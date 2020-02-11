Команда зашла в тупик, а поддержка сайта «держалась на остатках ответственности», объяснил он.

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Владелец сервиса онлайн-дневников Diary.ru Евгений Руденко рассказал в своём блоге о продаже платформы. По данным базы «Контур.Фокус», 100% «Дайри.ру» с января 2020 года принадлежит совладельцу конструктора сайтов Setup.ru Николаю Евсееву.

На момент публикации заметки Руденко не ответил на вопрос vc.ru о сумме сделки. Он объяснил продажу сайта кризисом в команде и «пропажей энтузиазма». «Управление стало жутко неэффективным, поэтому большая часть ваших денег тратилась впустую», — объяснил бизнесмен.

Важно, что у нового владельца есть опыт в поддержке сайтов, есть команда специалистов, есть идеи и желание развивать и продвигать сайт. У нас этого уже не было. Наверно, мы просто иссякли и устали. Евгений Руденко основатель Diary.ru

Руденко сообщил РБК, что новые владельцы не планируют радикальных изменений. Кроме того, новые собственники попросили остаться работать программиста и администраторов, которые общались с пользователями.

Нынешним гендиректором компании является новый владелец Евсеев. По данным «Контур.Фокус», в 2018 году выручка «Дайри.ру» снизилась на 9% и составила 6 млн рублей, а чистый убыток — 276 тысяч рублей.

По данным РБК, к декабрю 2019 года сайт в среднем посещали 39 тысяч уникальных пользователей в сутки. Доходы от рекламы составили 132 тысячи рублей за месяц, а пожертвования от пользователей — 240 тысяч рублей.

Сервис основан Евгением Руденко в 2002 году. В 2007 году половину компании приобрела Mail.ru Group, а в конце 2016 года Руденко выкупил эту долю.

В октябре 2017 года Руденко объявил о возможном закрытии сайта: у сервиса закончились накопленные деньги, а доходов не хватало на его содержание. В ноябре основатель проекта сообщил, что продолжит развитие благодаря пользовательским пожертвованиям, которые составили 1,7 млн рублей.

Евсеев также является гендиректором ООО «Лоджиксистемс» и ООО «Новые технологии», деятельность которых также связана с вычислительной техникой и информационными технологиями, свидетельствуют данные «Контур.Фокуса».