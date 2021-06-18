С 28 июня возобновляются полёты в Италию, Болгарию, США и ещё пять стран.

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Оперштаб решил восстановить полное авиасообщение с Турцией с 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Татьяну Голикову.

Решение принято из-за улучшения ситуации с Covid-19 в Турции на фоне переполненности курортов Чёрного моря в России, сообщает РБК.

С 22 июня авиакомпании смогут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.

Также Россия возобновит авиасообщение с Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, США и увеличит число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Решение вступит в силу 28 июня.

Также оперштаб решил включить в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию, КНР и Лихтенштейн.