В Европе вещи, купленные на аукционах забытого багажа, перепродают на блошиных рынках. В США их чаще закупают оптом и продают в огромных универмагах, а в России пока всё не так просто, но возможности есть.

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Путь багажа от потери до аукциона

Багаж теряется по разным причинам: его могут отправить не тем рейсом или пассажир в спешке забывает свои вещи. Большая часть вещей возвращается владельцам.

Если с момента обнаружения ничейного багажа прошло 24 часа и владелец и не появился, его передают багажному детективу. Он детально изучает внешний вид и содержимое чемодана. Полученные сведения он вносит в глобальную базу данных пропавших вещей World Tracer. Она доступна всем авиакомпаниям, аэропортам и пассажирам.

Свой багаж в это время ещё можно вернуть некоторое время, этот срок составляет от трёх месяцев до двух лет, в зависимости от законодательства разных стран. Затем багаж могут утилизировать или отправить на торги.

Как проходят чемоданные торги

Аукционы проводят обычно прямо в аэропортах или аукционных домах. Они напоминают лотерею: каждый лот, то есть чемодан или сумка, разыгрывают запечатанными. Узнать содержимое чемодана можно лишь после приобретения лота.

Найти в чемодане ювелирные украшения, дорогую электронику или элитный алкоголь вряд ли удастся — их вытаскивают из сумок заранее и выставляют на торги отдельно. Забытые на борту самолёта зонты и детские коляски также продают отдельными лотами.

Основные трофеи, которые рассчитывают получить участники аукционов, — это брендовая одежда, обувь, парфюм и различные коллекционные предметы из разных стран. Ценным может оказаться и сам чемодан.

Где испытать удачу

В Германии основной центр аукционов находится во Франкфурте-на-Майне. Там аукционный дом Wendt регулярно проводит торги: распродаётся забытый и потерянный багаж пассажиров немецкой авиакомпании Lufthansa. Торги проводят 20 раз в год. Начальная цена лота обычно составляет от €10, а конечная зависит от активности участников. Узнать расписание можно на официальном сайте аэропорта.

В Великобритании крупнейшие торги потерянных вещей проводит аукционный дом Tooting Greasby’s каждый второй четверг месяца. Испытать удачу собираются около 150 человек, а торги открываются с начальной ценой около 10 фунтов стерлингов, но узнать точно можно только в день аукциона.

В среднем чемоданы уходят за 10‑50 фунтов стерлингов каждый. В аукционный дом можно приехать накануне торгов и посмотреть заранее изъятые ювелирные изделия и электронику, а на аукцион идти уже с конкретной целью.

​Аукционный дом Tooting Greasby’s, Лондон, Великобритания

Другой крупный аукционный дом находится в Нидерландах, на окраине Амстердама. Amsterdams Venduhuis de Eland en de Zon специализируется не только на утерянном багаже, несколько раз в год из главного аэропорта Schiphol привозят множество вещей: начиная от маникюрных пилок, изъятых на таможенном досмотре, заканчивая сумками и чемоданами.

В аукционный дом можно приехать в любой день в часы работы, посмотреть ассортимент, записать номер лота и приехать на аукцион подготовленным.

Особенность аукционного дома — некоторые вещи помещают в большие контейнеры и продают одним лотом. Можно купить целый контейнер ножниц, детских вещей или чемоданов. Расписание аукционов рекомендуют узнавать заранее на сайте.

В главном аэропорту Рима Fiumicino аукционы проводят почти ежедневно с 2011 года, когда впервые продали потерянный с 2008 по 2011 год багаж.

Об анонсах крупных аукционов оповещают в газетах и новостях местных телеканалов. Посетить аукцион можно с 10:00 до 16:00 в любой день. Стартовая цена за чемодан — около €75.

На парковке у аэропорта можно попасть на другой импровизированный аукцион — новые обладатели забытых вещей так стремятся скорее их реализовать и получить прибыль, что начинают продавать их сразу по окончанию торгов.

В Австралии работает аукционный дом Pickles. Туда поступают вещи из главного аэропорта Сиднея. Актуальное расписание можно уточнить на сайте организатора торгов, а начальные ставки оглашают в день аукциона.

Некоторые авиакомпании, например Iberia или Turkish Airlines, не проводят аукционы постоянно, зато устраивают крупные торги раз в несколько лет, сбывая накопленный за это время багаж. Вырученные с аукционов деньги обычно передают на благотворительность, но бывают и исключения. К примеру, испанский авиаперевозчик направил всю сумму на ремонт главного аэропорта страны Madrid-Barajas.

Иначе обстоят дела в США. Там продажа потерянного багажа давно превратилась в один из главных туристических аттракционов и источник постоянной прибыли. Unclaimed baggage centre — крупный торговый центр, расположенный в Скоттсборо, штат Алабама.

Владельцы универмага сами закупают у авиакомпаний невостребованный багаж, однако не разглашают, с какими именно авиакомпаниями сотрудничают и какова закупочная цена одного чемодана.

В магазине можно найти более миллиона предметов: от этнической одежды и свадебных платьев до спортивного инвентаря и музыкальных инструментов. Все вещи перед продажей стирают и гладят, а технику ремонтируют. Аукционы здесь проводят один раз в год — в мае. И показывают в прямой трансляции на местных телеканалах.

Unclaimed baggage centre, Скоттсборо, штат Алабама

Истории участников

Основная цель участников торгов — перепродажа товаров в интернете, секонд-хендах или на рынках.

Журналист The Guardian Стюарт Хэритейдж сходил на лондонский аукцион Tooting Greasby’s, чтобы лично узнать, как это устроено изнутри. Он описал этот опыт как «адский»: огромная конкуренция, недоверие к нему как к новичку со стороны завсегдатаев, а купленный за 90 фунтов стерлингов чемодан оказался полон дешёвой одежды с запахом плесени, которую не удалось продать даже после нескольких попыток.

Содержимое чемодана, который купил Стюарт Хэритейдж Грэм Робертсон

Более удачливым оказался сотрудник компании «Билетик Аэро». Об этом vc.ru рассказал генеральный директор компании Андрей Каймачников. С его слов, один из сотрудников компании принял участие в аукционе Turkish Airlines в феврале 2019 года. На торги выставили более 2500 потерянных чемоданов, примерно столько же колясок и около 3000 электронных устройств.

В купленном за $200 чемодане он нашёл женские вещи, преимущественно косметику и одежду, из ценных вещей — плащ, шарф Burberry и спрятанные предыдущим владельцем €300. Все вещи были удачно проданы на интернет-площадках, а чемоданом сотрудник «Билетик Аэро» пользуется до сих пор и летает с ним в командировки.

Шоу из аукционов

Можно заработать даже на самом процессе торгов. Пример тому — реалити-шоу телеканала Discovery Baggage Battles, участники которого посещают различные аукционы по всему миру, в том числе и багажные. Они ищут интересные вещи для перепродажи.

​Команда реалити-шоу Baggage Battes

Идею подхватили блогеры. На YouTube есть сотни видео, в которых герои впервые распаковывают приобретённый на аукционе чемодан и обещают подарить содержимое подписчикам.

Англичанка Луна Лабу поучаствовала в десятке аукционов, скупая разные чемоданы. Сначала это было простое любопытство, рассказала она в интервью телеканалу CNN, а потом остановиться было невозможно. Луна говорит, что открывая приобретённый на аукционе чемодан, она испытывала чувство, схожее с тем, как если бы она без разрешения открыла чью-то сумку или шкаф с одеждой.

Англичанка уверена, что содержимое чемодана может многое рассказать о личности его владельца. Позже она запустила сайт, на котором опубликовала фото всех своих покупок. И если кто-то обнаружит там свои вещи, Луна готова их вернуть их бесплатно.

Есть ли такие аукционы в России

В России их не проводят, этот процесс не регламентирован законодательно, поэтому невостребованный багаж утилизируют по истечении срока хранения.

Подробнее о том, как решается судьба потерянных в российских аэропортах чемоданов, рассказала пресс-секретарь аэропорта «Внуково» Оксана Соколова в интервью для BFM.ru.

После полугода хранения забытый багаж отправляют в аэропорты базирования авиакомпании или утилизируют в установленном порядке. Собирается специальная комиссия, которая решает, что нужно списать. Дальше специально нанятая фирма, которая работает на аутсорсинге с аэропортом, принимает во внимание, какой багаж, какая степень и класс его опасности. Имеется в виду материал, из которого он изготовлен. Только после этого решают, как его уничтожить. Это может быть метод дробления либо сжигания. В целом у нас за месяц бывает около 400 позиций забытого и утерянного багажа. С 2019 года это более двух тысяч единиц. Оксана Соколова пресс-секретарь аэропорта Внуково

Также аэропорт «Внуково» первым объявил о готовности проводить багажные аукционы. Об этом писало агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Пресс-служба аэропорта «Домодедово» сообщила vc.ru, что практически все пассажиры забирают свой багаж. Зарегистрированный утерянный багаж хранится в аэропорту в течение шести месяцев со дня направления владельцу уведомления о необходимости получения багажа.

Если владельца найти не удается, по истечении указанного срока багаж может быть реализован или уничтожен в порядке, который установлен нормативными правовыми актами. Комнаты невостребованного багажа работают круглосуточно, подчеркивают в пресс-службе аэропорта. Однако в «Шереметьево» эту тему комментировать отказались.

Альтернативы масштабным распродажам чужих чемоданов в России — комиссионки или ломбарды. Туда попадают чемоданы с разным прошлым: некоторые были забыты на вокзале, а некоторые — обнаружены в заброшенных автомобилях. Такая покупка чужих чемоданов не имеет общего с конкурентными торгами в аукционных домах.

По данным международной компании SITA, основателя сервиса по поиску багажа World Tracer System, в последние годы количество потерянного багажа снизилось, несмотря на значительное увеличение пассажиропотока: с 2,48 млрд пассажиров в 2007 году произошло увеличение до 4,08 млрд в 2017 году, а индекс потери багажа уменьшился с 18,88 сумки на 1000 пассажиров в 2007 году до 5,57 сумки на 1000 пассажиров в 2017 году соответственно.