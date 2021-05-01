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Таня Боброва

В Сингапуре вырос спрос на аренду холодильников и другой техники из-за обязательного карантина в отелях для приезжающих Статьи редакции

Туристы и граждане арендуют вещи, чтобы сделать изоляцию «более выносимой» — этим и пользуются предприниматели.

Некоторые туристы и граждане по возвращении в Сингапур должны проходить обязательный карантин в специально отведённых местах — как правило, отелях, пишет Bloomberg. Этим воспользовались предприниматели, которые организовали аренду множества вещей, чтобы сделать их пребывание в изоляции «более выносимым».

Happy SHN Дэвида Ли — одна из нескольких компаний, появившихся в стране во время пандемии. Они предлагают клиентам в аренду разные вещи: от игровых консолей и очистителей воздуха, до холодильников, электронных пианино и выпрямителей для волос.

Выезжая из отеля, взятую в аренду вещь можно просто оставить консьержу. Клиенты также могут выкупить её со скидкой. По словам Ли, интерес к бизнесу большой, поскольку люди хотят сделать свой карантин максимально комфортным.

Ещё одна компания, оказывающая услуги аренды, — Sweatspot. Изначально компания предоставляла в аренду велотренажеры людям, которые хотели заниматься дома во время локдауна, но позже начала работать и с отелями.

Несмотря на усилия правительств по вакцинации населения для восстановления экономики, владельцы обеих компаний считают, что бизнес будет расти. «Думаю, что бизнес будет работать ещё минимум год или два», — заявил Ли, а Sweatspot собирается расширяться за границу.

#новость #covid19

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Raimond Vladimirov

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Ничего сейчас китайцы подключатся и некуда их будет девать

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Как же в сингапуре плохо.
Тьпфу.

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