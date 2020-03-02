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Регулятор заблокировал DNS-серверы компании по решению, которое использовалось для блокировки Telegram.
Роскомнадзор заблокировал DNS-серверы облачного сервиса DigitalOcean. Об этом в своём Telegram-канале «Эшер ll» сообщил ИТ-специалист Филипп Кулин, который отслеживает блокировки.
Регулятор заблокировал все три сервера компании — ns1, ns2 и ns3, уточняет Кулин. По его словам, Роскомнадзор заблокировал сервера «DigitalOcean по "телеграмовскому резиновому" решению Генпрокуратуры».
В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировку Telegram в России. Регулятор пообещал блокировать облачные сервисы, которые поддерживают работу мессенджера.
Тогда Кулин создал создал сервис для мониторинга блокировок IP-адресов на основе данных, которые Роскомнадзор отправляет операторам связи. В выгрузку запрещённых сайтов попали более 18,5 млн IP-адресов, включая IP-адреса Amazon, Google и некоторые подсети DigitalOcean.
Давненько эти бесполезные вредители ничего не ломали, решили напомнить о своем существовании видимо
Yota уже отключила.
Спасибо Yota, вы помогаете похищать людей и выполняете безумные требования по щелчку, не дав даже часа на переезд DNS.
Мы уже поймали. Используем DNS-сервис DO для динамического назначения доменов через их API. При этом все сервера в РФ. Из ряда регионов уже нет доступа, завтра подтянутся все остальные. Ну за что нам это опять?
"Россияне должны страдать, в том числе во всех последующих жизнях."
P. S. Донность отечественных сервисов похожего плана никого не смущает. Одно Тындекс.Облако чего стоит. Просрать Ваши данные - пожалуйста. Заставить клиента самому разбираться в восстановлении сервиса - пожалуйста. DO посреди всего это мусора просто звездочка.
В конце прошлого года перетащил сервера с DigitalOcean, которые работали более чем идеально. Одновременно работали проекты на Айхор. На Айхор и перенёс. Оплатил на год вперёд. Через два месяца Айхор умер. Перетащили сервера на Рег.ру. На Рег.ру было одно-два коротких падения. Вроде норм. Так теперь постоянно обваливается DNS у Мастерхост. Это к тому, что в России IT-индустрия на уровне Зимбабве, плюс обезьяны с дубинами в лице Роскомпозора. Лепота!
Мастерхост сегодня весь день в отключке. Все соцсети закрыли от комментов, проводятся чистки.
Угу. Теперь придётся DNS переносить на Яндекс и Cloudflare.
Cloudflare сразу мимо, они тоже блочатся РКН'ом.
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