SEO-координатор Wix Морди Оберштейн два месяца следил за тем, что ищет в Google и как на это реагировала система Google Discover.

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Пересказ его материала.

Я в восторге от ленты Discover в Google. Помимо того, что она показывает только актуальный контент, её, судя по всему, невозможно настроить вручную или попасть в неё с помощью SEO.

Мне захотелось узнать, как работает сервис, поэтому я два месяца отправлял различные запросы и проверял, как меняется лента.

Подход к аналитике ленты Discover

Я искал информацию на одни темы со смартфона, а на другие — с компьютера, переходил и не переходил по ссылкам и так далее.

Искал в Google то, что мне не было интересно, заходил на сайты, которые никогда не посещаю. Например, я ненавижу сплетни и слухи — поэтому почти каждый день заходил на people.com и листал новости. А потом проверял, появились ли похожие статьи в ленте Discovery.

Ниже график всех моделей пользовательского поведения, которые я применял, и темы. Каждое действие соответствует той или иной теме или сайту, чтобы я мог отследить, что конкретно влияет на ленту.

Справа темы и сайты, которые мне не интересны.

Когда я открывал YouTube-видео, смотрел его целиком.



На сайтах просматривал контент и некоторое время оставался на странице.



Поиск «более узкой темы, уже существующей в ленте» означал, что «широкая» тема была у меня в ленте ещё до эксперимента (например, НФЛ), но вот команда The Dallas Cowboys никогда меня не интересовала.

Я понимаю ограниченность такого исследования и не говорю, что полученные данные убедительны. Это просто мои действия и их результат, который натолкнул меня на определённые мысли.

Как модель поведения пользователя повлияла на ленту Discover

Выводы, которые я сделал, основываются не на данных, а на наблюдении за лентой, и вышли довольно общими. Я хотел понять, как часто Google показывает мне контент на основе того или иного действия.

Частота появления статьи на конкретную тему в Google Discover

Вот какие выводы я сделал на основе графика выше:

Просмотр видео на YouTube с мобильного устройства не повлиял на мою ленту.

Просмотр видео на YouTube с компьютера влиял на ленту совсем немного — тема появлялась только как карточка, а не ссылка на статью.



Простой поиск в Google, без перехода по ссылке, не влиял на ленту.



Посещение разных сайтов с компьютера сильно влияло на контент в ленте, а вот с мобильного устройства — не очень.

Стоит упомянуть, что просмотр YouTube со смартфона немного влияет на ленту, если смотреть видео так, как это делал я, — одно видео в день. Если за короткое время посмотреть много видео на одну и ту же тему, лента Discover учтёт это.

Как я это проверил? Я иногда давал телефон детям.

Один из моих девятилетних сыновей посмотрел много видео на YouTube, посвященных самолетам, а также искал информацию по этой теме. В моей ленте до сих пор встречаются материалы о самолётах.

Второй сын смотрел видео про погоду и поведение животных несколько часов подряд. Вот что было в моей ленте в тот же день:

Но вы и без меня знаете, что если вам очень интересна та или иная тема, она появится в ленте Discovery. Мне хотелось понять, какие действия влияют на ленту. Например, я раз в день заходил на foodnetwork.com и нажимал на какую-нибудь статью. Google решил, что мне интересна готовка.

Однако моё поведение на мобильном устройстве Google игнорировал. Каждый день я заходил со смартфона на сайт japantimes.co.jp и листал какую-нибудь статью, но в моей ленте ни разу не появилось ничего о Японии.

Что Google любит больше — компьютеры или мобильные устройства

Спустя месяц после начала эксперимента мне стало интересно, что произойдёт, если я начну искать контент на более узкую тему, чем та, что уже есть у меня в ленте.

Я люблю бейсбол и американский футбол, и материалов о них в моей ленте много. Поэтому я решил с компьютера искать информацию о футбольной команде Dallas Cowboys, а с телефона — о бейсбольной команде Miami Marlins.

Вот результаты:

Количество появлений узких тем в ленте. Синий столбик — Dallas Cowboys, белый — Miami Marlins

За 30 дней я десять раз увидел статьи о Dallas Cowboys и шесть раз о Miami Marlins. Снова можно видеть разницу между приоритетностью контента на компьютере и телефоне.

Не могу сказать, справедливо ли это для всех устройств и людей, но мне кажется, это довольно интересное наблюдение.

Что означают эти данные

Во время исследования такого рода нужно учесть огромное количество факторов, поэтому называть что-либо из вышеупомянутого данными можно разве с натяжкой.

Однако есть выводы, которые я могу сделать вполне уверенно. Я хотел узнать, какое именно поведение влияет на появление контента в ленте.

Количество пользовательских действий до появления темы в ленте

Google понадобилось менее десяти действий, чтобы понять, что темы в моей ленте пора обновить.

Несмотря на то, что за пределами эксперимента я регулярно ищу много информации на определённые темы, например SEO, Google воспринимал моё более «легкое», но регулярное поведение как сигнал к действию.

Не имеет значения, какое действие и на каком устройстве влияло на появление новых карточек в ленте. Важно, что карточки все были разными. Получается, Google изучает вовлечённость пользователя в контексте его общего поведения.

А теперь перейдем к самому интересному.

Что появилось в моей ленте Discovery, а что — нет

Самые интересные аспекты моего маленького эксперимента как раз были связаны с тем, что Google мне показывал изо дня в день.

Составляет ли Google профили нескольких пользователей на одном аккаунте

Первый месяц моего исследования совпал с режимом самоизоляции из-за пандемии Covid-19. Поэтому мои дети на протяжении целого месяца сидели дома и смотрели много мультфильмов на YouTube через мой аккаунт (чтобы я мог контролировать историю просмотров).

Что интересно, в моей ленте Discover за месяц не появилось ничего про мультфильмы.

В этом нет ничего странного — Google понимает, что за пользователь потребляет контент в зависимости от устройства или самого контента. Если на компьютере мои рекомендации YouTube — это мультфильмы, на телефоне — новости и спорт. Google знает, что дети моим телефоном не пользуются.

Сайты, которые я посещал, в ленте не появились

Я заходил на сайт Food Network по меньшей мере 40 раз и каждый раз нажимал на какой-то рецепт и листал его. Под конец эксперимента в моей ленте Discover ежедневно появлялись рецепты и статьи о еде, но ни разу Google не показал мне материал сайта Food Network.

И так было практически с любой другой темой. Я посетил несколько сайтов о ремонте автомобилей, Google начал показывать мне карточки по теме, ни одна из которых не вела на посещённые ранее сайты.

Единственные сайты, куда я заходил и которые советовала мне лента Discover, были ESPN и people.com. Думаю, это связано с тем, что оба источника — самые популярные в своих категориях (спорт и новости шоу-бизнеса). Также в ленте появлялись региональные новостные сайты — я по несколько раз в день проверял статистику по коронавирусу.

Другими словами, требуется немало усилий, чтобы алгоритмы Google начали показывать в ленте конкретный сайт. Более того, Google даёт информацию из одного и того же источника только в определённых случаях.

Что же делать с SEO

Как оптимизировать текст для Google Discover? Это почти абсурдный вопрос. Я посещал один и тот же сайт каждый день, и Google всё равно не включил его в мою ленту. Это указывает на то, что алгоритм не хочет ограничиваться одним источником. Другими словами, нельзя создавать контент специально для Discover. Не существует определённого набора маркеров, которые обратят на себя внимание Google.

Вся идея платформы — предлагать контент, который имеет непосредственное отношение к пользователю. Сам концепт оптимизации под неё невозможен.

Каким же образом можно попасть в ленту Discover?

Сайт, который постоянно выпадал мне в ленте, — dallascowboys.com. Логично, так как я искал информацию о команде Dallas Cowboys, однако я специально не заходил на сайт. Тем не менее, как только Google заметил, что я заинтересовался командой, он сразу же посоветовал этот сайт.

Причина очевидна. Официальный сайт команды — самый актуальный и авторитетный. Если хотите, чтобы ваш сайт появился в ленте Discover, он должен быть релевантным и достоверным в вашей сфере.

Чтобы создать такой сайт, понадобится уникальный и содержательный контент. Идея в том, чтобы алгоритмы Google поняли, что ваш сайт может считаться экспертным по конкретной теме. А это скорее контент-маркетинг, а не SEO.

Слияние маркетинговых компетенций