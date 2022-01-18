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Срок карантина для заболевших Covid-19 в России сократили до семи дней Статьи редакции

Вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что рост заболеваемости Covid-19 отмечается в 67 регионах России.

Срок карантина по коронавирусу в России сокращён с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства по ситуации с коронавирусом в стране сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в 42 субъектах России зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном», а рост заболеваемости новым штаммом увеличивается среди детей. Также она заявила, что больничные на фоне роста заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно.

#новость #covid19

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Konstantin Kortava

Ковид после 7 дней отпуск что ли берёт?

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MEGAtraXXXer666

Отдохнули, а потом работать, кто же нологи платить будет.
Как они с больничными до такого не додумались…

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4
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Romula Daraa

после 7дней заразны меньше 10% людей

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Дмитрий Болонский

Не выгодно просто государству)) Вы там держитесь крч, но работать обязательно

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1
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Vlad Granin

Уже пол мира сократило карантин, просто копируют ..

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Семен Переделкин

То есть фиксируем рост заболевших - и поэтому снижаем срок карантина? Мадам Арбидол молодец. С такими спецами и врагов не надо.

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Государственный инструмент

Ну на самом деле сейчас уже многие меры нифига не актуальные. Типа обязательного тестирования. Ибо вирус уже везде.

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evilnw

Новая волна ковида + царь решил поиграть в геополитику. Похоже, что через пару месяцев будет акция "Доллар по 99.99"

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–2
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Дмитрий Филиппов

Пардоньте, а как они отличают омикрон от дельты и альфы?

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Alexander Mitryashkin

Секвенированием генома вестимо

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Дмитрий Филиппов

Серьезно, так делают на каждый тест? У меня сомнения есть, что это вообще возможно. Это дорого, мутаций не 3, а сотни как минимум. Откуда такие точные цифры.

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Alexander Mitryashkin

Нет не на каждый. Делают выборку - отдельные образцы. Не уверен что во всех регионах. Надо смотреть данные по центру секвенирования и происхождение образцов.
Если интересно, то собранные данные по всему миру можно смотреть тут: https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
Там же можно настроить фильтры и увидеть, что из всех образцов за последние 4 недели 83 были Омикроном, что является 57%

GISAID - hCov19 Variants
GISAID - hCov19 Variants
www.gisaid.org
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4
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Дмитрий Филиппов

Спасибо, информация полезная. Но Голикова сказала явно точную цифру, это не похоже на выборку.

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Alexander Mitryashkin

Не могу сказать почему она так решила. Может взяла общее количество и перемножила на процент.
Опять же оригинал новости смотреть нет желания и может просто автор статьи что-то неправильно понял

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Rodeus

Официальные данные озвучила. В гос. канале "Стопкоронавирус" их же приводят.
https://t.me/stopcoronavirusrussia/7130

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Даниил Георгиевич

Не каждый. В Москве где-то полторы тысячи в неделю обрабатывают, получают какую-то статистику и экстраполируют, вероятно.

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Alexander Mitryashkin

О, вот это интересно. То есть не все сабмитяд в гисэид?

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Romula Daraa

сначала да, а потом уже тесты появляются

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Alexander Mitryashkin

Интересно про какие вы тесты? На сколько я в курсе, то варианты отслеживают по секвенсу. Конечно, можно заточить под это дело ПЦР, но это нерационально

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Антон Храмченко

Потому что койко-мест не хватает, друзья

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Rodeus

в 42 субъектах России зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном»
 При этом идет и общий рост заболевания короной. В одной Москве за последние три дня 6480, 7529, 8342. Это Дельта так растет? Интересно, чего она опять поперла?

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