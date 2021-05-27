А ещё посидеть под вентилятором.

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Будки Amazen или Mindful Practice Room — часть программы WorkingWell, о которой Amazon объявила в мае, пишет Vice.

WorkingWell — это программа поддержки умственной и физической активности, оздоровительных упражнений и здорового питания, которая предназначена, чтобы помочь работникам «зарядиться энергией».

Внутри будки расположены растения в горшках, вентилятор, стул и компьютер — на нём можно включить инструкции для медитации или успокаивающее видео.

Amazon News @amazonnews https://t.co/cEQhsTH0Od Amazon's Leila Brown used her background in sports medicine and her passion in alternative therapies to create a space where our employees could focus on their mental well-being. https://amzn.to/3wzRjjM

«С помощью Amazen я хотела создать тихое пространство, где люди могли бы сосредоточиться на своем психологическом и эмоциональном здоровье», — рассказала Лейла Браун, которая изобрела эту будку.

По её словам, в ней работники могут «перезарядить свою внутреннюю батарею».