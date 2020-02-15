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Татьяна Боброва
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Руководство онлайн-викторины HQ Trivia сообщило закрытии проекта Материал редакции

Инвесторы отказались от поддержки проекта, а новых партнёров компания не нашла.

  • Руководство мобильной онлайн-викторины HQ Trivia сообщило о закрытии проекта, пишет CNN Business со ссылкой на письмо гендиректора и сооснователя компании Руса Юсупова. Все 25 сотрудников будут уволены.
  • Ведущие инвесторы отказались от дальнейшего финансирования HQ Trivia, говорится в письме. Компания пыталась найти новых партнёров и даже получила предложение, но в последний момент сделка сорвалась. В своём аккаунте в Twitter Рус Юсупов написал, что компания не достигла того, на что рассчитывала, и поблагодарил тех, кто помогал в создании проекта.
  • Рус Юсупов запустил HQ Trivia вместе с сооснователем Vine Колином Кроллом в 2017 году. В марте 2018 года компания привлекла $15 млн при оценке в $100 млн, писало Axios.
  • В декабре 2018 года стало известно о смерти Кролла, после этого компанию возглавил Юсупов. Источник TechCrunch говорил, что часть сотрудников не сработалась с ним и потребовала его отставки. В июле 2019 года руководство HQ Trivia уволило пятую часть штата, писало издание.
  • TechCrunch отмечало, что количество загрузок HQ Trivia сократилось до 827 тысяч за январь-июнь 2019 года — это на 92% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Также летом 2019 года компания объявила о запуске подписки вместо покупок внутри приложения, указывало издание.
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1 комментарий
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Евгений Виткалов

1

Стоит заметить, что подписка так и не была введена, а вместо нее была разработана внутриигровая валюта, отсутствие которой у игрока не меняло суть игры.

Краткая история проекта, полная более неформальных подробностей, описана в моей статье, прочитайте:

Онлайн-викторина HQ Trivia прекратила своё…
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