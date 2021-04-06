«Хотим, чтобы банковские карты привозили так же быстро, как продукты из "Самоката" или "Яндекс.Лавки"»

Команда выходцев из «Рокетбанка» сделала логистический стартап «Фаст Ривер», чтобы упростить доставку из банка.

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Материал подготовлен при поддержке «Фаст Ривер»

Когда закрылся «Рокетбанк», известный своей поддержкой и человечным отношением к пользователям, его команда не разошлась по другим компаниям, а открыла свою — «Рокет Хьюманс». Это материнская компания для собственных стартапов. Один из них — сервис доставки финтех-продуктов и идентификации для бизнеса «Фаст Ривер».

Генеральный директор «Фаст Ривер» и СЕО «Рокет Хьюманс» Анастасия Ускова рассказала, из чего состоит этот бизнес, что в нём технологического и кому он может быть полезен.

Анастасия Ускова Генеральный директор «Фаст Ривер» и СЕО «Рокет Хьюманс»

С чего начинался «Фаст Ривер»

После решения акционеров о закрытии «Рокетбанка» мы поняли, чем были сильны на рынке, и решили эти знания не закапывать, а нести клиентам и дальше. В частности, мы наработали хороший опыт в доставке финансовых продуктов. И команда, которая этим занималась, у нас осталась.

Задача, о которой мы думали — охватить рынок без первых трёх-пяти крупнейших банков, ведь у них либо свои настроенные логистические системы и внутренние решения, либо в принципе нет желания идти в аутсорс-доставку, потому что карты доставляют в офисы.

В России более 400 банков с лицензиями, из них лишь 40% доставляют карты на дом, остальные зовут клиента в офис. Доля доставки потенциально может быть намного больше. Даже мелкие банки хотят расширять своё региональное присутствие — и даже те из них, что находятся внизу рейтинга, уже имеют офисы примерно в десяти городах. Они в основном заманивают высоким процентом на остаток и повышенным кэшбеком, и много клиентов разного возраста гонятся за дополнительными бонусами и микроприбылью.

Команда и первые достижения

В команде 10 человек, основная часть работала в «Рокетбанке».

Есть 5 разработчиков — бэк, фронт и человек, который отвечает отдельно за логистические модули. Также есть директор по логистике, глава продукта и ещё четыре человека в операционке — они отвечают за согласование встреч с клиентами, если это не получилось сделать автоматически, за комплектовку карт и продуктов для клиента, обзвон и прочее.

Мы работаем в 29 городах, как исторически было в «Рокетбанке». Ещё в двух — скоро начнём. Суммарно всё — аренда офиса, закупка оборудования для представителя, поиск и обучение — занимает полторы-две недели на один город, при этом процессы могут идти параллельно.

Мы не хотим при росте количества доставок формировать штат операторов, колл-центр в региональном городе, писать скрипты и прозванивать клиентов вручную. Поэтому заранее стараемся оптимизировать процесс, с этим помогает внутренний продукт — страница с самосогласованием.

Партнёр передаёт данные о заявке в личном кабинете или через API. Мы сразу же отправляем клиенту ссылку по SMS, на почту или в мессенджер. Можно перейти по ней, ввести адрес и дату встречи, выбрать двухчасовой интервал и оставить предварительный комментарий, если он есть.

Доставку согласуем без звонков. Представитель позвонит в момент, когда он уже подъехал.

Если клиент не согласовывает встречу в течение суток после получения сообщения, мы можем напомнить ему ещё несколько раз. После этого, если он так и не совершил никаких действий, мы ему позвоним.

73% клиентов автоматически согласовывают встречу в онлайне, не обращаясь при этом в колл-центр. Остальные 27% — это преимущественно пожилое население. Им сложно переходить по ссылкам. Также есть клиенты, которые не доверяют SMS-рассылкам. Им нужно звонить, но тенденция такова, что делать это приходится всё реже.

Как устроен процесс доставки

В среднем встреча занимает 7 минут. За это время мы успеваем подписать банковские документы, сфотографировать клиента, передать информацию в банк и проверить паспорт на наличие базовых подделок.

Когда мы проводили аналитику по крупным городам, у конкурентов на одного курьера приходилось от 11 до 15 встреч в день. Мы увеличили это количество за счёт математических алгоритмов до 23 в день. Чтобы повысить лояльность сотрудников, стараемся подбирать заказы под представителя — например, неподалёку от того места, где он проживает.

Когда представитель едет к клиенту, он заранее может открыть шпаргалку по продукту, быстро посмотреть, если что-то забыл или не сориентировался.

Как только представитель убедился, что паспорт не поддельный и мы привезли продукт клиенту, указанному в заявке, он фотографирует все документы.

Если у представителя есть какие-то замечания по встрече — например, клиент был пьян или на встрече присутствовало третье лицо, или была массовая выдача, которая намекает на дальнейший фрод — он отмечает это галочками в приложении. Информацию сразу видит служба безопасности банка, она принимает решение, что делать дальше. Как только наш представитель нажал «отправить документы», данные и фотографии попадают к верификаторам.

Мы распознаём паспорта и можем передавать партнёрам не просто фотографии в jpg или png-формате, а ещё сразу и цифровые данные — например, номер паспорта, чтобы он попадал в автоматизированную банковскую систему и процесс верификации на его стороне проходил быстрее.

Как трудоустроены курьеры

Сейчас у нас есть три типа трудоустройства. Первое — мы работаем с представителем, как с самозанятым — но только в тех случаях, когда при встрече не требуется идентификация. В этом случае речь не о банках, а об удостоверяющих центрах, где можно просто вручить продукт клиенту, сфотографировать его и уехать.

Второй вариант актуален, если мы работаем с банками. У них есть обязательные требования по 115-ФЗ и 161-ФЗ. Они определяют, что встреча должна проходить очно и непосредственно с сотрудником банка. Поэтому мы трудоустраиваем представителей в штат «Фаст Ривер» на основное место работы, а также на 0,1 ставки в тот банк, к клиенту которого он приезжает.

И третий вариант — мы начинаем работать по схеме БПА (банковский платёжный агент), когда есть специальный договор между банком и нами, позволяющий проводить идентификацию и встречи без трудоустройства в банк на 0,1 ставки.

Поддельные паспорта и другие опасности

Мы научились базово распознавать более 10 разных типов поддельных паспортов.

Бывают самые корявые подделки, когда нет ламинирования на главной странице, неправильное расстояние между буквами в словах «Российская Федерация», сильно увеличено фото на главном развороте.

Иногда на массовую выдачу карт подъезжает «Газель» с большим количеством пассажиров. Они по очереди выходят фотографироваться, а потом все вместе уезжают. Это подозрительно. Скорее всего, такие клиенты получают деньги за оформление карт, а сами карты и паспортные данные передают третьим лицам для обнала или покупки наркотиков. Если клиент в адекватном состоянии, мы в любом случае проводим встречу. При этом представители фиксируют все подозрительные детали.

Банки идут к тому, чтобы контролировать всю цепочку, но ресурс на это есть только у крупных игроков вроде «Тинькофф» или «Сбера». Средним и мелким проще и дешевле пользоваться аутсорс-решениями, чем создавать свою инфраструктуру для доставок.

Чем технически отличается «Фаст Ривер» от конкурентов

Все звонки клиентам проходят из мобильного приложения через IP-телефонию. Реальные номера и клиента, и представителя неизвестны второй стороне разговора.

Если клиент звонит в день уже согласованной и назначенной доставки, его звонок сразу перенаправляется на конкретного представителя, который должен доставить карту. Это минимизирует стресс клиента.

Есть шаблонизация бумажных документов до печати. Партнёр может передать только шаблон анкеты, а потом направить данные клиентов, которые они оставляют при заполнении заявки на карту. Мы сами подставим сведения в анкету, всё распечатаем и доставим.

В приложении запрещено делать скриншоты на встречах — бывали случаи, когда в службах по доставке еды или в крупных банках представители фотографировали на встречах паспорт клиента, сохраняли себе в память телефона и после шутили на эту тему в рабочих чатах. У нас это запрещено. Представитель просто не может сделать скриншот, появится сообщение об ошибке. Доставленные фотографии сразу же удаляются из приложения, их невозможно восстановить.



Рынок, конкуренты и неожиданно популярные мелкие банки

Модель нашей монетизации очень простая — мы берём деньги с партнёров за каждый доставленный продукт. Наши основные конкуренты — логистические аутсорсинговые компании.

Если мы говорим про крупные банки со своей логистикой, то для них наши услуги выйдут дороже собственных. Для средних и мелких банков решение «Фаст Ривер» явно выгоднее и дешевле, чем строить собственную инфраструктуру и логистику.

За февраль 2021 года мы выросли в сравнении с январём почти в пять раз. В количественном выражении сейчас у нас около шести тысяч доставок в месяц.

В первую очередь сейчас важно наладить собственную инфраструктуру, доработать и максимальной автоматизировать все процессы. После этого будем смотреть в сторону инноваций. Мы готовы помогать банкам переходить на полностью безбумажную идентификацию и уменьшение оферты вплоть до одного листа. Сейчас на подготовку документов для клиентов банки тратят очень много денег и времени.

Перспективы, планы и поток денег от биометрии

С января мы запустили с несколькими банками пилотные проекты доставок день в день.

Хочется прийти к тому, чтобы карту привозили как продукты из «Самоката» и «Яндекс.Лавки». Ты заказываешь карту и в течение пусть не 15 минут, а одного часа она уже у тебя.

Такого временного показателя можно достичь двумя способами. Например, менять инфраструктуру банка, как сейчас делает «Альфа Банк» и «Тинькофф». Они предварительно выпускают карту в Apple Pay, но при этом такая карта по факту считается онлайн-кошельком, то есть на ней нельзя хранить больше 60 тысяч рублей единовременно и тратить больше 15 тысяч в месяц.

Мы хотим пойти другим путём. Судя по запросам от клиентов и партнёров, людям здесь и сейчас нужны кредитные карты и потребительские кредиты. В будущем хочется провести с кем-то из банков пилоты по доставке таких продуктов ровно за час.

У нас есть онлайн-трекинг представителей на карте. Мы видим, кто и где сейчас находится, к какому клиенту едет. Если есть свободный слот у представителя, можно распределить ему доставку. У него в комплекте сразу будет неименная карта и свободная анкета, которую клиент сможет заполнить на встрече.

Мы свели оферту для открытия счёта с шести страниц до одной ещё с основания «Рокетбанка» в 2013 году. Клиенту не приходилось вписывать ничего, кроме своего ФИО и подписи. Поэтому мы можем помогать банкам, которые просят для идентификации подписать 19 страниц и на каждой написать своё ФИО.

Мы очень горим биометрией. Чтобы собирать её, уже работаем в «песочнице» Центробанка, ждём изменений законодательства и активную маркетинговую компанию, чтобы больше потенциальных клиентов узнало об этом.

В обозримом будущем, через три-пять лет, представителю уже не придётся приезжать и идентифицировать клиента. У человека будет собрана биометрия и он сможет заказывать карту через приложение банка, а получать почтой.

Требования к оборудованию для сбора биометрии все ещё достаточно высоки. Мы надеемся, что это в ближайшее время поменяется, что позволит использовать биометрию в большем количестве банков.