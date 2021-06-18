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Маша Цепелева

Россия возобновит авиасообщение с курортами Турции с 22 июня Статьи редакции

С 28 июня возобновляются полёты в Италию, Болгарию, США и ещё пять стран.

45 45 комментариев
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Оперштаб решил восстановить полное авиасообщение с Турцией с 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Татьяну Голикову.

Решение принято из-за улучшения ситуации с Covid-19 в Турции на фоне переполненности курортов Чёрного моря в России, сообщает РБК.

С 22 июня авиакомпании смогут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

Также Россия возобновит авиасообщение с Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, США и увеличит число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Решение вступит в силу 28 июня.

Также оперштаб решил включить в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию, КНР и Лихтенштейн.

  • Россия ограничила полёты на курорты Турции с 15 апреля 2021 года, оставив только два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.
  • Наибольшее количество заболевших Covid-19 в Турции было зафиксировано 16 апреля — 63 тысячи человек за сутки, 17 июня — 5904 случая.

#новость

45 45 комментариев
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45 комментариев
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Игорь

16

То есть внутри страны надо кучу ограничений вводить, о локдаунах думать, но зато давайте международное сообщение откроем! Что за бред вообще вот?

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No Name

Игорь
8

А чего нам одним страдать? 

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Социологический яд

Игорь
1

Если всё по протоколу через «шлюз» ПЦР-тестирования и ковид-паспортов, то вайнот. Вопрос, много ли перечисленных стран разрешит въезд с туристическими целями, особенно когда Спутник5 ещё не всеми признан.

Ответить

Игорь

Социологический
2

Ну а зачем тогда закрывать внутри страны всё опять? Тут кто то предлагал по такому же "шлюзу" пускать в заведения разные, но никому такое не понравилось.

Ответить

Социологический

Игорь
0

Не знаю. Может реальность такова (картинка), а может политические задачи таковы (https://tjournal.ru/news/398330-iz-za-koronavirusa-golosovanie-na-vyborah-v-gosdumu-proydet-v-techenie-treh-dney-s-17-po-19-sentyabrya).

Ответить

Игорь Протасов

Социоло…
0

Только в  процентах величина заболевших не такая уж и большая 

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Игорь
1

только эта шняга имеет свойство расти в геом прогрессии

Ответить

Vitaliy Sitnikov

Социоло…
0

какие-такие "политические цели"?
эти цифры только свидетельствуют о полном провале всех антиковидных мероприятий в стране, т.е. исполнительная власть обосралась, как на региональная, так и федеральная
несмотря на все победные реляции

Ответить

kuskus kuskus

Социологический
1

Кипр, Болгария. Греция точно. На Кипр со Спутником уже летал, хотел в болгарию, но рейсов нет вообще 

Ответить

Определенный

kuskus
1

Из Кипра есть прямой до Варны, например. Но по идее скоро полетят и из РФ + там должно быть куча чартеров, так как разрешение получили многие аэропорты, не только Мск и Питер.

Ответить

kuskus kuskus

Определ…
0

Да, причём когда я был там можно было на июнь купить за 5 евро билеты, а у меня, дурачины, был на руках невозвратный обратный билет в С-Пб) 

Ответить

Alex Mi

Социологический
1

Нафига 2 ПЦР-теста? 

Ответить

Социологический

Alex
0

Хороший вопрос. Когда я болел (июль 2020), все 3 ПЦР показали отрицательный результат, но по крови картина была однозначна, поэтому я отношусь к ним со скепсисом и считаю некой негласной формальностью «да, мы понимаем, что их достоверность хромает, но если он выявляет 1/3 заболевших, то это лучше чем ничего». А 2 в тех целях, чтобы вероятность ошибки 30% умножить на 30% и получить 10%.

Ответить

Alex Mi

Социоло…
1

ЧТобы кормить завод Вектор, которые делает хреновые тесты

Ответить

Торжественный

Социоло…
1

Ну и чтобы люди по 2к платили ) 

Ответить

Определенный якорь

Социологический
1

Пускают с мая и просто с ПЦР, в ту же Болгарию, но самолётов прямых не было и все добираются козьими тропами.

Ответить

Nikita Kot

Игорь
1

Это другое!

Ответить

Alex Mi

Игорь
0

Турции нужны туристы. У нас идет подъем, а в Турции спад. Дак тогда какая разница? Пусть всем в Крыму маринуются?

Ответить

Nikita Kot

Alex
0

Типа в Крыму уже овердохуя народа и поэтому заражение идёт ещё быстрее.
Пусть в османию едут. Там народа поменьше

Ответить

Юрий Белкин

Alex
0

Можно в Геленджике, не так принципиально)

Ответить

Marie Ya

Игорь
0

Альтернатива черноморским курортам, переполненными людьми

Ответить

Кигхриль Vselensky

9

Ура ждем турецкую мутацию коровируса

Ответить

Max Podzharov

Кигхриль
3

А мы тут прям все стерильные такие )
Может российский штамм более вероятен с нашим уровнем ответственности и кол-вом тупых антимасочников?

Ответить

Юрий Белкин

Кигхриль
0

Получается у индо-турецкий ковид

Ответить

Антон Курочкин

8

Новый штамм на экспорт

Ответить

Алексей Штейн

4

А как же то, что растёт количество заболеваний…

Ответить

Norman

Алексей
4

Ну вот так вот, растет только в медиа пространстве видимо.

Ответить

Инокентий Смирнов

2

А как-же covid????

Ответить

Norman

Инокентий
0

По ВГТРК сказали что covid победили уже и даже медали раздали.

Ответить

Инокентий Смирнов

2

А как же Крым, Сочи??? Друг на друге на пляже??? Цены выше небес???

Ответить

Юрий Другач

Инокентий
0

Ну наполнили наши курорты, можно отпустить в Турцию, что не понятно. Глядишь и наши цены подснизят (нет)

Ответить

Артур Анатольевич Ротарь

2

Все, с 22 «корона» перестанет распространятся? Л - Логика

Ответить

Игорь

Артур
0

Ну так в стране ситуация улучшается, в Москве так вообще рекорд с начале всей эпидемии и думают ещё сильнее ужесточать всё. Конечно надо новые страны открывать, раз в России всё будет закрыто. Пусть лучше наши предприниматели и граждане страдают, но отдохнуть где нибудь в Турции. Может ещё какой нибудь штамм привезут.

Ответить

ELENA SAVINOVA

1

🎉

Ответить

iFenixxZ Gaming Channel

1

Дайте угадаю - чтобы поехать в Турцию нужно иметь ковид паспорт и если нет то драконовские условия по прилету на родину

Ответить

Илья Тюменцев

0

Возможно это попытка поднять процент вакцинированных

Ответить

Maxim Roslyakov

0

США и не прекращали летать ни разу за все время пандемии. Аэрофлот прямые из Москвы в Нью-Йорк и Майами. Они просто назывались то вывозными, то грузопассажирскими. Теперь вот регулярными обратно станут. 

Ответить

Gabby BenDer

0

Вот это поворот 😂

Ответить

Сергей А

0

Италия разве открыла границы для Россиян, в туристических целях?

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

Наташа всё-таки приедет! 

Ответить

Vitaliy Sitnikov

0

Будет ржачно, если эрдоган сам закроется от РФ
Ведь даже по офф статистике в той же Москве какая-то жопа

Ответить

Андрей Лавров

0

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Ответить

Vitaliy Sitnikov

0

Натахи облегчённо вздохнули

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Alex Mi

Vitaliy
0

Нормальные люди на наши курорты не поедут

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volkov

–2

Но можно только вакцинированным летать

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