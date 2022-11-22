Что умеет корпоративный мессенджер Pararam, который не боится блокировок

И сможет ли он заменить более привычные аналоги.

{"id":531491,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":531491,"gtm":null} 102 просмотров

Материал подготовлен при поддержке мессенджера Pararam Pararam — корпоративный мессенджер, команда которого подчёркивает: их сервис гибкий, как никакой другой. Разработчики готовы добавлять практически любые фичи, которые нужны клиенту, а ещё помогут развернуть инфраструктуру мессенджера на серверах заказчика. Чтобы переписка в Pararam была доступна команде даже в случае новых ограничений и блокировок.

Ещё в Pararam можно, например, отправлять секретные сообщения, которые видят только несколько человек в общем чате, или добавлять в рабочее пространство гостей, чтобы по завершении проекта убирать их из всех переписок в один клик. Команда мессенджера заявляет, что регулярно добавляет новые фичи, которые учитывают опыт партнёров, использующих сервис.

А теперь рассказываем детальнее, как устроен новый мессенджер.

Что есть в Pararam

Кроме стандартной отправки текстовых сообщений и файлов, в мессенджере есть привычные пользователям функции корпоративных программ: можно объединять людей в рабочие пространства и в команды внутри них, созваниваться с коллегами по аудио- и видеосвязи, записывать эти звонки, а также устанавливать напоминания. Есть и другие преимущества.

Мессенджер можно ставить на собственные серверы

Пригодится большим командам, руководителям, которые сильно переживают за сохранность данных, а также тем, кто боится потерять доступ к рабочим инструментам из-за блокировок.

Любой корпоративный проект в Pararam — в некоторым смысле «вещь в себе»: он полностью автономен и практически никак не зависит от инфраструктуры мессенджера. У Pararam есть доступ только к настройкам системы, поэтому внешние обстоятельства — например, блокировка мессенджера за рубежом или, наоборот, в России — не затронут корпоративного клиента Pararam, если его сервер и сотрудники находятся в одной стране.

Если используется такое решение, данные всегда остаются доступными для компании — можно поменять IP-адрес, сменить URL или вообще развернуть сервис в локальной сети. При необходимости разработчики Pararam помогут перенести все данные на новую площадку. Хостить можно как сам мессенджер, так и, например, внутренний сервис звонков: в таком случае одновременно созваниваться сможет неограниченное количество сотрудников, точнее, столько, сколько позволяет «железо» клиента.

Команда хочет в будущем автоматизировать переезд пользователей на собственные серверы. Пока этот процесс требует участия обеих сторон и занимает около недели, хотя развернуть инфраструктуру можно гораздо быстрее, например за 2 дня.

Можно отправлять секретные сообщения в общих чатах

В мессенджере, как и в Telegram, есть секретные чаты, сообщения в которых защищены end-to-end-шифрованием. Но кроме них есть и другая фишка — зашифрованные сообщения в общих чатах. Например, отправляя пароль от коммерческой почты, можно сделать его доступным только четырём сотрудникам из десяти, присутствующим в одном и том же чате. «Расшифровать» такое сообщение смогут только те, кому было отправлено сообщение.

Сообщения дешифруются на устройствах самих пользователей, а в мессенджере хранятся лишь публичные части ключей. Поэтому даже сам Pararam не сможет подсмотреть данные клиентов — у него просто не хватит кусочков пазла.

Добавить в систему можно почти любого самописного бота

После регистрации пользователя встречает бот-помощник — например, он предупреждает, что пароль и почта изменились, или уведомляет, что к команде присоединились приглашённые коллеги. Пока это единственный бот, который встроен в мессенджер по умолчанию. Он же отвечает за «онбординг» ботов, написанных с нуля.

Разработка пользовательских ботов стандартная: пользователь делает бота, а затем регистрирует его в системе. Необходимая документация доступна на сайте, а специалисты Pararam готовы помочь, если что-то вызывает затруднения.

По словам разработчиков, клиент может писать и внедрять в мессенджер практически любых ботов, за редким исключением. «Если бот клиента выполняет слишком объёмные задачи, которые сильно нагружают сервер (например, слишком частая отправка большого количества файлов), мы готовы в индивидуальном порядке увеличивать для клиента порог по максимальной нагрузке, — говорит Дмитрий Власов, руководитель серверной разработки, — решения принимаем точечно, в общении с каждым конкретным клиентом и исходя из его нужд».

Например, игровая компания Gaijin Entertainment использует ботов в Pararam, чтобы быстро создавать тикеты в службе техподдержки и фиксировать баги во время внутренних плейтестов новых проектов.

В будущем команда планирует сделать разработку ботов доступной даже неразработчикам. Например, собрать библиотеку или создать «чернового» бота, которого можно быстро настроить под свои нужды и запустить в работу. Также создатели планируют увеличивать количество предустановленных ботов, доступных всем пользователям сразу после регистрации.

Через ботов же разработчики планируют интегрировать в мессенджер другие сервисы — например, почту или трекеры. Чтобы получать письма сразу в чат и отвечать на них там же.

В рабочее пространство можно добавлять гостей

Если нужно обсудить долгосрочную задачу с внештатным исполнителем, регистрировать его в системе не придётся. Когда тот перейдёт по ссылке из приглашения, система пометит его как гостя, и видеть он сможет только те чаты, доступ к которым даст администратор. После окончания проекта гостя можно так же быстро удалить — система автоматически закроет ему доступ ко всем чатам. Гостей можно приглашать и на внутренние звонки.

Чат сам структурирует переписку

Кликнув на нужный абзац длинного сообщения, пользователь может комментировать именно эту часть, не отвечая при этом на всё сообщение сразу. То есть копировать цитаты чужого сообщения, чтобы ответить на конкретные пассажи, не нужно: собеседники сразу увидят, на какой абзац вы ссылаетесь. А чтобы в долгой ветке реплаев пользователь не терял контекста, клик по одной кнопке покажет всю историю ответов разом. Наконец, видеть, кто прочёл сообщение, а кто нет, могут все участники беседы, а не только его автор. Это бывает полезно, когда вопрос срочный, и важно убедиться в том, что все ключевые люди в курсе ситуации.

Pararam кастомизируют мессенджер под клиентов

В этом команда видит развитие площадки: делать не только то, что запланировано, но и то, что просят пользователи. Написать с предложением может любой — даже используя бесплатную версию. Команда рассмотрит обращение и либо поставит задачу в план, либо вернётся с фидбэком и объяснит, почему реализовать её не получится.

Так, функцию добавления гостей в команду создали по запросу студии Gaijin Entertainment — разработчика игр, затем сделав доступной для всех пользователей. Для студии также добавили в чаты напоминания и возможность одной кнопкой редактировать не только последние, но и все отправленные сообщения.

Благодаря запросу другого клиента, в мессенджере появилась также возможность выгружать список пользователей рабочего пространства и чатов в отдельный файл — скажем, для отчёта или рассылки поздравлений с праздником.

Наш продукт нужен для того, чтобы люди могли общаться и договариваться — так же работают и наши отношения с клиентами. Хлиманенко Роман, руководитель проекта

Пользоваться можно откуда угодно (ну, почти)

Pararam существует больше двух лет, а его уже используют команды из России, США, Европы, Австралии и Индии. Единственная страна, в которой мессенджер использовать не получится, — Китай: одна из ключевых библиотек для iOS-версии мессенджера не отвечает требованиям закона страны. При этом Android или веб-версию можно использовать без ограничений и в Китае.

Блокировка мессенджера команду Pararam не пугает: в этом случае обещают развернуть зеркала, которые уже настроены. Пока зеркалами пользуются некоторые юзеры из-за рубежа — благодаря этому связь с сервером на другом континенте может быть быстрее.

Регистрация занимает минуту и бесплатна

На десктопе Pararam представлен в веб-версии, а для мобильных устройств есть приложения на iOS и Android. Плюс веб-формата в том, что программу не нужно устанавливать, а для регистрации понадобится только имя и почта — пароль нужно позже ввести в настройках. Если минута — долго, можно авторизоваться через гугл-аккаунт: тогда регистрация пройдёт вообще в два клика.

Цена на корпоративную подписку зависит от потребностей команды

Бесплатно пользоваться мессенджером могут небольшие команды — до 15 человек.

Дальше всё зависит от объёма контента, который создаёт коллектив за месяц. Pararam приводит в пример две команды. В первой 50 человек, они часто созваниваются и записывают звонки, но почти не обмениваются файлами, потому что хранят все данные в собственной системе. Во второй команде 200 человек, созваниваются они исключительно в Google Meet, но постоянно обмениваются документами и изображениями — одних мемов в месяц на терабайт.

Рассчитать тариф можно самостоятельно на сайте мессенджера — там есть калькулятор. Для команд со специфическими потребностями есть почта поддержки: [email protected] — команда подберёт тариф специально для вас.