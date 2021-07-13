Застройщик в Нью-Йорке замаскировал строительные леса под сад с лимонными деревьями и сделал стройку местом для селфи Статьи редакции
Над проектом работала компания-разработчик аттракционов для Disney, а специальный аромат места создали парфюмеры Cadillac.
Леса в виде лимонного сада Citrovia появились возле башни Manhattan West. 58 этажей здания должны построить к 2023 году, сообщает NYT.
«Строительные леса обычно отталкивают пешеходов. Проект дал возможность изменить это», — прокомментировала старший вице-президент по маркетингу компании-застройщика Brookfield Сара Фэй.
Изначально застройщик планировал добавить только ткань в виде облаков, чтобы скрыть строительную часть. Из этого возникла идея пейзажа.
Citrovia придумала и создала компания Adirondack Studios. Она работала над аттракционами по мотивам «Звездных войн» и «Холодного сердца» в парках Disney.
Над лесами работали скульпторы, мастера по металлу, художники-декораторы. Лимонные деревья высотой в 16,5 футов (около пяти метров) сделаны из металла, пены и эпоксидный смолы, листья — из пластикового композита. Все лимоны расписаны вручную.
Вокруг Citrovia расположены диффузоры, распространяющие лимонный аромат. Его создала парфюмерная компания 12.29, которая работала с Cadillac и Ritz-Carlton, сообщает NYT. Прохожие смогут почувствовать запах ещё до того, как место будет видно. Свет внутри имитирует восход и закат.
Представитель компании не раскрыл стоимость проекта.
- Рынок по производству строительный лесов в США оценивается в $13,7 млрд, по данным Global Industry Analysts.
- Ещё одна популярная в Нью-Йорке компания Urban Umbrella делает строительные леса в готическом стиле — их можно оснастить светодиодами, вентиляторами и Bluetooth-колонками. Стоят $80-150 за фут, это в три-четыре раза дороже обычных строительных лесов.
И так сойдёт...
Славянский хичхакер
И всё же. Какие строительные нормативы допускают это? На территории стройки все работники обязаны быть в касках, иначе взъебут. А тут дурдом какой-то, хипстеры бродят прямо под лесами. Не представляю даже кому и сколько надо было занести, чтобы закрыли глаза на такое надругательство над нормативами и разумом в целом.
О, родной Красноярск))
Кредитный татарин
Это аварийное жилье ремонтируют или так, подкрасить?) Здец вообще, как после войны. Вас там бомбили что ли?
В Citrovia кто-то фанат группы "Дюна" просто.
Меня еще стикербомбинг на касках порадовал. Особенно наклейка Supreme. Видимо скоро весь Гарлем, а за ним и Патрики начнут носить уже фирменные каски от данного бренда)
«Строительные леса обычно отталкивают пешеходов. Проект дал возможность изменить это»
ммм... я что-то не пойму — зачем привлекать посторонних людей на стройку?
В NY да и вообще в США не так просто "решить" вопрос с городскими властями и пол квартала перегородить, как у нас любят, при строительстве здания никто не даст.
Обычно границы стройки почти не превышают границ самого здания. Просто огораживают лесами и на этом все.
А когда небоскребы строят, пару раз видел как нижние этажи уже работают, когда верхние достраивают. Вся площадка крепиться к самому зданию.
Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идёт строительство
И где подвешен груз.
Если на бошку этим зевакам прилетеит балка, кто будет крайний: Дисней или Кадиллак? Не сильно понятно, как им вообще разрешили устраивать из стройплощадки хипстерский балаган. Разве что вход возможен только неграм и китайцам, как на фотках. Тогда в принципе да, их не жалко.
И чё?
В сша, особенно Нью-Йорке, леса стоят годами потому что за любую травму от чего-то упавшего с здания пешеходы легко могут засудить его владельца. Уродует пейзаж очень сильно)
Надо же, пилить бюджеты на перекладывании плитки может не только Собянин.
Комментарий удален
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