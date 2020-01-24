Будут ли эти подписи использоваться как защита от возможных исков, неясно.

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Модераторы контента на YouTube были вынуждены подписать документ, который подтверждает, что их работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом пишет The Verge со ссылкой на нескольких сотрудников и документы.

По данным издания, в частности, такой документ разослала компания Accenture, подрядчик YouTube по модерации контента из Техаса. Это произошло 20 декабря 2019 года — спустя несколько дней после того, как The Verge опубликовало расследование о массовых психических проблемах среди модераторов.

Также в согласии говорится, что при необходимости сотрудники обратятся за помощью к психологам и расскажут о проблеме руководству. Опрошенные изданием эксперты указывают, что требование рассказать об изменении своего психического здоровья начальству может быть истолковано как требование сообщать, например, об инвалидности, что незаконно.

В Accenture заявили, что благополучие персонала — основной приоритет. Компания регулярно обновляет положения о работе, чтобы сотрудники имели представление о своих обязанностях и программе поддержки.

В Facebook сообщили изданию, что не утверждают документы подобные форме от Accenture. В Twitter отметили, что при найме все работники информирмируются о том, что им, возможно, придётся просматривать конфиденциальную информацию. Однако неясно, просили ли компании подписывать сотрудников такие соглашения, отмечает The Verge.

В Accenture не раскрывают, сколько сотрудников получили ПТСР во время работы. Планирует ли компания использовать подписи под документом в качестве защиты от возможных коллективных исков, в Accenture также не ответили.