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Сервисы
Лиана Липанова
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Филипп Кулин: у пользователей хостинга DigitalOcean возникнут проблемы из-за новых блокировок Роскомнадзора Материал редакции

Регулятор заблокировал DNS-серверы компании по решению, которое использовалось для блокировки Telegram.

14 комментариев
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Роскомнадзор заблокировал DNS-серверы облачного сервиса DigitalOcean. Об этом в своём Telegram-канале «Эшер ll» сообщил ИТ-специалист Филипп Кулин, который отслеживает блокировки.

​Выгрузка блокируемых IP-адресов из реестра Роскомнадзора

Регулятор заблокировал все три сервера компании — ns1, ns2 и ns3, уточняет Кулин. По его словам, Роскомнадзор заблокировал сервера «DigitalOcean по "телеграмовскому резиновому" решению Генпрокуратуры».

В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России. Регулятор пообещал блокировать облачные сервисы, которые поддерживают работу мессенджера.

Тогда Кулин создал создал сервис для мониторинга блокировок IP-адресов на основе данных, которые Роскомнадзор отправляет операторам связи. В выгрузку запрещённых сайтов попали более 18,5 млн IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, Google и некоторые подсети DigitalOcean.

#новость #роскомнадзор #блокировки

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14 комментариев
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Yarshd Dhsdfh

9

Давненько эти бесполезные вредители ничего не ломали, решили напомнить о своем существовании видимо

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Павел Сотников

7

Yota уже отключила.
Спасибо Yota, вы помогаете похищать людей и выполняете безумные требования по щелчку, не дав даже часа на переезд DNS.

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Alexey Nekrasov

Павел
0

У меня пока Yota и Ростелеком пускают.

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Евгений Валуйский

5

Мы уже поймали. Используем DNS-сервис DO для динамического назначения доменов через их API. При этом все сервера в РФ. Из ряда регионов уже нет доступа, завтра подтянутся все остальные. Ну за что нам это опять?

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Виталий Шутов

Евгений
0

"Россияне должны страдать, в том числе во всех последующих жизнях."

P. S. Донность отечественных сервисов похожего плана никого не смущает. Одно Тындекс.Облако чего стоит. Просрать Ваши данные - пожалуйста. Заставить клиента самому разбираться в восстановлении сервиса - пожалуйста. DO посреди всего это мусора просто звездочка.

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Arthur Niazyan

4

В конце прошлого года перетащил сервера с DigitalOcean, которые работали более чем идеально. Одновременно работали проекты на Айхор. На Айхор и перенёс. Оплатил на год вперёд. Через два месяца Айхор умер. Перетащили сервера на Рег.ру. На Рег.ру было одно-два коротких падения. Вроде норм. Так теперь постоянно обваливается DNS у Мастерхост. Это к тому, что в России IT-индустрия на уровне Зимбабве, плюс обезьяны с дубинами в лице Роскомпозора. Лепота!

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Нямка Нямка

Arthur
1

Мастерхост сегодня весь день в отключке. Все соцсети закрыли от комментов, проводятся чистки.

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Arthur Niazyan

Нямка
0

Угу. Теперь придётся DNS переносить на Яндекс и Cloudflare.

Ответить

Нямка Нямка

Arthur
1

Cloudflare сразу мимо, они тоже блочатся РКН'ом.

Ответить

Arthur Niazyan

Нямка
0

Хм... крутяк ))

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Ilya Brin

2
Ответить

Артём Иннокентьев

0

Заблочили только NS-сервера или часть подсетей тоже?

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Serg Moshkov

0

У меня отвалились только NS, с подсетями пока все ок

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John Doe

0

А с AWS как обстоят дела?

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