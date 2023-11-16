Основатель ZeroAvia Валерий Мифтахов вошел в рейтинг 100 влиятельных борцов с климатическими изменениями журнала Time Статьи редакции
Его стартап занимается разработкой водородных двигателей для самолётов.
- Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей в сфере борьбы с изменениями климата. В него в том числе вошли президент всемирного банка Аджай Банга, основатель Microsoft Билл Гейтс, певица Билли Айлиш и блогер Джимми Дональдсон (MrBeast).
- В рейтинг также включили основателя стартапа ZeroAvia Валерия Мифтахова. Компания появилась в 2017 году и занимается разработкой водородных двигателей для самолётов.
- Тогда же Американский Inc. писал, что прежде чем переехать в Калифорнию Мифтахов жил в Западной Сибири. Он окончил МФТИ и Принстон, работал в Google и McKinsey, после чего увлёкся зелёной энергетикой.
- В 2019 году The Verge писало, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило ZeroAvia использовать свой опытный образец для испытательных полетов. В декабре 2020 года стартап привлёк $37,7 млн от правительства Великобритании и группы инвесторов, в том числе фондов Гейтса, Amazon и других. В 2021-м компания получила еще $24,3 млн от группы инвесторов, включая British Airways.
- В июне 2023-го Time включил ZeroAvia в список 100 самых влиятельных компаний года.
463 показа
293 открытия
Хорошо хоть эту ёбнутую мочалку Грету Тунберг не стали включать
Она сейчас занята другими проблемами
А зачем бороться с климатическими изменениями журнала Time, кто знает?
Я
"основатель Microsoft Билл Гейтс", также 45 феминисток и куча людей нужных цветов кожи. Нет Илона Маска. Все что нужно знать о списке журнала Тайм.
Билл специально летает на своем частном самолёте,чтобы вы удивились углеродному следу, сравнимым с выбросами небольшой деревни за пару лет
летает и кается
ебал и плакал
Судя по динамике использования угля в мире и введения в строй ТЭС, работы у Валеры будет много
Дышит через раз? Или запрещает сотрудникам пукать больше 5 раз в день?
Можно герметично пукать в рот другого сотрудника. Важно чтобы в атмосферу не попадало.
так, вносим в список пиздоболов
А я вот сейчас не понял, почему США разрешила, почему РФ нигде не упоминалась, аа?