В частности, выступили главы «Яндекса» и Mail.ru Group Аркадий Волож и Борис Добродеев, а также вице-президент Telegram Илья Перекопский.

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9 июля 2020 года в Иннополисе прошла встреча представителей ИТ-отрасли с премьер-министром России Михаилом Мишустиным и вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который отвечает за развитие цифровой экономики. О чём говорили участники — в материале.

Перед началом панельной дискуссии Михаил Мишустин напомнил о программе развития ИТ-отрасли, подготовленной правительством. Она включает новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержку инноваций, расширение кадровой базы, господдержку стартапов и развитие государственно-частного партнёрства.

В частности, речь идёт о налоговом манёвре для российских ИТ-компаний: снижении ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а также ставки страховых взносов с 14% до 7,6%. По мнению правительства, это позволит снизить издержки компаний и повысить их конкурентоспособность на мировом рынке.

Эти же льготы планируется распространить на дизайн-центры в сфере микро- и радиоэлектроники, отметил Мишустин. Льготы предоставят компаниям, 90% доходов которых поступают от продажи ПО и услуг, а также облачных сервисов.

Российским ИТ-компаниям-лидерам планируется предоставлять гранты на новые разработки в размере до 250 млн рублей в год, но не более 50% расходов таких компаний. В 2020 году гранты могут покрыть до 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов, соответствуюшее постановление правительства уже подписано. Претендентов начнут отбирать в августе, сказал Мишустин.

Гранты смогут получить и стартапы: на разработку прототипов и вывод продуктов на рынок. До 2024 года на программы поддержки выделят 20 млрд рублей.

Аркадий Волож, «Яндекс»

Глава «Яндекса» начал с шутки: поблагодарил правительство за массовое мероприятие, для Воложа — первое за четыре месяца. Большую часть выступления он посвятил конкуренции в ИТ и вопросу регулирования этой сферы.

Интернет делает мир открытым, и компании конкурируют глобально. Это хорошо и для бизнеса, и для пользователей, это даёт доступ ко всем видам услуг. И мы счастливы жить в стране, где эта отрасль полностью открыта, где российские компании конкурируют с международными на равных — так не везде.

Аркадий Волож гендиректор группы компаний «Яндекса»

По мнению Воложа, сегодня регулирование — это часть конкуренции наравне с гонкой технологий, так как «цифра уже проникла во все отрасли жизни», в том числе в «сильно зарегулированные» — например, здоровье и образование. Поэтому регулирование в ИТ должно быть построено вокруг равных условий игры для больших компаний и маленьких, для местных и международных.

Компании друг с другом конкурируют в основном технологически, а рынки и страны конкурируют регулированием. Страны конкурируют за компании, за то, чтобы они работали и развивали свои технологии на этих рынках. Это может быть регулирование налоговое, может быть регулирование антимонопольное, а может быть регулирование нормативно-техническое.

Конкуренция в регулировании такая же серьёзная, как конкуренция в технологиях.

Аркадий Волож



Борис Нуралиев, «1С»

«Компьютерные программы состоят из нулей и единиц, их запас в природе не ограничен. Поэтому одна ИТ-компания от другой отличается лишь тем, каких людей набрала и как организовала их работу», — считает основатель и директор «1С» Борис Нуралиев.

Он рассказал про количество занятых в ИТ-отрасли: в этой сфере вместе со сферой связи в России работает около 1,8 млн человек или 2,4% работающего населения. Это не очень много по сравнению с другими странами, отметил Нуралиев. России нужно увеличивать это количество на 220 тысяч специалистов в год, а к 2024 году — на 300 тысяч.

Для увеличения количества ИТ-специалистов индустрия предлагает создавать цифровые кафедры по аналогии с военными кафедрами. «Тогда мы получим специалистов разных областей, которые могут эффективно автоматизировать свои сферы. Но они должны уметь писать алгоритмы и отлаживать программы», — считает Нуралиев.

Среди других предложений — пересмотреть программу бакалавриата для ИТ-специалистов: преподавать на первых курсах математику и специальные дисциплины, а на последних курсах второстепенные предметы и проводить стажировки в компаниях.

Борис Добродеев, Mail.ru Group

В России должна быть создана единая платформа для разработчиков приложений, ею может стать «ВКонтакте», считает гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев. По его словам, сейчас платформа для мини-приложений VK Mimi Apps «хорошо растёт»: ею пользуются 15 тысяч разработчиков и 36 млн человек.

С учётом, что у нас в стране отсутствует популярный магазин приложений, очень было бы здорово выбрать российского игрока и сделать его стандартом для разработки приложений наравне с iOS, Android… для разработки государственных сервисов. От этого выиграет государство. Борис Добродеев гендиректор Mail.ru Group

Глава Mail.ru Group отметил, что российские власти могли бы не создавать государственные сервисы с нуля, а использовать наработки местных компаний — так, это происходит в других странах. Amazon, Alibaba, Microsoft, Tencent активно участвуют в цифровизации государств, уточнил Добродеев.

Дмитрий Еремеев, Fix и «Банк 131»

Дмитрий Еремеев — владелец холдинга Fix и основатель «Банка 131», который в 2019 году получил лицензию ЦБ и стал первым новым банком в России за последние четыре года.

Еремеев предложил правительству распространить снижение налога на прибыль и другие льготы на российские компании, которые работают на международных рынках: продают рекламу, сервисы и услуги. По его мнению, это усилит их конкурентоспособность.

Многие из нас здесь оперируют через компании в Голландии, Ирландии, Сингапуре и Гонконге. Юрисдикция компании не имеет никакого значения, сейчас гражданин России может открыть компанию или счёт в любой точке мира. Происходит конкуренция юрисдикций. Дмитрий Еремеев владелец холдинга Fix и основатель «Банка 131»

Какие вопросы Еремеев попросил правительство проработать

Вопрос агента по НДФЛ. Когда российская компания переводит деньги физлицам, например вознаграждение, она выступает агентом и выплачивает НДФЛ, а если это делает иностранная компания, налог в 13% придётся выплачивать пользователю.

Когда российская компания переводит деньги физлицам, например вознаграждение, она выступает агентом и выплачивает НДФЛ, а если это делает иностранная компания, налог в 13% придётся выплачивать пользователю. Открытие в России счёта для иностранной компании или российской международной компании. Сейчас для открытия счёта необходимо большое количество документов перевести нотариально. При этом есть пример «налога на Google» и применение подхода, когда ИНН получается в интернете. Он попросил изучить применение такого же подхода для того, чтобы эти компании могли открывать счета в российских юрисдикциях.



Сейчас для открытия счёта необходимо большое количество документов перевести нотариально. При этом есть пример «налога на Google» и применение подхода, когда ИНН получается в интернете. Он попросил изучить применение такого же подхода для того, чтобы эти компании могли открывать счета в российских юрисдикциях. Изменение валютного контроля. «Иногда бывает очень сложно получить или отправить деньги по оферте. Например, мы оплатили участие в международной конференции, но из-за коронавируса [она не состоялась], и мы рискуем получить штраф».



«Иногда бывает очень сложно получить или отправить деньги по оферте. Например, мы оплатили участие в международной конференции, но из-за коронавируса [она не состоялась], и мы рискуем получить штраф». Возможность онлайн-открытия банковского счёта. «ЦБ России проделал огромную работу: сейчас можно авторизовываться в онлайне, но, к сожалению, пока необходимо физически приходить в банк для того, чтобы открывать счета».



Илья Перекопский, Telegram

Представляя вице-президента Telegram Илью Перекопского, Дмитрий Чернышенко заметил: «Здорово, что этот сервис официально работает в России. Это добрый знак для ИТ-предпринимателей и инвесторов».

Перекопский рассказал, что Telegram часто проводит международные конкурсы для разработчиков и выплатила «миллионы долларов» призовых денег. Большая часть участников из Восточной Европы и примерно половина из них — из России.

Налоги для российских разработчиков, которые часто зарегистрированы как ИП или самозанятые, одни из самых низких в Европе. Но есть другой «налог», который платит весь мир: 30%, которые разработчики платят Apple и Google за размещение в магазинах приложений. И этот «налог» сдерживает всю отрасль, отметил Перекопский. Хотелось бы, чтобы Россия присоединилась к обсуждению проблемы, добавил он.

Евгений Касперский, «Лаборатория Касперского»

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский рассказал о ведении бизнеса за рубежом. Он отметил, что более половины российских ИТ-компаний так или иначе начинают работать за границей.

Вести бизнес вне России иногда сложно — иногда «бьют» и на государственном уровне, указал Касперский. Однако есть и доброжелательные регионы: «Есть такое правило — чем хуже говорят в стране на английском, тем лучше пойдёт там бизнес». За исключением Японии, добавил он.

Быть компанией-экспортёром на самом деле очень интересная, приятная и выгодная работа. Мы гораздо меньше зависим от кризисных ситуаций: например, рубль просел, евро вырос, бразильский реал упал, где-то в другом месте укрепилось. […] Европу закрывают — весь мир остальной живёт. Евгений Касперский гендиректор «Лаборатории Касперского»

Чтобы российские компании больше экспортировали и были представлены за рубежом, созданы практически все условия, отметил Касперский. Но есть две проблемы: входящий НДС и валютный контроль — его можно сделать менее затратным для начинающих компаний, считает он.

Илья Сачков, Group-IB

Гендиректор Group-IB Илья Сачков решил поспорить с Касперским: он считает, что нужно конкурировать с самыми сильными игроками на их рынке. «Нужно идти не в те страны, где плохо говорят по английский, а туда, где английский — основной язык», — отметил он.

Сачков указал, что основной конкурент России, который занимаетя разработкой систем кибербезопасности, — США. В стране есть несколько стратегий: несоразмерная помощь государства, в том числе силовых структур, и «бешеная» капитализация.

Group-IB использует стратегию «умного» экспорта:

Кибербезопасность — это больше про нетерпимость к преступности, а не про бизнес. Большинство основателей американских компаний в сфере кибербезопасности относятся к сервисам как к бизнесу.

США делают одинаковые коробочные решения для всех стран. Croup-IB адаптирует продукт под решение конкретных задач для каждого региона.

Чтобы стать успешной на международном рынке, компания должна гарантировать суверенность своих продуктов — они не должны быть связаны ни с какой политикой или страной.

Сачков также перечислил несколько просьб бизнеса, среди которых:

Проверять список отечественного ПО в сфере информационной безопасности на конечных владельцев. Если среди них иностранные компании, льготы им не нужны.

Распространить льготы, которые есть у некоторых компаний внутри Сколково, на всех резидентов Сколково и Иннополиса.

Распространить льготы НДС на сервисные услуги: когда клиент закупает ПО как услугу.



Изменить валютный контроль, который «остался на уровне 1970 года».

Александр Ларьяновский, Skyeng

Управляющий партнёр Skyeng Александр Ларьяновский рассказал о переходе российских образовательных учреждений на «удалёнку» во время «карантина» из-за Covid-19. Например, в начале апреля Skyeng вместе с «Просвещением» запустили сервис, который позволял автоматизировать все домашние задания для всех предметов. Без продвижения за шесть недель партнёры получили 2 млн учеников, 80 тысяч учителей и 10 млн выполненных домашних работ.

Ещё одна проблема в сфере образования: готовые домашние задания. Skyeng планирует потратить 500 млн рублей за год на создание системы, которая позволит предлагать каждому школьнику индивидуальное задание на основе матералов «Просвещения».

Дмитрий Дырмовский, ЦРТ

Искусственный интеллект должен стать рычагом для всех секторов экономики, заявил гендиректор «Центра речевых технологий» (ЦРТ) Дмитрий Дырмовский. В частности, он рассказал про применение ИИ на практике: например, в более чем 280 больницах Москвы врачи могут заполнять документы с помощью голосового ввода, что экономит 20% рабочего времени.

Сейчас нам крайне важно бросить все усилия на создание конкурентоспособной отрасли искусственного интеллекта, создание массового спроса на подобные продукты и решения. Поскольку сейчас идёт сдвиг возможностей и технологий, мы рискуем упустить это «окно», и тогда конкурентов будет уже не догнать. Дмитрий Дырмовский гендиректор «Центра речевых технологий»

Дырмовский отметил, что серьёзной поддержкой было бы скорейшее принятие федерального проекта «Искусственный интеллект», представленного весной 2020 года. ИИ — рискованная область, важно создавать поле возможностей и одновременно определять границы, указал он.

Уже разработаны концепция правового регулирования ИИ и проект об экспериментальных правовых режимов для всей страны. Принятие этих документов позволило бы создать передовую правовую систему в развитии ИИ, считает Дырмовский. Например, это позволило бы внедрить биометрию в аэропортах — технологии уже есть.

Также важно давать стимулы отраслям для внедрения искусственного интеллекта, создавать датасеты для обучения систем и не создавать искусственных барьеров и монополий на рынке.