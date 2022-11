vc.ru выяснил, кто из «своих» способен слить данные мошенникам

В тех редких случаях, когда обращаюсь к сторонним решениям, я обращаю внимание на стоимость (бесплатные VPN вызывают подозрение), спрашиваю совета у коллег, которым доверяю, и изучаю обзоры — от уважаемых СМИ вроде The New York Times и The Wall Street Journal и уважаемых отраслевых авторов. При этом у меня есть правило: если в обзоре рассматривают всего один сервис — материал, скорее всего, необъективный.