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Маша Цепелева

«2ГИС», Fix Price и Ozon: Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз в России Статьи редакции

Наименьшие инвестиции в открытие точки — у Ozon, наибольшая годовая прибыль — у риэлторского агентства «Этажи».

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Forbes составил рейтинг из 30 самых выгодных франшиз в России. Компании разделили на группы по размеру инвестиций в открытие точки: минимальные — до миллиона рублей, максимальные — больше пяти миллионов рублей.

Журналисты составили список на основе данных сайтов по франчайзингу, мнении экспертов и базе Forbes. Данные по числу точек и выручке предоставили участники.

Для выставления баллов учитывалась средняя годовая выручка одной точки, ROI, срок окупаемости, рентабельность и доля франчайзи, владеющих двумя и более точками.

Из-за пандемии в рейтинге не учитывалось число закрытых в течение 2020 года франчайзинговых точек.

Инвестиции до 1 млн

На первом месте школа программирования KIBERone из Екатеринбурга.

  • Инвестиции в открытие точки — 350 тысяч рублей.
  • Годовая выручка точки — 8,7 млн рублей.
  • Годовая прибыль в два раза выше, чем у ближайшей компании в списке — 4,9 млн рублей.
  • Срок окупаемости низкий — 2,5 месяца.

На втором месте — футбольная школа выпускника Гарварда Евгения Кудрявцева «Чемпионика».

  • Инвестиции в точку — 700 тысяч рублей.
  • Годовая выручка — 7,2 млн рублей.
  • Годовая прибыль — 2,5 млн.
  • Срок окупаемости — 4 месяца.

На третьем — петербургская сеть кафе-мороженых Gelateria Plombir.

  • Инвестиции в точку — 660 тысяч рублей.
  • Годовая выручка — 3,9 млн рублей.
  • Годовая прибыль — 2,2 млн рублей.
  • Срок окупаемости — 4 месяца.

У Ozon больше всего открытых точек — 4400, компания на пятом месте в категории.

  • Инвестиции в точку — 150 тысяч рублей.
  • Годовая выручка — 18 млн рублей.
  • Годовая прибыль — 600 тысяч рублей.
  • Срок окупаемости — 7 месяца.

Также в десятку попали: мороженное «33 пингвина», игра «Мозгобойня», сеть автомоек Fast&Shine.

Первая пятерка категории с инвестициями меньше 1 млн рублей Forbes

Инвестиции 1-5 млн рублей

На первом месте — школа скорочтения IQ007.

  • Инвестиции в открытие точки — 2 млн рублей.
  • Годовая выручка точки — 20,1 млн рублей.
  • Срок окупаемости — 7 месяцев.
  • У компании больше всего открытых точек в категории — 625.

На втором месте — риэлторское агентство «Этажи» из Тюмени.

  • Инвестиции в точку — 1,9 млн рублей.
  • Годовая выручка — 84,5 млн рублей.
  • Годовая прибыль, самая высокая в тридцатке — 14,1 млн.
  • Срок окупаемости — 14 месяцев.

На третьем — сеть языковых центров для детей «Полиглотики».

  • Инвестиции в точку — 1,4 млн рублей.
  • Годовая выручка — 16,7 млн рублей.
  • Годовая прибыль — 7,7 млн.
  • Срок окупаемости — 8 месяцев.
Первая пятерка категории с инвестициями 1-5 млн рублей Forbes

Инвестиции от 5 млн рублей

На первом месте — сеть автосервисов Fit Service.

  • Инвестиции в точку — 5 млн рублей.
  • Годовая выручка — 32 млн рублей.
  • Годовая прибыль — 7,6 млн.
  • Срок окупаемости — 19 месяцев.

На втором — справочник «2ГИС».

  • Инвестиции в точку — 32 млн рублей.
  • Годовая выручка — 44 млн рублей.
  • Годовая прибыль — 10,3 млн.
  • Срок окупаемости — 60 месяцев.

На третьем — сеть билингвальных детских садов Sun School.

  • Инвестиции в точку — 13,3 млн рублей.
  • Годовая выручка — 18,4 млн рублей.
  • Годовая прибыль — 4,7 млн.
  • Срок окупаемости — 4,5 месяца.

В десятку также вошли кафе Papa John’s, «Шоколадница», «Додо Пицца», «IL Патио», Cofix, магазины Fix Price и международная сеть агентств недвижимости Century 21.

Самые большие вложения в открытие первой точки в категории у «2ГИС» — 32 млн, и самая высокая годовая прибыль — 10,6 млн.

Самое больше количество открытых точек в категории у «Додо Пицца» — 667.

Первая пятерка категории с инвестициями больше 5 млн рублей Forbes

#новость #forbes

27 27 комментариев
3
10
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27 комментариев
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Андрей Васильев

8

Франшиза зарабатывает на франчайзи, не наоборот

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Artem Bobtsov

3

Что такое точка 2ГИС? Это ж карта.

Ответить

Вячеслав Брытченко

Artem
0

Нет. Это офис картографического сервиса, который продает услуги и рекламу на этом сервисе.

Ответить

Дарья Смолякова

Вячеслав
6

Зачем открывать офис за 32 миллиона, если услуги и рекламу можно продавать онлайн? 

Ответить

Denis Kulish

Дарья
2

Я вот тоже не понимаю, на что там 32 миллиона инвестиций? Расскажите кто-нибудь. 

Ответить

Шизоидная

Дарья
0

А карту города рисовать кто будет?

Ответить

Станислав

Дарья
0

Надо ходить продавать услуги местным компаниям. По сути франшиза 2гиса это организация огромного отдела продаж. 

Ответить

Alexander Ivanov

Вячеслав
4

А на что там 32 ляма инвестиций? 

Ответить

Иван Шеметов

2

После просмотра ролике о работе в фикс Прайс плакать захотелось 

Ответить

Runciter

Иван
0

что за ролик?

Ответить

Антон Волков

Runciter
1

Канал ютуб "все работы хороши"

Ответить

Андрей Языков

Runciter
0

Видимо "все работы хороши"

Ответить

Дарья Смолякова

0

На втором — справочник «2ГИС».

Инвестиции в точку — 32 млн рублей.

Годовая выручка — 44 млн рублей.

Годовая прибыль — 10,3 млн.

Срок окупаемости — 60 месяцев.

за 32 млн можете купить помещение в центре МСк на пресненской и окупить его за 3 года и помещение еще подорожает 

Ответить

Alexander Ivanov

Дарья
1

Поподробнее пожалуйста, что за помещение и как его окупить за 3 года?

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexander
10
Ответить

Дарья Смолякова

Sergei
0

=)

Ответить

Sergei Timofeyev

Дарья
0

Искал картинку и внезапно обнаружил, что есть такое ООО )))))

Ответить

Шизоидная

Sergei
0

Я надеюсь они там животное имели ввиду

Ответить

Дарья Смолякова

Alexander
0

коммерческое на первом этаже, сдаешь... свадебному салону за 800000, за год же деньги что и у франчайзи. Конечно за эти деньги на первом этаже не арендуешь, там от 1.5 начинается. 

Ответить

Alexander Ivanov

Дарья
0

 свадебному салону за 800000

А свадебные салоны прям в очереди стоят чтобы у вас открыться? Я вообще что-то почти не встречаю уже их в Москве, что-то в этом сегменте сломалось лет 10-15 назад.

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Khamitov Ilshat

Дарья
0

В Москве окупаемость от 12 лет и выше. Ниже как правило либо без арендатора, либо требует ремонта и доработок. Либо темная история. И ещё, покупка коммерческой недвижимости в Москве очень капиталоемка. За 32 млн купите с каким-нибудь ип в арендаторах, который через полгода съедет

Ответить

- -

2

Мне кажется что Форбс (во всяком случае в России) превращается в некое издание, основная ЦА это госслужащие имеющие большие суммы денег и думающие куда бы эти деньги пристроить.
Топ 5 с инвестициями от 5 лямов - я сомневаюсь что хоть одна франшиза отобьется и будет работать хотя бы в ноль. Фит Сервис - очень сомнительно (во всяком случае в МСК), т.к. сам варюсь в этой отрасли.
Папа Джонс? Да они пустые практически всегда стоят. Чем-то напоминают путь сабвея.
Про 2ГИС вообще смешно, если только у них есть платная подписка чтобы их кураторы НЕ звонили тебе каждую неделю. 

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Михаил Синицын

0

2ГИС, поздравляю, за покупкой франшизы в Директ 😃

Ответить

Khamitov Ilshat

0

Грош Цена таким рейтингам. Это рекламные цифры не подтверждённые фактической ситуацией. Этажи самые прибыльные? Да есть старые наработанные офисы. Новые в новых городах постоянно открываются и закрываются. Футбольная школа прибыльна? Лол. Там низкая рентабельность, копейки. Автомойка? Если удалось найти за копейки помещение, что редкость. Автомойки платят максимум 300 руб за 1м, это ещё не про центр и трафик. И низкая Цена за коммуналку. Учитывая что сейчас мойщиков с огнём не свскать то видеть автомойку в топе прибыльности франшиз глупо. К сожалению, это цифры продавцов франшизы и там можно манипулировать данными. Например учитывать без закрывшихся точек. Или смотреть самую прибыльную. Или вообще опираться на прогноз

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Dmitry Ievlev

0

Инвестиции в точку — 1,9 млн рублей. Годовая выручка — 84,5 млн рублей. Годовая прибыль, самая высокая в тридцатке — 14,1 млн. Срок окупаемости — 14 месяцев. 

Please explain?

Ответить

Dmitry Ievlev

0

Я один плачу от этих цифр? Или у всех все сходится?
Вложения 1млн,
Прибыль 5млн в год, окупаемость 5 лет, кто это пишет?

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Владимир Ларин

0

Терпеть ненавижу риелторов. профессия как перекуп. никакой пользы в 90% слуаев и дикие комиссии.

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