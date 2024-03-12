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Маша Цепелева

Apple разрешит в ЕС скачивать приложения с сайтов разработчиков Статьи редакции

До этого компания разрешила сторонние магазины в соответствии с законом о цифровых рынках (DMA).

  • Apple объявила, что «позже весной 2024 года» позволит скачивать приложения вне App Store с сайтов авторизованных разработчиков в ЕС. Для этого компания предоставит им доступ к API для интеграции с iOS, резервного копирования, восстановления и другого.
  • Скачивание будет доступно только с сайта, который разработчик указал в App Store Connect. Чтобы установить приложение, пользователю нужно будет одобрить разработчика в настройках iPhone.
  • Для предложения сервисов через сайт у разработчика в Apple Developer Program должно быть указано европейское юрлицо. Также надо быть участником Apple Developer Program не менее двух лет подряд, а число установок приложения в ЕС за предыдущий календарный год должно быть больше 1 млн.
  • Разработчики будут платить «основной технологический сбор» (CTF, установлен законом о цифровых рынках) в размере €0,5 за каждую установку после первого миллиона за год. От платы освобождаются некоммерческие организации, аккредитованные образовательные учреждения и госучреждения.
  • В январе 2024 года Apple объявила, что разрешит пользователям из ЕС скачивать iOS-приложения из альтернативных магазинов, которые она одобрит. Так компания приводит свою работу в соответствие с DMA, который вступил в силу в Евросоюзе в марте 2024 года.

#новости #apple

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47 комментариев
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 Слегка Придурковатый

Какой же геморрой этот ваш Эпол.

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Невероятный Блондин

У нас всё было заебись, пока в наш тихий и уютный садик не проникли сжв-демонстранты с плакатами о равноправии и требованиями отдыхать на наших лежаках

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Д Хб

Это позиция iOS Dev с 2летним ADP и миллиардом установок в предыдущий месяц?

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Слегка Придурковатый

Не ругайся.

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Bagby Bagby

Для России это тож актуально надеюсь?

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drapeg

С чего бы. Россия разве в ЕС?

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Вадим Д.

Для некоторых, видимо, да (-:

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Игорь Киселёв

ну пока ток если на айфоуне сделать евро регион, а так пока что нет

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Лавандовый Раф

Это будет работать только на территории ЕС. Выезд за ЕС и приложения пропадают..)

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Игорь Киселёв

ну так впн в помощь

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Невероятный Блондин

Наивный )))

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Анастасия Коваль

Что еще та морока

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Вадим Д.

Оттепель. Теперь заживут.

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Иван Хаманн
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Фанат Полины Лааксо
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Andrei Romanov

Это печально. Не вижу разницы с appstore если опять Apple единолично решает с какого сайта я могу установить ПО, а с кого нет.

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G Unit

Нет. Эппл не будет решать с какого сайта скачивать ваше приложение.
Решает разработчик. А эпл будет одобрять или нет возможность размещения на сайте.

Есть у вас компания "MyCompany".
Есть крупное приложение компании с инсталлами >1млн.
Есть сайт "mycompany.com".
Вы станете вправе запросить разрешение интегрировать ваш сайт с апсторконнектом. После разрешения пользователи смогут устанавливать ваше приложение с сайта "mycompany.com".

Другой вопрос - модерация.
Раз требуется интеграция с апсторконнектом, то значит, что скорее всего так-же придётся каждую новую версию отправлять на проверку и тд. Если так, то разницы между установкой с сайта и из магазина не вижу. Либо я чего-то не понял.

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G Unit

Нет. Эппл не будет решать с какого сайта скачивать ваше приложение.
Решает разработчик. А эпл будет одобрять или нет возможность размещения на сайте.

Есть у вас компания "MyCompany".
Есть крупное приложение компании с инсталлами >1млн.
Есть сайт "mycompany.com".
Вы станете вправе запросить разрешение интегрировать ваш сайт с апсторконнектом. После разрешения пользователи смогут устанавливать ваше приложение с сайта "mycompany.com".

Другой вопрос - модерация.
Раз требуется интеграция с апсторконнектом, то значит, что скорее всего так-же придётся каждую новую версию отправлять на проверку и тд. Если так, то разницы между установкой с сайта и из магазина не вижу. Либо я чего-то не понял.

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flash

согласиться то они согласились, но условий многовато :D

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Георгий

Зная Apple, не удивляюсь, если эти приложения будут на самом деле не полноценные .IPA файлы, а какие-нибудь ссылки, по которым приложение уже из магазов ставится. Apple любит за лохов держать непонимающих овец.

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G Unit

Исходя из текста новости так и будет - интеграция с апсторконнектом. Прила по факту будет качаться не с сервера владельца сайта, а из магазина(только это не будет видно визуально).

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Sergey Folps

ну почему Ес раз прогнулись дайте всем фичу

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Игорь Киселёв

они и под ес сделали фичу с кучей ограничений, которые сводятся к тому что эпл все равно решает за пользователей что можно ставить, а что нет

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Jami Johnson

Apple разрешит, ага, а то, что их вынудили умалчивается.

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Полина Кузьмина

зато информация подается, так будто они снизошли

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Maxim Sergeevich

Цель достигнута в любом случае. Пользователям и разработчикам хорошо же )

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drapeg

Собственно, как и ожидалось, ЕС своим DMA сделала только хуже)

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debil
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Слегка Придурковатый

Оффтоп. Там опять РКН интернеты шатает, что телега со скрипом работает? Видосы по полчаса грузятся, например.

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Axel Denisenko
Пользователи жалуются на проблемы в отправке сообщений, загрузке комментариев и работе ботов. Проблемы начали наблюдаться в 17:00 по МСК.
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Слегка Придурковатый

Так и думал. РКН, зайбал. Когда ты уже себе анус заблокируешь?

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Невероятный Блондин

Паша качал железо, хотел выйти на IPO, но пукнул.

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Л Г

У нас в компании есть приложение фотомониторинга, которое скачивается с сайта. Причем уже 6 лет.

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Филипп Новиков

Следующий шаг:
"RuStore или полное прекращение работы Apple в России?"

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Виталий Подольский

Сплюнь

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Игорь Киселёв

иопл как всегда клоунадой занимается

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Алексей Ромалин

Ждём кто будем следующим кто обратится в Еврокомиссию с вопросом "Что это за херня?"

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Алексей Грушин

Позволить скачивать приложения с сайтов разработчиков - шаг вперед в разнообразии доступа к приложениям

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Запопу Кусь

Для меня до сих пор секрет как вообще приложения смогли победить сайты (вернее они теперь уже не сайты а PWA).

По идее это была временная победа. Когда экранчики были поменьше и сайтики похуже. 💁‍♀️

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drapeg
Для меня до сих пор секрет как вообще приложения смогли победить сайты

Секрет в нативности, функциональности, автономности и безопасности.

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Запопу Кусь

Нет, секрет в жадности. И Эпл, и Гугл хотели и до сих пор хотят сделать закрытые системы. 💁

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Игорь Киселёв

pwa к сожалению до сих пор в многих аспектах хуже нативных приложений, только чего стоит ограничение в 50 мб заниманиего места

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Тоже хочу
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Тоже хочу

не туда

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Тоже хочу

не тут

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Анастасия Коваль

Я что-то вообще запуталась в этом

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Zloy Sniper

Условия малость запретительные для разработчиков, которые пока еще только мечтают достать звезду с неба, но лёд тронулся.

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