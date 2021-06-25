Наименьшие инвестиции в открытие точки — у Ozon, наибольшая годовая прибыль — у риэлторского агентства «Этажи».

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Forbes составил рейтинг из 30 самых выгодных франшиз в России. Компании разделили на группы по размеру инвестиций в открытие точки: минимальные — до миллиона рублей, максимальные — больше пяти миллионов рублей.

Журналисты составили список на основе данных сайтов по франчайзингу, мнении экспертов и базе Forbes. Данные по числу точек и выручке предоставили участники.

Для выставления баллов учитывалась средняя годовая выручка одной точки, ROI, срок окупаемости, рентабельность и доля франчайзи, владеющих двумя и более точками.

Из-за пандемии в рейтинге не учитывалось число закрытых в течение 2020 года франчайзинговых точек.

Инвестиции до 1 млн

На первом месте школа программирования KIBERone из Екатеринбурга.

Инвестиции в открытие точки — 350 тысяч рублей.

Годовая выручка точки — 8,7 млн рублей.



Годовая прибыль в два раза выше, чем у ближайшей компании в списке — 4,9 млн рублей.



Срок окупаемости низкий — 2,5 месяца.



На втором месте — футбольная школа выпускника Гарварда Евгения Кудрявцева «Чемпионика».

Инвестиции в точку — 700 тысяч рублей.

Годовая выручка — 7,2 млн рублей.



Годовая прибыль — 2,5 млн.



Срок окупаемости — 4 месяца.



На третьем — петербургская сеть кафе-мороженых Gelateria Plombir.

Инвестиции в точку — 660 тысяч рублей.

Годовая выручка — 3,9 млн рублей.



Годовая прибыль — 2,2 млн рублей.



Срок окупаемости — 4 месяца.



У Ozon больше всего открытых точек — 4400, компания на пятом месте в категории.

Инвестиции в точку — 150 тысяч рублей.

Годовая выручка — 18 млн рублей.



Годовая прибыль — 600 тысяч рублей.

Срок окупаемости — 7 месяца.

Также в десятку попали: мороженное «33 пингвина», игра «Мозгобойня», сеть автомоек Fast&Shine.

Первая пятерка категории с инвестициями меньше 1 млн рублей Forbes

Инвестиции 1-5 млн рублей

На первом месте — школа скорочтения IQ007.

Инвестиции в открытие точки — 2 млн рублей.

Годовая выручка точки — 20,1 млн рублей.

Срок окупаемости — 7 месяцев.

У компании больше всего открытых точек в категории — 625.



На втором месте — риэлторское агентство «Этажи» из Тюмени.

Инвестиции в точку — 1,9 млн рублей.

Годовая выручка — 84,5 млн рублей.



Годовая прибыль, самая высокая в тридцатке — 14,1 млн.



Срок окупаемости — 14 месяцев.



На третьем — сеть языковых центров для детей «Полиглотики».

Инвестиции в точку — 1,4 млн рублей.

Годовая выручка — 16,7 млн рублей.



Годовая прибыль — 7,7 млн.



Срок окупаемости — 8 месяцев.



Первая пятерка категории с инвестициями 1-5 млн рублей Forbes

Инвестиции от 5 млн рублей

На первом месте — сеть автосервисов Fit Service.

Инвестиции в точку — 5 млн рублей.

Годовая выручка — 32 млн рублей.



Годовая прибыль — 7,6 млн.



Срок окупаемости — 19 месяцев.



На втором — справочник «2ГИС».

Инвестиции в точку — 32 млн рублей.

Годовая выручка — 44 млн рублей.

Годовая прибыль — 10,3 млн.

Срок окупаемости — 60 месяцев.

На третьем — сеть билингвальных детских садов Sun School.

Инвестиции в точку — 13,3 млн рублей.

Годовая выручка — 18,4 млн рублей.

Годовая прибыль — 4,7 млн.

Срок окупаемости — 4,5 месяца.

В десятку также вошли кафе Papa John’s, «Шоколадница», «Додо Пицца», «IL Патио», Cofix, магазины Fix Price и международная сеть агентств недвижимости Century 21.

Самые большие вложения в открытие первой точки в категории у «2ГИС» — 32 млн, и самая высокая годовая прибыль — 10,6 млн.

Самое больше количество открытых точек в категории у «Додо Пицца» — 667.