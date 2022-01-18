Вице-премьер Татьяна Голикова также отметила, что рост заболеваемости Covid-19 отмечается в 67 регионах России.

Срок карантина по коронавирусу в России сокращён с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства по ситуации с коронавирусом в стране сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Голикова отметила, что уполномоченные структуры будут следить за эффектом от этих мер. «Если потребуется дальнейшая корректировка сроков, то будем это осуществлять», — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в 42 субъектах России зафиксировано 1682 случая заражения «омикроном», а рост заболеваемости новым штаммом увеличивается среди детей. Также она заявила, что больничные на фоне роста заболеваемости в России будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлеваться беззаявительно.