Россия возобновит авиасообщение с курортами Турции с 22 июня Статьи редакции
С 28 июня возобновляются полёты в Италию, Болгарию, США и ещё пять стран.
Оперштаб решил восстановить полное авиасообщение с Турцией с 22 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правительства Татьяну Голикову.
Решение принято из-за улучшения ситуации с Covid-19 в Турции на фоне переполненности курортов Чёрного моря в России, сообщает РБК.
С 22 июня авиакомпании смогут выполнять регулярные пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.
Также Россия возобновит авиасообщение с Италией, Кипром и Северной Македонией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, США и увеличит число авиарейсов в Австрию, Азербайджан, Армению, Грецию, Катар, Финляндию, Хорватию, Швейцарию. Решение вступит в силу 28 июня.
Также оперштаб решил включить в список стран, граждане которых могут въезжать в Россию, КНР и Лихтенштейн.
- Россия ограничила полёты на курорты Турции с 15 апреля 2021 года, оставив только два регулярных рейса в неделю между Москвой и Стамбулом.
- Наибольшее количество заболевших Covid-19 в Турции было зафиксировано 16 апреля — 63 тысячи человек за сутки, 17 июня — 5904 случая.
То есть внутри страны надо кучу ограничений вводить, о локдаунах думать, но зато давайте международное сообщение откроем! Что за бред вообще вот?
Социологический яд
Если всё по протоколу через «шлюз» ПЦР-тестирования и ковид-паспортов, то вайнот. Вопрос, много ли перечисленных стран разрешит въезд с туристическими целями, особенно когда Спутник5 ещё не всеми признан.
Ну а зачем тогда закрывать внутри страны всё опять? Тут кто то предлагал по такому же "шлюзу" пускать в заведения разные, но никому такое не понравилось.
Социологический
Не знаю. Может реальность такова (картинка), а может политические задачи таковы (https://tjournal.ru/news/398330-iz-za-koronavirusa-golosovanie-na-vyborah-v-gosdumu-proydet-v-techenie-treh-dney-s-17-po-19-sentyabrya).
Только в процентах величина заболевших не такая уж и большая
какие-такие "политические цели"?
эти цифры только свидетельствуют о полном провале всех антиковидных мероприятий в стране, т.е. исполнительная власть обосралась, как на региональная, так и федеральная
несмотря на все победные реляции
Кипр, Болгария. Греция точно. На Кипр со Спутником уже летал, хотел в болгарию, но рейсов нет вообще
Определенный
Из Кипра есть прямой до Варны, например. Но по идее скоро полетят и из РФ + там должно быть куча чартеров, так как разрешение получили многие аэропорты, не только Мск и Питер.
Да, причём когда я был там можно было на июнь купить за 5 евро билеты, а у меня, дурачины, был на руках невозвратный обратный билет в С-Пб)
Нафига 2 ПЦР-теста?
Социологический
Хороший вопрос. Когда я болел (июль 2020), все 3 ПЦР показали отрицательный результат, но по крови картина была однозначна, поэтому я отношусь к ним со скепсисом и считаю некой негласной формальностью «да, мы понимаем, что их достоверность хромает, но если он выявляет 1/3 заболевших, то это лучше чем ничего». А 2 в тех целях, чтобы вероятность ошибки 30% умножить на 30% и получить 10%.
Определенный якорь
Пускают с мая и просто с ПЦР, в ту же Болгарию, но самолётов прямых не было и все добираются козьими тропами.
Типа в Крыму уже овердохуя народа и поэтому заражение идёт ещё быстрее.
Пусть в османию едут. Там народа поменьше
Ура ждем турецкую мутацию коровируса
А мы тут прям все стерильные такие )
Может российский штамм более вероятен с нашим уровнем ответственности и кол-вом тупых антимасочников?
А как же то, что растёт количество заболеваний…
А как-же covid????
А как же Крым, Сочи??? Друг на друге на пляже??? Цены выше небес???
Ну наполнили наши курорты, можно отпустить в Турцию, что не понятно. Глядишь и наши цены подснизят (нет)
Все, с 22 «корона» перестанет распространятся? Л - Логика
Ну так в стране ситуация улучшается, в Москве так вообще рекорд с начале всей эпидемии и думают ещё сильнее ужесточать всё. Конечно надо новые страны открывать, раз в России всё будет закрыто. Пусть лучше наши предприниматели и граждане страдают, но отдохнуть где нибудь в Турции. Может ещё какой нибудь штамм привезут.
Дайте угадаю - чтобы поехать в Турцию нужно иметь ковид паспорт и если нет то драконовские условия по прилету на родину
США и не прекращали летать ни разу за все время пандемии. Аэрофлот прямые из Москвы в Нью-Йорк и Майами. Они просто назывались то вывозными, то грузопассажирскими. Теперь вот регулярными обратно станут.
Будет ржачно, если эрдоган сам закроется от РФ
Ведь даже по офф статистике в той же Москве какая-то жопа
Натахи облегчённо вздохнули
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