🙂

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Dan

0

нигде не написано сколько рейсов в Минск теперь будет(

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