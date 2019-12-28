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В Европе вещи, купленные на аукционах забытого багажа, перепродают на блошиных рынках. В США их чаще закупают оптом и продают в огромных универмагах, а в России пока всё не так просто, но возможности есть.
Багаж теряется по разным причинам: его могут отправить не тем рейсом или пассажир в спешке забывает свои вещи. Большая часть вещей возвращается владельцам.
Если с момента обнаружения ничейного багажа прошло 24 часа и владелец и не появился, его передают багажному детективу. Он детально изучает внешний вид и содержимое чемодана. Полученные сведения он вносит в глобальную базу данных пропавших вещей World Tracer. Она доступна всем авиакомпаниям, аэропортам и пассажирам.
Свой багаж в это время ещё можно вернуть некоторое время, этот срок составляет от трёх месяцев до двух лет, в зависимости от законодательства разных стран. Затем багаж могут утилизировать или отправить на торги.
Аукционы проводят обычно прямо в аэропортах или аукционных домах. Они напоминают лотерею: каждый лот, то есть чемодан или сумка, разыгрывают запечатанными. Узнать содержимое чемодана можно лишь после приобретения лота.
Найти в чемодане ювелирные украшения, дорогую электронику или элитный алкоголь вряд ли удастся — их вытаскивают из сумок заранее и выставляют на торги отдельно. Забытые на борту самолёта зонты и детские коляски также продают отдельными лотами.
Основные трофеи, которые рассчитывают получить участники аукционов, — это брендовая одежда, обувь, парфюм и различные коллекционные предметы из разных стран. Ценным может оказаться и сам чемодан.
В Германии основной центр аукционов находится во Франкфурте-на-Майне. Там аукционный дом Wendt регулярно проводит торги: распродаётся забытый и потерянный багаж пассажиров немецкой авиакомпании Lufthansa. Торги проводят 20 раз в год. Начальная цена лота обычно составляет от €10, а конечная зависит от активности участников. Узнать расписание можно на официальном сайте аэропорта.
В Великобритании крупнейшие торги потерянных вещей проводит аукционный дом Tooting Greasby’s каждый второй четверг месяца. Испытать удачу собираются около 150 человек, а торги открываются с начальной ценой около 10 фунтов стерлингов, но узнать точно можно только в день аукциона.
В среднем чемоданы уходят за 10‑50 фунтов стерлингов каждый. В аукционный дом можно приехать накануне торгов и посмотреть заранее изъятые ювелирные изделия и электронику, а на аукцион идти уже с конкретной целью.
Другой крупный аукционный дом находится в Нидерландах, на окраине Амстердама. Amsterdams Venduhuis de Eland en de Zon специализируется не только на утерянном багаже, несколько раз в год из главного аэропорта Schiphol привозят множество вещей: начиная от маникюрных пилок, изъятых на таможенном досмотре, заканчивая сумками и чемоданами.
В аукционный дом можно приехать в любой день в часы работы, посмотреть ассортимент, записать номер лота и приехать на аукцион подготовленным.
Особенность аукционного дома — некоторые вещи помещают в большие контейнеры и продают одним лотом. Можно купить целый контейнер ножниц, детских вещей или чемоданов. Расписание аукционов рекомендуют узнавать заранее на сайте.
В главном аэропорту Рима Fiumicino аукционы проводят почти ежедневно с 2011 года, когда впервые продали потерянный с 2008 по 2011 год багаж.
Об анонсах крупных аукционов оповещают в газетах и новостях местных телеканалов. Посетить аукцион можно с 10:00 до 16:00 в любой день. Стартовая цена за чемодан — около €75.
На парковке у аэропорта можно попасть на другой импровизированный аукцион — новые обладатели забытых вещей так стремятся скорее их реализовать и получить прибыль, что начинают продавать их сразу по окончанию торгов.
В Австралии работает аукционный дом Pickles. Туда поступают вещи из главного аэропорта Сиднея. Актуальное расписание можно уточнить на сайте организатора торгов, а начальные ставки оглашают в день аукциона.
Некоторые авиакомпании, например Iberia или Turkish Airlines, не проводят аукционы постоянно, зато устраивают крупные торги раз в несколько лет, сбывая накопленный за это время багаж. Вырученные с аукционов деньги обычно передают на благотворительность, но бывают и исключения. К примеру, испанский авиаперевозчик направил всю сумму на ремонт главного аэропорта страны Madrid-Barajas.
Иначе обстоят дела в США. Там продажа потерянного багажа давно превратилась в один из главных туристических аттракционов и источник постоянной прибыли. Unclaimed baggage centre — крупный торговый центр, расположенный в Скоттсборо, штат Алабама.
Владельцы универмага сами закупают у авиакомпаний невостребованный багаж, однако не разглашают, с какими именно авиакомпаниями сотрудничают и какова закупочная цена одного чемодана.
В магазине можно найти более миллиона предметов: от этнической одежды и свадебных платьев до спортивного инвентаря и музыкальных инструментов. Все вещи перед продажей стирают и гладят, а технику ремонтируют. Аукционы здесь проводят один раз в год — в мае. И показывают в прямой трансляции на местных телеканалах.
Основная цель участников торгов — перепродажа товаров в интернете, секонд-хендах или на рынках.
Журналист The Guardian Стюарт Хэритейдж сходил на лондонский аукцион Tooting Greasby’s, чтобы лично узнать, как это устроено изнутри. Он описал этот опыт как «адский»: огромная конкуренция, недоверие к нему как к новичку со стороны завсегдатаев, а купленный за 90 фунтов стерлингов чемодан оказался полон дешёвой одежды с запахом плесени, которую не удалось продать даже после нескольких попыток.
Более удачливым оказался сотрудник компании «Билетик Аэро». Об этом vc.ru рассказал генеральный директор компании Андрей Каймачников. С его слов, один из сотрудников компании принял участие в аукционе Turkish Airlines в феврале 2019 года. На торги выставили более 2500 потерянных чемоданов, примерно столько же колясок и около 3000 электронных устройств.
В купленном за $200 чемодане он нашёл женские вещи, преимущественно косметику и одежду, из ценных вещей — плащ, шарф Burberry и спрятанные предыдущим владельцем €300. Все вещи были удачно проданы на интернет-площадках, а чемоданом сотрудник «Билетик Аэро» пользуется до сих пор и летает с ним в командировки.
Можно заработать даже на самом процессе торгов. Пример тому — реалити-шоу телеканала Discovery Baggage Battles, участники которого посещают различные аукционы по всему миру, в том числе и багажные. Они ищут интересные вещи для перепродажи.
Идею подхватили блогеры. На YouTube есть сотни видео, в которых герои впервые распаковывают приобретённый на аукционе чемодан и обещают подарить содержимое подписчикам.
Англичанка Луна Лабу поучаствовала в десятке аукционов, скупая разные чемоданы. Сначала это было простое любопытство, рассказала она в интервью телеканалу CNN, а потом остановиться было невозможно. Луна говорит, что открывая приобретённый на аукционе чемодан, она испытывала чувство, схожее с тем, как если бы она без разрешения открыла чью-то сумку или шкаф с одеждой.
Англичанка уверена, что содержимое чемодана может многое рассказать о личности его владельца. Позже она запустила сайт, на котором опубликовала фото всех своих покупок. И если кто-то обнаружит там свои вещи, Луна готова их вернуть их бесплатно.
В России их не проводят, этот процесс не регламентирован законодательно, поэтому невостребованный багаж утилизируют по истечении срока хранения.
Подробнее о том, как решается судьба потерянных в российских аэропортах чемоданов, рассказала пресс-секретарь аэропорта «Внуково» Оксана Соколова в интервью для BFM.ru.
Также аэропорт «Внуково» первым объявил о готовности проводить багажные аукционы. Об этом писало агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Пресс-служба аэропорта «Домодедово» сообщила vc.ru, что практически все пассажиры забирают свой багаж. Зарегистрированный утерянный багаж хранится в аэропорту в течение шести месяцев со дня направления владельцу уведомления о необходимости получения багажа.
Если владельца найти не удается, по истечении указанного срока багаж может быть реализован или уничтожен в порядке, который установлен нормативными правовыми актами. Комнаты невостребованного багажа работают круглосуточно, подчеркивают в пресс-службе аэропорта. Однако в «Шереметьево» эту тему комментировать отказались.
Альтернативы масштабным распродажам чужих чемоданов в России — комиссионки или ломбарды. Туда попадают чемоданы с разным прошлым: некоторые были забыты на вокзале, а некоторые — обнаружены в заброшенных автомобилях. Такая покупка чужих чемоданов не имеет общего с конкурентными торгами в аукционных домах.
По данным международной компании SITA, основателя сервиса по поиску багажа World Tracer System, в последние годы количество потерянного багажа снизилось, несмотря на значительное увеличение пассажиропотока: с 2,48 млрд пассажиров в 2007 году произошло увеличение до 4,08 млрд в 2017 году, а индекс потери багажа уменьшился с 18,88 сумки на 1000 пассажиров в 2007 году до 5,57 сумки на 1000 пассажиров в 2017 году соответственно.
Также эксперты SITA прогнозируют и дальнейшее снижение количества неправильно обработанного багажа за счет внедрения трекинга багажа — отслеживание движения багажа на всех этапах и делиться информацией с другими авиакомпаниями в онлайне.
На чемоданы зачем вешают бирки? Не уж-то по бирке не определить хозяина и его контакты?
«Утилизируют в установленном порядке».
Сами разгребают вещи, дорогие руководству, подешевле обычным сотрудникам.
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