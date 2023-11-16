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Артур Томилко

Основатель ZeroAvia Валерий Мифтахов вошел в рейтинг 100 влиятельных борцов с климатическими изменениями журнала Time Статьи редакции

Его стартап занимается разработкой водородных двигателей для самолётов.

Валерий Мифтахов, фото Bloomberg
  • Time опубликовал список 100 наиболее влиятельных людей в сфере борьбы с изменениями климата. В него в том числе вошли президент всемирного банка Аджай Банга, основатель Microsoft Билл Гейтс, певица Билли Айлиш и блогер Джимми Дональдсон (MrBeast).
  • В рейтинг также включили основателя стартапа ZeroAvia Валерия Мифтахова. Компания появилась в 2017 году и занимается разработкой водородных двигателей для самолётов.
  • Тогда же Американский Inc. писал, что прежде чем переехать в Калифорнию Мифтахов жил в Западной Сибири. Он окончил МФТИ и Принстон, работал в Google и McKinsey, после чего увлёкся зелёной энергетикой.
  • В 2019 году The Verge писало, что Федеральное управление гражданской авиации США разрешило ZeroAvia использовать свой опытный образец для испытательных полетов. В декабре 2020 года стартап привлёк $37,7 млн от правительства Великобритании и группы инвесторов, в том числе фондов Гейтса, Amazon и других. В 2021-м компания получила еще $24,3 млн от группы инвесторов, включая British Airways.
  • В июне 2023-го Time включил ZeroAvia в список 100 самых влиятельных компаний года.

#новости #zeroavia #time

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12 комментариев
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 Невероятный Блондин

Хорошо хоть эту ёбнутую мочалку Грету Тунберг не стали включать

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S.Capusta

Она сейчас занята другими проблемами

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Вася Пражкин

А зачем бороться с климатическими изменениями журнала Time, кто знает?

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Пётр Петров

Я

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Alex

"основатель Microsoft Билл Гейтс", также 45 феминисток и куча людей нужных цветов кожи. Нет Илона Маска. Все что нужно знать о списке журнала Тайм.

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Future Prophecies

Билл специально летает на своем частном самолёте,чтобы вы удивились углеродному следу, сравнимым с выбросами небольшой деревни за пару лет

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Хозяин

летает и кается
ебал и плакал

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Dima Alexeev

Судя по динамике использования угля в мире и введения в строй ТЭС, работы у Валеры будет много

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Cargo
100 влиятельных борцов с климатическими изменениями

Дышит через раз? Или запрещает сотрудникам пукать больше 5 раз в день?

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Хозяин

Можно герметично пукать в рот другого сотрудника. Важно чтобы в атмосферу не попадало.

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Хозяин

так, вносим в список пиздоболов

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Руслан Бофт

А я вот сейчас не понял, почему США разрешила, почему РФ нигде не упоминалась, аа?

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9 комментариев
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