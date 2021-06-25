«2ГИС», Fix Price и Ozon: Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России Статьи редакции
Наименьшие инвестиции в открытие точки — у Ozon, наибольшая годовая прибыль — у риэлторского агентства «Этажи».
Forbes составил рейтинг из 30 самых выгодных франшиз в России. Компании разделили на группы по размеру инвестиций в открытие точки: минимальные — до миллиона рублей, максимальные — больше пяти миллионов рублей.
Журналисты составили список на основе данных сайтов по франчайзингу, мнении экспертов и базе Forbes. Данные по числу точек и выручке предоставили участники.
Для выставления баллов учитывалась средняя годовая выручка одной точки, ROI, срок окупаемости, рентабельность и доля франчайзи, владеющих двумя и более точками.
Из-за пандемии в рейтинге не учитывалось число закрытых в течение 2020 года франчайзинговых точек.
Инвестиции до 1 млн
На первом месте школа программирования KIBERone из Екатеринбурга.
- Инвестиции в открытие точки — 350 тысяч рублей.
- Годовая выручка точки — 8,7 млн рублей.
- Годовая прибыль в два раза выше, чем у ближайшей компании в списке — 4,9 млн рублей.
- Срок окупаемости низкий — 2,5 месяца.
На втором месте — футбольная школа выпускника Гарварда Евгения Кудрявцева «Чемпионика».
- Инвестиции в точку — 700 тысяч рублей.
- Годовая выручка — 7,2 млн рублей.
- Годовая прибыль — 2,5 млн.
- Срок окупаемости — 4 месяца.
На третьем — петербургская сеть кафе-мороженых Gelateria Plombir.
- Инвестиции в точку — 660 тысяч рублей.
- Годовая выручка — 3,9 млн рублей.
- Годовая прибыль — 2,2 млн рублей.
- Срок окупаемости — 4 месяца.
У Ozon больше всего открытых точек — 4400, компания на пятом месте в категории.
- Инвестиции в точку — 150 тысяч рублей.
- Годовая выручка — 18 млн рублей.
- Годовая прибыль — 600 тысяч рублей.
- Срок окупаемости — 7 месяца.
Также в десятку попали: мороженное «33 пингвина», игра «Мозгобойня», сеть автомоек Fast&Shine.
Инвестиции 1-5 млн рублей
На первом месте — школа скорочтения IQ007.
- Инвестиции в открытие точки — 2 млн рублей.
- Годовая выручка точки — 20,1 млн рублей.
- Срок окупаемости — 7 месяцев.
- У компании больше всего открытых точек в категории — 625.
На втором месте — риэлторское агентство «Этажи» из Тюмени.
- Инвестиции в точку — 1,9 млн рублей.
- Годовая выручка — 84,5 млн рублей.
- Годовая прибыль, самая высокая в тридцатке — 14,1 млн.
- Срок окупаемости — 14 месяцев.
На третьем — сеть языковых центров для детей «Полиглотики».
- Инвестиции в точку — 1,4 млн рублей.
- Годовая выручка — 16,7 млн рублей.
- Годовая прибыль — 7,7 млн.
- Срок окупаемости — 8 месяцев.
Инвестиции от 5 млн рублей
На первом месте — сеть автосервисов Fit Service.
- Инвестиции в точку — 5 млн рублей.
- Годовая выручка — 32 млн рублей.
- Годовая прибыль — 7,6 млн.
- Срок окупаемости — 19 месяцев.
На втором — справочник «2ГИС».
- Инвестиции в точку — 32 млн рублей.
- Годовая выручка — 44 млн рублей.
- Годовая прибыль — 10,3 млн.
- Срок окупаемости — 60 месяцев.
На третьем — сеть билингвальных детских садов Sun School.
- Инвестиции в точку — 13,3 млн рублей.
- Годовая выручка — 18,4 млн рублей.
- Годовая прибыль — 4,7 млн.
- Срок окупаемости — 4,5 месяца.
В десятку также вошли кафе Papa John’s, «Шоколадница», «Додо Пицца», «IL Патио», Cofix, магазины Fix Price и международная сеть агентств недвижимости Century 21.
Самые большие вложения в открытие первой точки в категории у «2ГИС» — 32 млн, и самая высокая годовая прибыль — 10,6 млн.
Самое больше количество открытых точек в категории у «Додо Пицца» — 667.
Что такое точка 2ГИС? Это ж карта.
Нет. Это офис картографического сервиса, который продает услуги и рекламу на этом сервисе.
Зачем открывать офис за 32 миллиона, если услуги и рекламу можно продавать онлайн?
Я вот тоже не понимаю, на что там 32 миллиона инвестиций? Расскажите кто-нибудь.
После просмотра ролике о работе в фикс Прайс плакать захотелось
На втором — справочник «2ГИС».
Инвестиции в точку — 32 млн рублей.
Годовая выручка — 44 млн рублей.
Годовая прибыль — 10,3 млн.
Срок окупаемости — 60 месяцев.
за 32 млн можете купить помещение в центре МСк на пресненской и окупить его за 3 года и помещение еще подорожает
Поподробнее пожалуйста, что за помещение и как его окупить за 3 года?
=)
коммерческое на первом этаже, сдаешь... свадебному салону за 800000, за год же деньги что и у франчайзи. Конечно за эти деньги на первом этаже не арендуешь, там от 1.5 начинается.
свадебному салону за 800000
А свадебные салоны прям в очереди стоят чтобы у вас открыться? Я вообще что-то почти не встречаю уже их в Москве, что-то в этом сегменте сломалось лет 10-15 назад.
В Москве окупаемость от 12 лет и выше. Ниже как правило либо без арендатора, либо требует ремонта и доработок. Либо темная история. И ещё, покупка коммерческой недвижимости в Москве очень капиталоемка. За 32 млн купите с каким-нибудь ип в арендаторах, который через полгода съедет
Мне кажется что Форбс (во всяком случае в России) превращается в некое издание, основная ЦА это госслужащие имеющие большие суммы денег и думающие куда бы эти деньги пристроить.
Топ 5 с инвестициями от 5 лямов - я сомневаюсь что хоть одна франшиза отобьется и будет работать хотя бы в ноль. Фит Сервис - очень сомнительно (во всяком случае в МСК), т.к. сам варюсь в этой отрасли.
Папа Джонс? Да они пустые практически всегда стоят. Чем-то напоминают путь сабвея.
Про 2ГИС вообще смешно, если только у них есть платная подписка чтобы их кураторы НЕ звонили тебе каждую неделю.
Грош Цена таким рейтингам. Это рекламные цифры не подтверждённые фактической ситуацией. Этажи самые прибыльные? Да есть старые наработанные офисы. Новые в новых городах постоянно открываются и закрываются. Футбольная школа прибыльна? Лол. Там низкая рентабельность, копейки. Автомойка? Если удалось найти за копейки помещение, что редкость. Автомойки платят максимум 300 руб за 1м, это ещё не про центр и трафик. И низкая Цена за коммуналку. Учитывая что сейчас мойщиков с огнём не свскать то видеть автомойку в топе прибыльности франшиз глупо. К сожалению, это цифры продавцов франшизы и там можно манипулировать данными. Например учитывать без закрывшихся точек. Или смотреть самую прибыльную. Или вообще опираться на прогноз
Инвестиции в точку — 1,9 млн рублей. Годовая выручка — 84,5 млн рублей. Годовая прибыль, самая высокая в тридцатке — 14,1 млн. Срок окупаемости — 14 месяцев.
Please explain?
Я один плачу от этих цифр? Или у всех все сходится?
Вложения 1млн,
Прибыль 5млн в год, окупаемость 5 лет, кто это пишет?
Терпеть ненавижу риелторов. профессия как перекуп. никакой пользы в 90% слуаев и дикие комиссии.
Yell.ru – крупная интернет-площадка. В прошлом это малопопулярный справочник «Желтые страницы», а ныне – авторитетный сайт-отзовик с сотнями тысяч откликов, которыми руководствуется Яндекс при формировании собственного рейтинга компаний.
Курьер «Яндекс.Маркет» отказался поднимать крупногабаритные заказы на этаж, а позже «Яндекс.Маркет» отменил оплаченные заказы № 51298128 и № 51299674, в одностороннем порядке, поддержка ничего не отвечает.
ТНТ стал первым из российских телеканалов, который пришёл на платформу Twitch и запустил на стриминговой площадке оригинальное шоу.
15.06.2020 я приобрел Macbook Pro 13 в магазине Tmall Россия. Ноутбук РСТ, с официальной гарантией. В ноутбуке мной были обнаружены 2 неисправности:
Важный инструмент маркетолога — таргетинг на похожую аудиторию (Look-alike). С его помощью можно расширять охват, генерировать лиды и увеличивать продажи. Разбираем на примере рекламной платформы myTarget, как работать с Look-alike.
Любые дизайн-проекты начинаются с написания брифа. Хороший бриф должен обозначить задачи и рамки проекта, вдохновить на творческий процесс и привести к желаемому результату. А еще желательно, чтобы составление брифа не занимало много времени. Получается та еще задачка. Но, к счастью, идеально работающий алгоритм существует.
Компании ссылаются на то, что власти разрешили отстранять от работы без выплат за отказ прививаться, выяснило издание.
Летом школьники берут передышку от занятий, контрольных работ и диктантов, начинают больше гулять и проводить время на свежем воздухе. Важно набраться сил перед следующим учебным годом, но остро стоит вопрос о том, как не забыть то, что изучили за год. Часто родители замечают, что дети за лето расслабляются настолько, что новые знания и навыки…
Если вы планируете отдохнуть в Москве, на Алтае или в Сочи, возможно, при заселении в отель вам попадётся номер с нашей платформой — Салют для отелей. Это решение, которое мы разработали специально для гостиниц, кастомизировав «обычный» SberBox. Постояльцам девайс открывает доступ к товарам, услугам и полезной информации, а владельцам отелей…