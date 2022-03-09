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Лера Михайлова

Большой список: 29 крупных иностранных компаний остались в России, более 200 ушли или ввели ограничения Статьи редакции

Таблица, которую собрали исследователи из Йеля. Она актуальна на утро 9 марта.

18 18 комментариев
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Оригинальную версию можно посмотреть здесь.

#санкции #днрилнр

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Биба и Боба

Ну все. Все затянули пояса? Поехали... 🤡

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Игрок

А куда ехать, ждём смертность до 80%

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Биба и Боба

Ну как куда? В рай 🥰

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7
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Igor Elfimov

Главно, чтобы рай не отменил Россию

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7
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Игрок

🤣🤣🤣🤣

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Биба и Боба

А вот все, уже поздно. Все в рай 🤠

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Игрок

Ааа :)) окей)))

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Iren Anikushina

Зато короновирус отменили

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Игрок

Я просто переживаю за людей которые болеют онкологией, они держались на иностранных припоратах

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Биба и Боба

Да куча людей и с разными болячками. С онкологией в России в принципе тяжело.

У меня мама диабетик, тоже переживаю, что может что-то закончиться.

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Chainmaille My Heart

Теперь мы официально "Тортуга" в смысле патентного права. Так что этот вопрос могут легко решить. Надеюсь решат.

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Заходил вчера

а почему не 99%?

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Artur Zar

До 110% же. Не?

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Вупсень-Пупсень

Вообще актуален будет ещё список или актуальна таблица, где будут указаны заменяющие предприятия/компании или аналогичные, если такие, конечно, имеются. Так сказать, привыкаем к новым реалиям.

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Яся Зайцев

чере3 месяца опять вернутся а в европе кг помидоров будет по 1000 евро(по Олейнику)

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Павел Шестаков

Страшно представить, сколько в таком случае они будут стоить у нас...

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Whoami

Но почему-то часть компаний из этого списка продолжают работать.
Получается, они прекратили работу только в новостной повестке?

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Evgeniy Kazannikov

Скатертью дорога...

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