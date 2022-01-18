Срок карантина для заболевших Covid-19 в России сократили до семи дней Статьи редакции
Вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что рост заболеваемости Covid-19 отмечается в 67 регионах России.
Срок карантина по коронавирусу в России сокращён с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства по ситуации с коронавирусом в стране сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова отметила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — сказала она.
Вице-премьер отметила, что в 42 субъектах России зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном», а рост заболеваемости новым штаммом увеличивается среди детей. Также она заявила, что больничные на фоне роста заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно.
Ковид после 7 дней отпуск что ли берёт?
Отдохнули, а потом работать, кто же нологи платить будет.
Как они с больничными до такого не додумались…
после 7дней заразны меньше 10% людей
Не выгодно просто государству)) Вы там держитесь крч, но работать обязательно
Уже пол мира сократило карантин, просто копируют ..
То есть фиксируем рост заболевших - и поэтому снижаем срок карантина? Мадам Арбидол молодец. С такими спецами и врагов не надо.
Новая волна ковида + царь решил поиграть в геополитику. Похоже, что через пару месяцев будет акция "Доллар по 99.99"
Пардоньте, а как они отличают омикрон от дельты и альфы?
Секвенированием генома вестимо
Серьезно, так делают на каждый тест? У меня сомнения есть, что это вообще возможно. Это дорого, мутаций не 3, а сотни как минимум. Откуда такие точные цифры.
Нет не на каждый. Делают выборку - отдельные образцы. Не уверен что во всех регионах. Надо смотреть данные по центру секвенирования и происхождение образцов.
Если интересно, то собранные данные по всему миру можно смотреть тут: https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
Там же можно настроить фильтры и увидеть, что из всех образцов за последние 4 недели 83 были Омикроном, что является 57%
Спасибо, информация полезная. Но Голикова сказала явно точную цифру, это не похоже на выборку.
Не могу сказать почему она так решила. Может взяла общее количество и перемножила на процент.
Опять же оригинал новости смотреть нет желания и может просто автор статьи что-то неправильно понял
Официальные данные озвучила. В гос. канале "Стопкоронавирус" их же приводят.
https://t.me/stopcoronavirusrussia/7130
Не каждый. В Москве где-то полторы тысячи в неделю обрабатывают, получают какую-то статистику и экстраполируют, вероятно.
О, вот это интересно. То есть не все сабмитяд в гисэид?
сначала да, а потом уже тесты появляются
Интересно про какие вы тесты? На сколько я в курсе, то варианты отслеживают по секвенсу. Конечно, можно заточить под это дело ПЦР, но это нерационально
Потому что койко-мест не хватает, друзья
в 42 субъектах России зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном»
При этом идет и общий рост заболевания короной. В одной Москве за последние три дня 6480, 7529, 8342. Это Дельта так растет? Интересно, чего она опять поперла?
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