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Татьяна Боброва
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Сервис объявлений «Юла» разрешил пользователям полностью скрывать номера телефонов Материал редакции

Например, пользователи могут разрешить общение только в чате.

  • Пользователи сервиса объявлений «Юла» могут выбрать, как они хотят общаться с потенциальными покупателями: принимать звонки только по номеру телефона, скрыть номер и оставить только звонки внутри приложения или общаться только в мессенджере, рассказали в компании. Функцию тестировали с конца декабря 2019 года.
  • В «Юле» отмечают, что публикация номера в открытом доступе иногда приводит к нежелательным звонкам и SMS — сокрытие номера поможет решить проблему спама. Также настройки позволят пользователям выбирать время, в которое им можно звонить. По итогам теста запретили все звонки и скрыли номера 10% пользователей, а дополнительно ограничили время — 80%.

#новость #юла

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3 комментария
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Ivano Digital

0

На Авито такую функцию давно сделали. Как результат, всплеск хамста в сообщениях  и толпа мошенников, особенно в категории билеты.

Если уж и скрывать номер телефона, то нужно одновременно и проработать решение ситуациий, которое такое изменение может повлечь за собой. Чтобы делать нормальные сервисы, в команде должен быть хотя бы один адекватный Продакт, а не просто копировать друг за дружкой разные глупости.

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Сергей Сергеев

Ivano
0

у них появились звонки внутри приложения

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Валентин Кудрявцев

–1

Логично

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