Apple разрешит в ЕС скачивать приложения с сайтов разработчиков Статьи редакции
До этого компания разрешила сторонние магазины в соответствии с законом о цифровых рынках (DMA).
- Apple объявила, что «позже весной 2024 года» позволит скачивать приложения вне App Store с сайтов авторизованных разработчиков в ЕС. Для этого компания предоставит им доступ к API для интеграции с iOS, резервного копирования, восстановления и другого.
- Скачивание будет доступно только с сайта, который разработчик указал в App Store Connect. Чтобы установить приложение, пользователю нужно будет одобрить разработчика в настройках iPhone.
- Для предложения сервисов через сайт у разработчика в Apple Developer Program должно быть указано европейское юрлицо. Также надо быть участником Apple Developer Program не менее двух лет подряд, а число установок приложения в ЕС за предыдущий календарный год должно быть больше 1 млн.
- Разработчики будут платить «основной технологический сбор» (CTF, установлен законом о цифровых рынках) в размере €0,5 за каждую установку после первого миллиона за год. От платы освобождаются некоммерческие организации, аккредитованные образовательные учреждения и госучреждения.
- В январе 2024 года Apple объявила, что разрешит пользователям из ЕС скачивать iOS-приложения из альтернативных магазинов, которые она одобрит. Так компания приводит свою работу в соответствие с DMA, который вступил в силу в Евросоюзе в марте 2024 года.
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Какой же геморрой этот ваш Эпол.
У нас всё было заебись, пока в наш тихий и уютный садик не проникли сжв-демонстранты с плакатами о равноправии и требованиями отдыхать на наших лежаках
Это позиция iOS Dev с 2летним ADP и миллиардом установок в предыдущий месяц?
Не ругайся.
Для России это тож актуально надеюсь?
С чего бы. Россия разве в ЕС?
Для некоторых, видимо, да (-:
ну пока ток если на айфоуне сделать евро регион, а так пока что нет
Это будет работать только на территории ЕС. Выезд за ЕС и приложения пропадают..)
ну так впн в помощь
Наивный )))
Что еще та морока
Оттепель. Теперь заживут.
Это печально. Не вижу разницы с appstore если опять Apple единолично решает с какого сайта я могу установить ПО, а с кого нет.
Нет. Эппл не будет решать с какого сайта скачивать ваше приложение.
Решает разработчик. А эпл будет одобрять или нет возможность размещения на сайте.
Есть у вас компания "MyCompany".
Есть крупное приложение компании с инсталлами >1млн.
Есть сайт "mycompany.com".
Вы станете вправе запросить разрешение интегрировать ваш сайт с апсторконнектом. После разрешения пользователи смогут устанавливать ваше приложение с сайта "mycompany.com".
Другой вопрос - модерация.
Раз требуется интеграция с апсторконнектом, то значит, что скорее всего так-же придётся каждую новую версию отправлять на проверку и тд. Если так, то разницы между установкой с сайта и из магазина не вижу. Либо я чего-то не понял.
Нет. Эппл не будет решать с какого сайта скачивать ваше приложение.
Решает разработчик. А эпл будет одобрять или нет возможность размещения на сайте.
Есть у вас компания "MyCompany".
Есть крупное приложение компании с инсталлами >1млн.
Есть сайт "mycompany.com".
Вы станете вправе запросить разрешение интегрировать ваш сайт с апсторконнектом. После разрешения пользователи смогут устанавливать ваше приложение с сайта "mycompany.com".
Другой вопрос - модерация.
Раз требуется интеграция с апсторконнектом, то значит, что скорее всего так-же придётся каждую новую версию отправлять на проверку и тд. Если так, то разницы между установкой с сайта и из магазина не вижу. Либо я чего-то не понял.
согласиться то они согласились, но условий многовато :D
Зная Apple, не удивляюсь, если эти приложения будут на самом деле не полноценные .IPA файлы, а какие-нибудь ссылки, по которым приложение уже из магазов ставится. Apple любит за лохов держать непонимающих овец.
Исходя из текста новости так и будет - интеграция с апсторконнектом. Прила по факту будет качаться не с сервера владельца сайта, а из магазина(только это не будет видно визуально).
ну почему Ес раз прогнулись дайте всем фичу
они и под ес сделали фичу с кучей ограничений, которые сводятся к тому что эпл все равно решает за пользователей что можно ставить, а что нет
Apple разрешит, ага, а то, что их вынудили умалчивается.
зато информация подается, так будто они снизошли
Цель достигнута в любом случае. Пользователям и разработчикам хорошо же )
Собственно, как и ожидалось, ЕС своим DMA сделала только хуже)
Оффтоп. Там опять РКН интернеты шатает, что телега со скрипом работает? Видосы по полчаса грузятся, например.
Так и думал. РКН, зайбал. Когда ты уже себе анус заблокируешь?
Паша качал железо, хотел выйти на IPO, но пукнул.
У нас в компании есть приложение фотомониторинга, которое скачивается с сайта. Причем уже 6 лет.
Следующий шаг:
"RuStore или полное прекращение работы Apple в России?"
Сплюнь
иопл как всегда клоунадой занимается
Ждём кто будем следующим кто обратится в Еврокомиссию с вопросом "Что это за херня?"
Позволить скачивать приложения с сайтов разработчиков - шаг вперед в разнообразии доступа к приложениям
Для меня до сих пор секрет как вообще приложения смогли победить сайты (вернее они теперь уже не сайты а PWA).
По идее это была временная победа. Когда экранчики были поменьше и сайтики похуже. 💁♀️
Секрет в нативности, функциональности, автономности и безопасности.
Нет, секрет в жадности. И Эпл, и Гугл хотели и до сих пор хотят сделать закрытые системы. 💁
pwa к сожалению до сих пор в многих аспектах хуже нативных приложений, только чего стоит ограничение в 50 мб заниманиего места
не туда
не тут
Я что-то вообще запуталась в этом
Условия малость запретительные для разработчиков, которые пока еще только мечтают достать звезду с неба, но лёд тронулся.