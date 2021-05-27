Amazon представила «будки для медитаций» для рабочих на складе — в них можно посмотреть успокаивающие видео Статьи редакции
А ещё посидеть под вентилятором.
Будки Amazen или Mindful Practice Room — часть программы WorkingWell, о которой Amazon объявила в мае, пишет Vice.
WorkingWell — это программа поддержки умственной и физической активности, оздоровительных упражнений и здорового питания, которая предназначена, чтобы помочь работникам «зарядиться энергией».
Внутри будки расположены растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер — на нём можно включить инструкции для медитации или успокаивающее видео.
«С помощью Amazen я хотела создать тихое пространство, где люди могли бы сосредоточиться на своем психологическом и эмоциональном здоровье», — рассказала Лейла Браун, которая изобрела эту будку.
По её словам, в ней работники могут «перезарядить свою внутреннюю батарею».
- В сентябре 2020 года правозащитники рассказали о тяжёлой работе в Amazon — например, у компании есть электронная система контроля за сотрудниками, на складах установлены камеры, а местоположение водителей постоянно фиксируют.
- В апреле 2021 года Джефф Безос написал последнее письмо акционерам как гендиректор Amazon: в нём он рассказал о новой цели компании — стать «Лучшим Работодателем на Земле и Самым Безопасным Местом для Работы».
Через некоторое время.
Следующий этап - блудка. Совместный отдых двух работников противоположного пола.
Amazen
Сделайте большую Z, чтобы не терять игру слов при переводе - AmaZen
Заголовок похож на антиутопию, а по делу - полезная тема, вообще нравится, что в последнее время происходит в Амазоне, хорошо развиваются в разных направлениях, да и скандалов на удивление мало
Вообще, вопрос безопасности труда и нагрузки на сотрудника при помощи звуковых и прочих раздражителей при монотонном ручном труде стоит ребром достаточно, пусть это и кривой, но первый шаг к тому, чтобы персонал на таких складах мог иметь перерывы при появлении первых признаков усталости, лучше так, чем "извините, ваш заказ перепутали, вот вам брюква и два кирпича вместе макбука"
Какое лучшее место в Мире для работы, когда у них даже ведро для мусора «шевельнуться не может» не говоря уже про людей, создали людей-роботов и выжимают максимум сил предоставляя в замен туалет где можно хотябы «посидеть на белом» минут 20 без камер и датчиков.
Будки что бы передернуть и успокоиться, политкорректность их уже достала.
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