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Лиана Липанова
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Основатель сервиса онлайн-дневников Diary.ru Евгений Руденко продал проект Материал редакции

Команда зашла в тупик, а поддержка сайта «держалась на остатках ответственности», объяснил он.

35 комментариев
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Владелец сервиса онлайн-дневников Diary.ru Евгений Руденко рассказал в своём блоге о продаже платформы. По данным базы «Контур.Фокус», 100% «Дайри.ру» с января 2020 года принадлежит совладельцу конструктора сайтов Setup.ru Николаю Евсееву.

На момент публикации заметки Руденко не ответил на вопрос vc.ru о сумме сделки. Он объяснил продажу сайта кризисом в команде и «пропажей энтузиазма». «Управление стало жутко неэффективным, поэтому большая часть ваших денег тратилась впустую», — объяснил бизнесмен.

Важно, что у нового владельца есть опыт в поддержке сайтов, есть команда специалистов, есть идеи и желание развивать и продвигать сайт. У нас этого уже не было. Наверно, мы просто иссякли и устали.

Евгений Руденко
основатель Diary.ru

Руденко сообщил РБК, что новые владельцы не планируют радикальных изменений. Кроме того, новые собственники попросили остаться работать программиста и администраторов, которые общались с пользователями.

Нынешним гендиректором компании является новый владелец Евсеев. По данным «Контур.Фокус», в 2018 году выручка «Дайри.ру» снизилась на 9% и составила 6 млн рублей, а чистый убыток — 276 тысяч рублей.

По данным РБК, к декабрю 2019 года сайт в среднем посещали 39 тысяч уникальных пользователей в сутки. Доходы от рекламы составили 132 тысячи рублей за месяц, а пожертвования от пользователей — 240 тысяч рублей.

Сервис основан Евгением Руденко в 2002 году. В 2007 году половину компании приобрела Mail.ru Group, а в конце 2016 года Руденко выкупил эту долю.

В октябре 2017 года Руденко объявил о возможном закрытии сайта: у сервиса закончились накопленные деньги, а доходов не хватало на его содержание. В ноябре основатель проекта сообщил, что продолжит развитие благодаря пользовательским пожертвованиям, которые составили 1,7 млн рублей.

Евсеев также является гендиректором ООО «Лоджиксистемс» и ООО «Новые технологии», деятельность которых также связана с вычислительной техникой и информационными технологиями, свидетельствуют данные «Контур.Фокуса».

В «Сетап.ру» Евсеев владеет 26,8%. Компания предлагает бизнесу конструктор сайтов и интернет-магазинов с дизайном и дальнейшим продвижением. «Сетап.ру» зарегистрирована в декабре 2018 года.

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#новость #diaryru

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35 комментариев
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Alexander Zhikh

6

Дорогой дневник, сегодня ты сменил владельца.

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Вл В

5

Т.е. у них всё это время еще и энтузиазм был?!!! Хороший у них дилер был...

Ответить

Александр Горелик

4

некрофилы купили?

Ответить

fgdgdfgdfg

Александр
1

Вы, Александр, ничего не понимаете. Это антиквариат.

Ответить

Вл В

Александр
0

Это называется - ностальгия.

Ответить

Sergei Timofeyev

2

400 тысяч рублей на команду специалистов? Ну не знаю...

Ответить

John Doe

Sergei
0

Мало или много?

Ответить

Sergei Timofeyev

John
4

Если с офисом и содержанием серверов... на 0,5 человек хватит.

Ответить

John Doe

Sergei
1

При таком бюджете офис вряд ли будет высоко в списке приоритетов. 400К, на самом деле, даже на несколько FTE хватит, если в регионах нанимать.

Ответить

Sergei Timofeyev

John
0

А жить на что?

Ответить

John Doe

Sergei
0

Сервису или сотрудникам?

Ответить

Sergei Timofeyev

John
1

Основателю

Ответить

John Doe

Sergei
0

Основатель к этому моменту на другой работе работать будет. Вкладывать нервы и энергию в дело, которое, как ты знаешь, умрет рано или поздно - это очень тяжело психологичесеи.

Ответить

Sergei Timofeyev

John
0

Основатель к этому моменту на другой работе работать будет.

Чтобы обеспечить проект деньгами.

Ответить

John Doe

Sergei
0

Ха! Это еще что. У жены пара клиентов попадалась - просили что-то сделать за копейки. Мотивировали тем, что денег нет, подрабатывают курьерами, все тратят на свой СТАРТАП! :))))

Ответить

Sergei Timofeyev

John
0

Кстати, курьеры в Еде неплохо зарабатывают. Я даже думаю, может пойти туда? А то на работе сидишь, полнеешь за чуть большие деньги. )))

Ответить

Michael Petrov

John
1

много. там всё можно спокойно зарезать, если захотеть. не развивающемуся сервису, который тупо крутится на железке, из команды надо 1,5-2 человека чинить. плюс оплата колокейшена на сервак. итого рублей 150к в год, если фигней не страдать.

Ответить

Павел Гросс-Днепров

2

Человек купил прошлое. Видимо, проект ему дорог был. 

Ответить

Ivano Digital

Павел
1

Солидный вроде трафик  

Ответить

Fedor Ngun

Ivano
0

вниз, вниз, вниз
https://www.rank2traffic.com/diary.ru

Ответить

Ivano Digital

Fedor
0

вниз, но трафик солидный.  Для этого и купили, чтобы его стабилизировать и монетизировать.

Ответить

ЯжПрограммист

Fedor
0

Чем там занимается 1.7% из Германии интересно.

Ответить

Сергей Медведев

Павел
0

Если переделает в пикабу, яп или что-то подобное, то мб будет приносить прибыль,а так.. вообще не вижу перспективы )

Ответить

Антон Лисин

2

Собрал донаты и плюсом продал проект.

Ответить

Кирилл Кузнецов

0

Грамотное решение. Кому нужны эти дневники?

Ответить

Sergei Timofeyev

Кирилл
0

Меня свой за границей крутится. Не жалею. Очень часто обращаюсь к нему, чтобы восстановить пробелы в памяти. )

Ответить

fgdgdfgdfg

Sergei
3
Ответить

Michael Petrov

Кирилл
0

40к уников

Ответить

Кирилл Кузнецов

Michael
0

О том и речь... чего с ними делать? Как их превратить в 4 ляма?

Ответить

Leonardo DaVinci

Кирилл
0

охйошкен кот, кирюше он не нужен, значит никому не нужен....

Ответить

Сергей Медведев

0

Не совсем понимаю смысл такого дневника... типа пишешь для себя и все? Есть для этого приложения, ну или ворд документ и все.... 
Как он жил...

Ответить

Vladimir Mirolubow

Сергей
0

У тебя твиттер закрытый и регнут в 2014. Вот дневники это тоже самое, только началось еще в 2000-ых.

Ответить

Сергей Медведев

Vladimir
0

Твиттером, я не пользуюсь.. старый потерял. А в глобальной сети Интернет я еще с 1997года. Тогда народ ру был.

Ответить

Сергей Ермилов

0

Чо-то не видел лота на Телдери. Купил бы за 87600 р.

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Роман Чёсов

0

дизайн из 90-х. не понятно вообще как они 6 лямов заработали. 

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