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Евгения Евсеева

Amazon представила «будки для медитаций» для рабочих на складе — в них можно посмотреть успокаивающие видео Статьи редакции

А ещё посидеть под вентилятором.

15 15 комментариев
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804 просмотров

Будки Amazen или Mindful Practice Room — часть программы WorkingWell, о которой Amazon объявила в мае, пишет Vice.

WorkingWell — это программа поддержки умственной и физической активности, оздоровительных упражнений и здорового питания, которая предназначена, чтобы помочь работникам «зарядиться энергией».

Внутри будки расположены растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер — на нём можно включить инструкции для медитации или успокаивающее видео.

Amazon News @amazonnews
Amazon's Leila Brown used her background in sports medicine and her passion in alternative therapies to create a space where our employees could focus on their mental well-being. https://amzn.to/3wzRjjM https://t.co/cEQhsTH0Od

«С помощью Amazen я хотела создать тихое пространство, где люди могли бы сосредоточиться на своем психологическом и эмоциональном здоровье», — рассказала Лейла Браун, которая изобрела эту будку.

По её словам, в ней работники могут «перезарядить свою внутреннюю батарею».

  • В сентябре 2020 года правозащитники рассказали о тяжёлой работе в Amazon — например, у компании есть электронная система контроля за сотрудниками, на складах установлены камеры, а местоположение водителей постоянно фиксируют.
  • В апреле 2021 года Джефф Безос написал последнее письмо акционерам как гендиректор Amazon: в нём он рассказал о новой цели компании — стать «Лучшим Работодателем на Земле и Самым Безопасным Местом для Работы».

#новость #amazon

15 15 комментариев
5
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15 комментариев
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Fyodor

16

Через некоторое время. 

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Pavel Voronkov

Fyodor
2

Там по записи будет очередь на пару месяцев вперёд.

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Повседневный Никита

3

Будка ощутимо дешевле в сравнении с повышением заработной платы.

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Vl Al

Повседневный
1

Следующий этап - блудка. Совместный отдых двух работников противоположного пола.

Ответить

Небольшой жёлтый робот

Vl
0

Медитациями теперь дрочка зовётся

Ответить

Alexander Veber

Vl
0

Противоположного? Что за дискриминация?

Ответить

Илья Шишкунов

3

Amazen

Сделайте большую Z, чтобы не терять игру слов при переводе  - AmaZen

Ответить

Raimond Vladimirov

Илья
1

Амэйзин...(не амазон, но тоже на а) 

Ответить

Фундаментальный Орзэмэс

2

у них сотрудники в бутылки ссут , а они им будку , без туалета:) ну это ли не троллинг?!;)

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Андрей Байкалов

2

Это запоздалая первоапрельская шутка?

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Илья Шишкунов

1

Заголовок похож на антиутопию, а по делу - полезная тема, вообще нравится, что в последнее время происходит в Амазоне, хорошо развиваются в разных направлениях, да и скандалов на удивление мало 

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Илья Шишкунов

Илья
0

Вообще, вопрос безопасности труда и нагрузки на сотрудника при помощи звуковых и прочих раздражителей при монотонном ручном труде стоит ребром достаточно, пусть это и кривой, но первый шаг к тому, чтобы персонал на таких складах мог иметь перерывы при появлении первых признаков усталости, лучше так, чем "извините, ваш заказ перепутали, вот вам брюква и два кирпича вместе макбука" 

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Dylani belo

0

вопрос безопасности труда и нагрузки на сотрудника при помощи звуковых

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Project News

0

Какое лучшее место в Мире для работы, когда у них даже ведро для мусора «шевельнуться не может» не говоря уже про людей, создали людей-роботов и выжимают максимум сил предоставляя в замен туалет где можно хотябы «посидеть на белом» минут 20 без камер и датчиков.

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Александр Якунин

0

Будки что бы передернуть и успокоиться, политкорректность их уже достала.

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