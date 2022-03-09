Большой список: 29 крупных иностранных компаний остались в России, более 200 ушли или ввели ограничения Статьи редакции
Ну все. Все затянули пояса? Поехали... 🤡
А куда ехать, ждём смертность до 80%
Ну как куда? В рай 🥰
Главно, чтобы рай не отменил Россию
🤣🤣🤣🤣
А вот все, уже поздно. Все в рай 🤠
Ааа :)) окей)))
Зато короновирус отменили
Я просто переживаю за людей которые болеют онкологией, они держались на иностранных припоратах
Да куча людей и с разными болячками. С онкологией в России в принципе тяжело.
У меня мама диабетик, тоже переживаю, что может что-то закончиться.
Теперь мы официально "Тортуга" в смысле патентного права. Так что этот вопрос могут легко решить. Надеюсь решат.
а почему не 99%?
До 110% же. Не?
Вообще актуален будет ещё список или актуальна таблица, где будут указаны заменяющие предприятия/компании или аналогичные, если такие, конечно, имеются. Так сказать, привыкаем к новым реалиям.
чере3 месяца опять вернутся а в европе кг помидоров будет по 1000 евро(по Олейнику)
Страшно представить, сколько в таком случае они будут стоить у нас...
Но почему-то часть компаний из этого списка продолжают работать.
Получается, они прекратили работу только в новостной повестке?
Скатертью дорога...
В российских банках около 90% валютных счетов не превышает $10 тысяч, поэтому клиенты смогут полностью получить свои средства в наличной валюте, говорит регулятор.
Сейчас, на фоне текущих геополитический событий, все больше граждан боятся дефолта. Уже куча экспертов на ютьюбе пишут про возможность дефолта, половина ваших знакомых уже предрекли такую учесть нашему государству, бабки на лавочках собирают внеочередное экстренное заседание по возможности дефолта России и т.д.
QlikView (далее — QV)– это BI-платформа, разработанная шведской компанией QlikTech, в настоящее время расположенной в штате Пенсильвания, США. Включена в группу лидеров магического квадранта Gartner поставщиков платформ Business Intelligence. В моей организации QV используется более пяти лет и на его базе разработано 100+ дэшбордов.
Собираем новости и события четырнадцатого дня «военной операции»: о рынках, банках и реакциях компаний.
Снимать деньги с карты можно с помощью QR-кодов.