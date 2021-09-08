В Китае открывают кафе с арендой «дворецких» — молодых парней для общения, походов в кино и бытовой помощи Статьи редакции
Руководство запрещает сексуальные связи между клиентами и сотрудниками, а сотрудники должны ухаживать за собой и быть не ниже 185 см ростом. Об одном из таких шанхайских кафе рассказывает издание Sixth Tone.
Сорокалетняя Чжэн устала искать идеального мужчину, поэтому решила «арендовать» одного из них в специальном шанхайском кафе The Promised Land — «Земля обетованная». Там её часами обхаживает обаятельный «дворецкий»: он подносит напитки, смотрит с ней фильмы и слушает её рассказы.
Изначально японские, а теперь и китайские «кафе с дворецкими» предлагают клиентам провести время с молодыми сотрудниками за почасовую оплату. Это — женский ответ на «мэйдо-кафе», где официантки в костюмах горничных обслуживают преимущественно мужчин.
В 2021-м году в стране работают десятки подобных заведений. И спрос на них объяснить нетрудно, пишет издание Sixth Tone: многие китаянки просто устали мириться с патриархальными устоями общества.
Что предлагает кафе и кто туда ходит
The Promised Land — пространство, в котором контроль над ситуацией держат женщины, говорит одна из трёх соучредительниц кафе под псевдонимом Меро. В кафе клиентки могут:
- Отобрать наиболее симпатичного им «дворецкого».
- Решить, во что он будет одет (девушки часто выбирают костюм с галстуком или японскую школьную форму).
- А также выбрать, чем они хотят заняться.
Большинство клиентов кафе — женщины с высшим образованием: у них, по словам Меро, меньше предрассудков. В среднем за посещение они тратят по $100, но некоторые отдают около $4 тысяч — чтобы получить VIP-статус, а также доступ к эксклюзивным вечеринкам и услугам.
24-летняя студентка Ван Цянь — одна из постоянных посетительниц кафе. Парней из реальной жизни Ван описывает термином pu xin nan, который популяризировала женщина-комик Ян ли: «крайне среднячковые, но жутко уверенные в себе мужчины». А «дворецкие» же учтивы, не ставят себя выше её и позволяют раскрепоститься.
Сорокалетняя госслужащая Чжэн — тоже «завсегдатай», хотя изначально посетила кафе исключительно из любопытства. Благодаря дворецким она начинает любить себя, чего не могла сделать в браке.
Консервативные друзья Чжэн не понимают, но её это не волнует. Она пережила измену мужа, развод и устала соответствовать чужим ожиданиям. «Да, согласно китайским традициям, мужчина прежде всего кормилец, но нет ничего плохого в том, что женщина использует его для собственного удовольствия. Обычно именно она прислуживает ему, но лично мне надоело жить в подчинении», — рассуждает она.
Основательницы The Promised Land не ожидали, что кафе повлияет на жизни клиентов. Они открывали его как место для развлечений, где можно посмеяться с красивыми парнями и поиграть в настольные игры. Однако многие женщины стали искать среди «дворецких» компаньонов — чтобы те помогли им с переездом, сопроводили к врачу.
Что вынуждены делать сотрудники и что им не нравится
«Дворецким» тем временем приходится непросто, пишет издание. Кафе нанимает сотрудников по внешнему виду и предъявляет к ним строгие требования во время работы:
- «Дворецкий» должен быть не ниже 185 см ростом (исключения делают только для кандидатов с «исключительной красотой»).
- Они должны тщательно ухаживать за кожей.
- А также наносить макияж, чтобы скрывать «недостатки».
23-летний Цзюньси работает в кафе уже пять месяцев и говорит, что всё свободное время вынужден уделять внешнему виду. Чтобы выглядеть свежо, он рано ложится спать, пользуется тональным кремом, подкрашивает брови и наносит помаду.
Чем безупречнее работник выглядит, тем больше у него шансов продвинуться по карьерной лестнице, говорит Цзюньси. В кафе, по его словам, есть жёсткая иерархия: «дворецких» делят на три группы, у каждой из которых своя ставка, — это новички, продвинутые и звёзды.
Цзюньси — новичок. Рост у него — 187 см, телосложение стройное, но сам он в себе не уверен и считает, что его повышению мешает лишний вес. «Я вешу почти 60 килограммов, а это очень много», — говорит он.
Впрочем, тревожатся «дворецкие» не только о внешнем виде. Клиенты, по словам самих сотрудников, часто принимают их за мальчиков по вызову и нередко пристают. Из-за этого кафе пришлось в письменном виде запретить любые сексуальные контакты, а также установить камеры видеонаблюдения.
Некоторые дворецкие признают, что не поддерживают феминистское движение и обслуживают клиенток как «королев» только потому, что им за это платят.
Недовольные инициативой нашлись и среди самих феминисток. Одни считали, что такие кафе — это шаг к свободе, а другие — что это отвлекающий манёвр. «Сотрудники хорошо выглядят и чутко относятся к вам лишь потому, что вы им приплачиваете. Так что осчастливить вас — их работа», — написала в соцсети WeChat одна из активисток.
Впрочем, постоянные клиентки кафе в спор не вступают. Многие из них не видят ничего плохого в том, чтобы хотя бы на несколько часов почувствовать себя любимыми — пускай и за отдельную плату.
Трансляция начнётся в 20:00 по Москве — возможно, она будет не единственной, как и в прошлом году.
В начале лета я получил карту «Тинькофф» и необходимости заглядывать в личный кабинет не было. 28 августа зайдя в документы в приложении, увидел следующую картину: два файла — текстовый с моими именем и фамилией, а второй с фото моего паспорта и оскорбительной подписью:
Руководитель агентства Glider Ольга Маковей рассказывает о том, что бизнес-медиа — это рабочий и прогнозируемый инструмент маркетинга, если ориентироваться на результат, а не на креатив.
Оно будет работать в районе Ясенево — записаться на тестирование можно с 18 лет.
В июле 2020 года любители музыки радовались запуску аудиостримингового сервиса Spotify в России. Этой осенью их ждет еще одна хорошая новость: клиенты Тинькофф могут слушать 70 миллионов музыкальных треков без рекламы, без доступа к интернету, с улучшенным качеством звука и кэшбэком за стоимость подписки до 25%.
В предыдущей статье мы рассказали об успехах и неудачах ритейлеров, которые внедрили Scan&Go. В этой — проанализируем этот опыт и выделим плюсы и минусы системы.
В Комитете РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям прошло заседание, организованное совместно с Ассоциацией галерей (АГА). Участники оценили потенциал развития российского арт-рынка и те барьеры, которые сегодня существуют на рынке. Художники и галеристы вместе с экспертами предложили ряд системных решений для улучшения…
Индийская эдтех-компания ориентируется на бедное население и увеличивает количество пользователей благодаря агрессивным продажам, пишет Rest of World.
Можно долго спорить, что смс оповещение надёжный или ненадёжный способ подтверждения операции от имени клиента, но факт в том, что клиент не имеет никакой возможности доказать, что он не получал, не передавал смс, и что почему-то бремя доказывания, что смс отправил клиент, никак не относится к банку.