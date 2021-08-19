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Маша Цепелева

Сгоревший дом в Кремниевой долине продали за $1 млн — им заинтересовались 100 покупателей Статьи редакции

Дом выставили на продажу за $850 тысяч, но продали дороже из-за высокого спроса.

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Двухэтажный дом с четырьмя спальнями в Уолнат-Крик был продан после торгов за три дня, сообщает CNBC.

Риэлтор Мелинда Бирн рассказала, что за три дня с ней связались около 100 потенциальных покупателей, она получила восемь предложений о более высокой цене. Когда был определён конечный покупатель, ещё пять сделали предложение на всякий случай, если он откажется.

Проданный дом в пригороде Сан-Франциско CNBC

Дом купил опытный инвестор, который переделает его и продаст дороже, рассказала риэлтор.

Хотя дом пострадал от пожара — гараж, прачечная и гостиная сгорели — каркас остался цел. По словам риэлтора, опытные строители смогут восстановить дом за шесть месяцев.

CNBC

Дома в пригороде Сан-Франциско пользуются спросом и часто продаются выше начальной цены, сообщает издание. Район Уолнат-Крик находится менее чем в часе езды от города. Спрос на дома в этом районе резко вырос на фоне пандемии Covid-19, жители города хотели переехать из густонаселенных районов. Цена на недвижимость выросла на 20%.

#недвижимость

2 2 комментария
3
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Evgeniy Zorin

0

Очередной бум, по данным Национальной ассоциации риелторов (NAR), средняя цена объекта на вторичном рынке увеличилась до $363 000, это на 23% больше, чем в июне 2020 года

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Антон Штадлер

Evgeniy
0

Интересно, есть хоть одно место в мире, где на фоне пандемии и запуска печатного станка недвижка не выросла в цене?
Это как говорить про влияние ЦБ на укрепление рубля, хотя почти всегда он укрепляется вместе с тем же бразильским риалом и ещё парой валют эмерджин маркетс

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