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Маша Цепелева

Застройщик в Нью-Йорке замаскировал строительные леса под сад с лимонными деревьями и сделал стройку местом для селфи Статьи редакции

Над проектом работала компания-разработчик аттракционов для Disney, а специальный аромат места создали парфюмеры Cadillac.

27 27 комментариев
3490 просмотров

Леса в виде лимонного сада Citrovia появились возле башни Manhattan West. 58 этажей здания должны построить к 2023 году, сообщает NYT.

nycharlene

«Строительные леса обычно отталкивают пешеходов. Проект дал возможность изменить это», — прокомментировала старший вице-президент по маркетингу компании-застройщика Brookfield Сара Фэй.

Изначально застройщик планировал добавить только ткань в виде облаков, чтобы скрыть строительную часть. Из этого возникла идея пейзажа.

Citrovia придумала и создала компания Adirondack Studios. Она работала над аттракционами по мотивам «Звездных войн» и «Холодного сердца» в парках Disney.

Над лесами работали скульпторы, мастера по металлу, художники-декораторы. Лимонные деревья высотой в 16,5 футов (около пяти метров) сделаны из металла, пены и эпоксидный смолы, листья — из пластикового композита. Все лимоны расписаны вручную.

Вокруг Citrovia расположены диффузоры, распространяющие лимонный аромат. Его создала парфюмерная компания 12.29, которая работала с Cadillac и Ritz-Carlton, сообщает NYT. Прохожие смогут почувствовать запах ещё до того, как место будет видно. Свет внутри имитирует восход и закат.

Представитель компании не раскрыл стоимость проекта.

  • Рынок по производству строительный лесов в США оценивается в $13,7 млрд, по данным Global Industry Analysts.
  • Ещё одна популярная в Нью-Йорке компания Urban Umbrella делает строительные леса в готическом стиле — их можно оснастить светодиодами, вентиляторами и Bluetooth-колонками. Стоят $80-150 за фут, это в три-четыре раза дороже обычных строительных лесов.

#новость

27 27 комментариев
13
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27 комментариев
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Василий Буров

11

И так сойдёт... 

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KINCH

Василий
4

Смех смехом, но это не самые плохие решения, если выбирать между видом стройки и таким фальш-фасадом. У меня претензия к тому, что зачастую именно стройки не скрывают такими "фасадами", но скрывают просто старое, неприглядное жильё. Вот это грусть.

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Славянский хичхакер

KINCH
3

И всё же. Какие строительные нормативы допускают это? На территории стройки все работники обязаны быть в касках, иначе взъебут. А тут дурдом какой-то, хипстеры бродят прямо под лесами. Не представляю даже кому и сколько надо было занести, чтобы закрыли глаза на такое надругательство над нормативами и разумом в целом.

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Aziz Temurkhan

Василий
0

О, родной Красноярск))

Ответить

Кредитный татарин

Aziz
0

Это аварийное жилье ремонтируют или так, подкрасить?) Здец вообще, как после войны. Вас там бомбили что ли?

Ответить

Dmitry Kiselev

3

В Citrovia кто-то фанат группы "Дюна" просто. 

Меня еще стикербомбинг на касках порадовал. Особенно наклейка Supreme. Видимо скоро весь Гарлем, а за ним и Патрики начнут носить уже фирменные каски от данного бренда)    

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Nick

Dmitry
4

Да, работяги у них однозначно выглядят веселей и бодрей чем у нас)

Ответить

Alexey Gutorov

4

«Строительные леса обычно отталкивают пешеходов. Проект дал возможность изменить это»

ммм... я что-то не пойму — зачем привлекать посторонних людей на стройку?

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Old Nick

Alexey
0

В NY да и вообще в  США не так просто "решить" вопрос с городскими властями и пол квартала перегородить, как у нас любят, при строительстве здания никто не даст.
Обычно границы стройки почти не превышают границ самого здания. Просто огораживают лесами и на этом все.

А когда небоскребы строят, пару раз видел как нижние этажи уже работают, когда верхние достраивают. Вся площадка крепиться к самому зданию.

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Славянский хичхакер

2

Не стойте и не прыгайте,
Не пойте, не пляшите
Там, где идёт строительство
И где подвешен груз.

Если на бошку этим зевакам прилетеит балка, кто будет крайний: Дисней или Кадиллак? Не сильно понятно, как им вообще разрешили устраивать  из стройплощадки хипстерский балаган. Разве что вход возможен только неграм и китайцам, как на фотках. Тогда в принципе да, их не жалко.

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Raimond Vladimirov

1

Здорово :)

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Blez Paskal

–7

И чё?

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Антон Штадлер

Blez
2

Красиво, нет привычного г..на от строителей, не пахнет раствором)

Ответить

Максим Чистов

0

В сша, особенно Нью-Йорке, леса стоят годами потому что за любую травму от чего-то упавшего с здания пешеходы легко могут засудить его владельца. Уродует пейзаж очень сильно)

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Marat Ahiar

Максим
0

Приезжай, попробуй засудить)

Ответить

Артур Логвинов

Максим
–1

Надо же, пилить бюджеты на перекладывании плитки может не только Собянин.

Ответить

Антон Сметс

0

Удобно кирпичи ронять

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Комментарий удален

KINCH

0

Хорошая PR-идея для брендинга, интересный рынок + бюджет под такие вещи можно всегда добыть, ибо эффективность однозначно превосходит затраты. 

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Ivan Vishnyakov

0

В Москве застройщики кошмарят людей

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Застройщик в Нью-Йорке замаскировал строительные леса под сад с лимонными деревьями и сделал стройку местом для селфи Статьи редакции

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