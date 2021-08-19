Сгоревший дом в Кремниевой долине продали за $1 млн — им заинтересовались 100 покупателей Статьи редакции
Дом выставили на продажу за $850 тысяч, но продали дороже из-за высокого спроса.
Двухэтажный дом с четырьмя спальнями в Уолнат-Крик был продан после торгов за три дня, сообщает CNBC.
Риэлтор Мелинда Бирн рассказала, что за три дня с ней связались около 100 потенциальных покупателей, она получила восемь предложений о более высокой цене. Когда был определён конечный покупатель, ещё пять сделали предложение на всякий случай, если он откажется.
Дом купил опытный инвестор, который переделает его и продаст дороже, рассказала риэлтор.
Хотя дом пострадал от пожара — гараж, прачечная и гостиная сгорели — каркас остался цел. По словам риэлтора, опытные строители смогут восстановить дом за шесть месяцев.
Дома в пригороде Сан-Франциско пользуются спросом и часто продаются выше начальной цены, сообщает издание. Район Уолнат-Крик находится менее чем в часе езды от города. Спрос на дома в этом районе резко вырос на фоне пандемии Covid-19, жители города хотели переехать из густонаселенных районов. Цена на недвижимость выросла на 20%.
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