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Будут ли эти подписи использоваться как защита от возможных исков, неясно.
Модераторы контента на YouTube были вынуждены подписать документ, который подтверждает, что их работа может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Об этом пишет The Verge со ссылкой на нескольких сотрудников и документы.
По данным издания, в частности, такой документ разослала компания Accenture, подрядчик YouTube по модерации контента из Техаса. Это произошло 20 декабря 2019 года — спустя несколько дней после того, как The Verge опубликовало расследование о массовых психических проблемах среди модераторов.
Также в согласии говорится, что при необходимости сотрудники обратятся за помощью к психологам и расскажут о проблеме руководству. Опрошенные изданием эксперты указывают, что требование рассказать об изменении своего психического здоровья начальству может быть истолковано как требование сообщать, например, об инвалидности, что незаконно.
В Accenture заявили, что благополучие персонала — основной приоритет. Компания регулярно обновляет положения о работе, чтобы сотрудники имели представление о своих обязанностях и программе поддержки.
В Facebook сообщили изданию, что не утверждают документы подобные форме от Accenture. В Twitter отметили, что при найме все работники информирмируются о том, что им, возможно, придётся просматривать конфиденциальную информацию. Однако неясно, просили ли компании подписывать сотрудников такие соглашения, отмечает The Verge.
В Accenture не раскрывают, сколько сотрудников получили ПТСР во время работы. Планирует ли компания использовать подписи под документом в качестве защиты от возможных коллективных исков, в Accenture также не ответили.
В Google (владеет YouTube) также отказались прокомментировать распространённость ПТСР. В компании лишь отметили, что тщательно выбирают подрядчиков, которые следят за психическим здоровьем людей.
99% контента в разделе "В тренде" в Ru сегменте травмирует психику. Модераторы планируют с этим как то работать?
YouTube обязала модераторов подписать соглашения о работе с контентом, который может травмировать психику
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