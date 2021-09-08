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Полина Лааксо

В Китае открывают кафе с арендой «дворецких» — молодых парней для общения, походов в кино и бытовой помощи Статьи редакции

Руководство запрещает сексуальные связи между клиентами и сотрудниками, а сотрудники должны ухаживать за собой и быть не ниже 185 см ростом. Об одном из таких шанхайских кафе рассказывает издание Sixth Tone.

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«Дворецкий» кафе The Promised Land, открывшегося в октябре 2020-го Sixth Tone

Сорокалетняя Чжэн устала искать идеального мужчину, поэтому решила «арендовать» одного из них в специальном шанхайском кафе The Promised Land — «Земля обетованная». Там её часами обхаживает обаятельный «дворецкий»: он подносит напитки, смотрит с ней фильмы и слушает её рассказы.

Изначально японские, а теперь и китайские «кафе с дворецкими» предлагают клиентам провести время с молодыми сотрудниками за почасовую оплату. Это — женский ответ на «мэйдо-кафе», где официантки в костюмах горничных обслуживают преимущественно мужчин.

В 2021-м году в стране работают десятки подобных заведений. И спрос на них объяснить нетрудно, пишет издание Sixth Tone: многие китаянки просто устали мириться с патриархальными устоями общества.

Что предлагает кафе и кто туда ходит

The Promised Land — пространство, в котором контроль над ситуацией держат женщины, говорит одна из трёх соучредительниц кафе под псевдонимом Меро. В кафе клиентки могут:

  • Отобрать наиболее симпатичного им «дворецкого».
  • Решить, во что он будет одет (девушки часто выбирают костюм с галстуком или японскую школьную форму).
  • А также выбрать, чем они хотят заняться.

The Promised Land также предлагает услугу «парень на день» — например, чтобы пройтись с «дворецким» по магазинам.

Большинство клиентов кафе — женщины с высшим образованием: у них, по словам Меро, меньше предрассудков. В среднем за посещение они тратят по $100, но некоторые отдают около $4 тысяч — чтобы получить VIP-статус, а также доступ к эксклюзивным вечеринкам и услугам.

24-летняя студентка Ван Цянь — одна из постоянных посетительниц кафе. Парней из реальной жизни Ван описывает термином pu xin nan, который популяризировала женщина-комик Ян ли: «крайне среднячковые, но жутко уверенные в себе мужчины». А «дворецкие» же учтивы, не ставят себя выше её и позволяют раскрепоститься.

Сорокалетняя госслужащая Чжэн — тоже «завсегдатай», хотя изначально посетила кафе исключительно из любопытства. Благодаря дворецким она начинает любить себя, чего не могла сделать в браке.

Рядом с мужем я не чувствовала себя любимой или привлекательной. Я будто была вынуждена играть роль ворчливой жены, что каждое утро поторапливала мужа на работу. В кафе же я не жена, а женщина — заслуживающая уважения, внимания и ухаживаний.

Чжэн
посетительница кафе

Консервативные друзья Чжэн не понимают, но её это не волнует. Она пережила измену мужа, развод и устала соответствовать чужим ожиданиям. «Да, согласно китайским традициям, мужчина прежде всего кормилец, но нет ничего плохого в том, что женщина использует его для собственного удовольствия. Обычно именно она прислуживает ему, но лично мне надоело жить в подчинении», — рассуждает она.

Основательницы The Promised Land не ожидали, что кафе повлияет на жизни клиентов. Они открывали его как место для развлечений, где можно посмеяться с красивыми парнями и поиграть в настольные игры. Однако многие женщины стали искать среди «дворецких» компаньонов — чтобы те помогли им с переездом, сопроводили к врачу.

«Дворецкие» играют с клиенткой The Promised Land в настольные игры Sixth Tone

Что вынуждены делать сотрудники и что им не нравится

«Дворецким» тем временем приходится непросто, пишет издание. Кафе нанимает сотрудников по внешнему виду и предъявляет к ним строгие требования во время работы:

  • «Дворецкий» должен быть не ниже 185 см ростом (исключения делают только для кандидатов с «исключительной красотой»).
  • Они должны тщательно ухаживать за кожей.
  • А также наносить макияж, чтобы скрывать «недостатки».

23-летний Цзюньси работает в кафе уже пять месяцев и говорит, что всё свободное время вынужден уделять внешнему виду. Чтобы выглядеть свежо, он рано ложится спать, пользуется тональным кремом, подкрашивает брови и наносит помаду.

Чем безупречнее работник выглядит, тем больше у него шансов продвинуться по карьерной лестнице, говорит Цзюньси. В кафе, по его словам, есть жёсткая иерархия: «дворецких» делят на три группы, у каждой из которых своя ставка, — это новички, продвинутые и звёзды.

Чтобы мотивировать коллектив, менеджеры вешают доску, где указывают, сколько чаевых получил каждый сотрудник.

Цзюньси — новичок. Рост у него — 187 см, телосложение стройное, но сам он в себе не уверен и считает, что его повышению мешает лишний вес. «Я вешу почти 60 килограммов, а это очень много», — говорит он.

«Дворецкий» кафе Цзюньси Sixth Tone

Впрочем, тревожатся «дворецкие» не только о внешнем виде. Клиенты, по словам самих сотрудников, часто принимают их за мальчиков по вызову и нередко пристают. Из-за этого кафе пришлось в письменном виде запретить любые сексуальные контакты, а также установить камеры видеонаблюдения.

Интим мне предлагают постоянно. Обычно я говорю, что слишком застенчив, но если клиент продолжает настаивать, то признаюсь, что таковы правила в заведении.

Чанцзэ
дворецкий

Некоторые дворецкие признают, что не поддерживают феминистское движение и обслуживают клиенток как «королев» только потому, что им за это платят.

Недовольные инициативой нашлись и среди самих феминисток. Одни считали, что такие кафе — это шаг к свободе, а другие — что это отвлекающий манёвр. «Сотрудники хорошо выглядят и чутко относятся к вам лишь потому, что вы им приплачиваете. Так что осчастливить вас — их работа», — написала в соцсети WeChat одна из активисток.

Впрочем, постоянные клиентки кафе в спор не вступают. Многие из них не видят ничего плохого в том, чтобы хотя бы на несколько часов почувствовать себя любимыми — пускай и за отдельную плату.

Думаю, если бы мужчины и женщины ладили и уважали друг друга, индустрия бы даже не появилась. Но, увы, многим девушкам просто не хватает заботы и внимания.

Ван Цянь
посетительница кафе
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