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Команда зашла в тупик, а поддержка сайта «держалась на остатках ответственности», объяснил он.
Владелец сервиса онлайн-дневников Diary.ru Евгений Руденко рассказал в своём блоге о продаже платформы. По данным базы «Контур.Фокус», 100% «Дайри.ру» с января 2020 года принадлежит совладельцу конструктора сайтов Setup.ru Николаю Евсееву.
На момент публикации заметки Руденко не ответил на вопрос vc.ru о сумме сделки. Он объяснил продажу сайта кризисом в команде и «пропажей энтузиазма». «Управление стало жутко неэффективным, поэтому большая часть ваших денег тратилась впустую», — объяснил бизнесмен.
Руденко сообщил РБК, что новые владельцы не планируют радикальных изменений. Кроме того, новые собственники попросили остаться работать программиста и администраторов, которые общались с пользователями.
Нынешним гендиректором компании является новый владелец Евсеев. По данным «Контур.Фокус», в 2018 году выручка «Дайри.ру» снизилась на 9% и составила 6 млн рублей, а чистый убыток — 276 тысяч рублей.
По данным РБК, к декабрю 2019 года сайт в среднем посещали 39 тысяч уникальных пользователей в сутки. Доходы от рекламы составили 132 тысячи рублей за месяц, а пожертвования от пользователей — 240 тысяч рублей.
Сервис основан Евгением Руденко в 2002 году. В 2007 году половину компании приобрела Mail.ru Group, а в конце 2016 года Руденко выкупил эту долю.
В октябре 2017 года Руденко объявил о возможном закрытии сайта: у сервиса закончились накопленные деньги, а доходов не хватало на его содержание. В ноябре основатель проекта сообщил, что продолжит развитие благодаря пользовательским пожертвованиям, которые составили 1,7 млн рублей.
Евсеев также является гендиректором ООО «Лоджиксистемс» и ООО «Новые технологии», деятельность которых также связана с вычислительной техникой и информационными технологиями, свидетельствуют данные «Контур.Фокуса».
В «Сетап.ру» Евсеев владеет 26,8%. Компания предлагает бизнесу конструктор сайтов и интернет-магазинов с дизайном и дальнейшим продвижением. «Сетап.ру» зарегистрирована в декабре 2018 года.
некрофилы купили?
400 тысяч рублей на команду специалистов? Ну не знаю...
Если с офисом и содержанием серверов... на 0,5 человек хватит.
А жить на что?
Основателю
Основатель к этому моменту на другой работе работать будет.
Чтобы обеспечить проект деньгами.
Кстати, курьеры в Еде неплохо зарабатывают. Я даже думаю, может пойти туда? А то на работе сидишь, полнеешь за чуть большие деньги. )))
много. там всё можно спокойно зарезать, если захотеть. не развивающемуся сервису, который тупо крутится на железке, из команды надо 1,5-2 человека чинить. плюс оплата колокейшена на сервак. итого рублей 150к в год, если фигней не страдать.
Человек купил прошлое. Видимо, проект ему дорог был.
Солидный вроде трафик
вниз, вниз, вниз
https://www.rank2traffic.com/diary.ru
вниз, но трафик солидный. Для этого и купили, чтобы его стабилизировать и монетизировать.
Если переделает в пикабу, яп или что-то подобное, то мб будет приносить прибыль,а так.. вообще не вижу перспективы )
Грамотное решение. Кому нужны эти дневники?
Меня свой за границей крутится. Не жалею. Очень часто обращаюсь к нему, чтобы восстановить пробелы в памяти. )
40к уников
Не совсем понимаю смысл такого дневника... типа пишешь для себя и все? Есть для этого приложения, ну или ворд документ и все....
Как он жил...
У тебя твиттер закрытый и регнут в 2014. Вот дневники это тоже самое, только началось еще в 2000-ых.
Твиттером, я не пользуюсь.. старый потерял. А в глобальной сети Интернет я еще с 1997года. Тогда народ ру был.
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