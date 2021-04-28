Выросло число проверок, а работать стало безопаснее: «Тинькофф» опросил малый и средний бизнес об изменениях за 2020 год Статьи редакции
Среди рисков для развития бизнеса — рост налоговой нагрузки, влияние санкций и чрезмерное внимание к бизнесу со стороны государства.
«Тинькофф Бизнес» в рамках аналитического проекта Tinkoff Data опросил более 7 тысяч представителей малого и среднего бизнеса и выяснил, с какими сложностями сталкиваются предприниматели и как восстанавливаются. Исследование есть у vc.ru.
Опросы проходили в феврале 2020 года и в марте 2021 года, аналитики изучили также данные клиентов «Тинькофф Бизнеса» — том числе, обороты компаний до пандемии и год спустя.
По мнению предпринимателей, в 2021 году вести бизнес в России стало безопаснее — число тех, кто не видит рисков для бизнеса, за год выросло втрое. При этом около половины оценивают риски как высокие.
В опросах 2020 и 2021 годов предприниматели выделили три основных риска для развития бизнеса — рост налоговой нагрузки, влияние санкций и чрезмерное внимание к операциям бизнеса со стороны государства.
В 2021 году к ним добавились ограничения из-за Covid-19, из-за которых сложности возникли у 53% предпринимателей.
В 2021 году бизнес отметил снижение проблем с контролем государства и налоговой нагрузкой, но выросло число тех, кому сложнее вести бизнес из-за санкций. Около 20% опрошенных не заметили снижения рисков или считают, что вести бизнес стало сложнее.
Выросло количество проверок: в 2020 году о проверках раз в квартал заявили 8% предпринимателей, а в 2021 году — 18% представителей малого и 28% среднего бизнеса. Выросло и число ежегодных проверок: в 2019-2020 годах о них заявляло 17% предпринимателей, а в 2021 году — 35% представителей малого бизнеса и 40% среднего.
На начало 2021 года только 8% малого и 18% среднего бизнеса дошли до судебных разбирательств. 42% предпринимателей признались, что проиграли суд.
Суд вставал на сторону малого бизнеса в 25% дел. А вот жалобы среднего бизнеса суд удовлетворял реже: в 2019-2020 годах суд был на стороне бизнеса в 32% разбирательств, а за последний год только 10% среднего бизнеса выиграли споры.
Меньше трудностей с законодательством
Трудности при ведении бизнеса в России связаны с налоговым законодательством — в 2020 году так считали 53% предпринимателей, в 2021 — 38%.
Главная угроза — «в возможности произвольной трактовки законодательных норм контролирующими органами и пробелы в законодательстве». Тем не менее во время пандемии бизнес отметил снижение проблем как с налоговым законодательством, так и с законом в принципе.
По сравнению с первым кварталом 2019 года, в первом квартале 2021 года выросли средние обороты в сфере пассажироперевозок, финансов и страхования.
По данным Росстата, в 2020 году количество компаний малого и среднего бизнеса упало на 3,75%. На середину апреля 2021 года количество компаний в России выросло на 1,4% больше, чем в 2020 году.
Меры для сохранения бизнеса — перейти в интернет и сменить сферу бизнеса
В апреле 2021 «Тинькофф Бизнес» провел дополнительный опрос среди бизнес-клиентов банка. Исследователи спросили, как пандемия отразилась на оборотах компаний и на какие меры пошли предприниматели, чтобы остаться на плаву.
56% предпринимателей признались, что за год пандемии обороты их бизнеса просели, у 20% опрошенных — наоборот, выросли, ещё у 20% — не изменились.
Чтобы справиться с влиянием пандемии, 46% бизнеса перешли в интернет, а 8% начали продавать товары на маркетплейсах. Сократить штат пришлось 22% компаний, а 11% — наняли больше сотрудников.
16% предпринимателей закрыли несколько точек продаж, а 9% открыли дополнительные. Полностью изменить сферу бизнеса решили 19% опрошенных.
В первом квартале 2021 года 37% компаний зарабатывают преимущественно или только через офлайн-точки, 23% — в онлайне, 40% предпринимателей работают напрямую с компаниями и получают деньги сразу на расчётный счет.
Глобальная проблема – это постепенное снижение покупательской способности с 2014 после первого значительного скачка курса.
Это тянет за собой огромную цепочку взаимосвязей, даже до тех предпринимателей, которые не работают с населением.
Кто в курсе, как сейчас обстоят дела с комиссиями за вывод средств у Тинькова с неправомерно заблокированного счета?
Увидел твой никнейм и засомневался что блокировка была неправомерна))
А если серьезно, читал что 20%
Мы не блокируем счета неправомерно. Можем только ограничить дистанционное обслуживание, но по закону. Комиссии за вывод денег с таких счетов не взимаем.
Блоги компаний
Показать еще