Дом выставили на продажу за $850 тысяч, но продали дороже из-за высокого спроса.

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Двухэтажный дом с четырьмя спальнями в Уолнат-Крик был продан после торгов за три дня, сообщает CNBC.

Риэлтор Мелинда Бирн рассказала, что за три дня с ней связались около 100 потенциальных покупателей, она получила восемь предложений о более высокой цене. Когда был определён конечный покупатель, ещё пять сделали предложение на всякий случай, если он откажется.

Проданный дом в пригороде Сан-Франциско CNBC

Дом купил опытный инвестор, который переделает его и продаст дороже, рассказала риэлтор.

Хотя дом пострадал от пожара — гараж, прачечная и гостиная сгорели — каркас остался цел. По словам риэлтора, опытные строители смогут восстановить дом за шесть месяцев.

CNBC