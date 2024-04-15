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Adobe анонсировала удаление и добавление объектов в видео с помощью ИИ в Premiere Pro Статьи редакции

Технология должна появиться в программе до конца 2024 года.

Здесь и далее видео Adobe
  • Adobe представила инструменты на базе ИИ, с помощью которых пользователи смогут убирать или добавлять объекты в кадр в Premiere Pro, а также расширять сцену другими деталями.
  • ИИ-инструменты работают по принципу таких же в Adobe Photoshop. Для добавления объектов и расширения кадра необходимо выделить зону и в появившимся окне задать их описание.
  • В Premiere Pro также планируют добавить сторонние генеративные модели, например, Sora от OpenAI, Pika Labs или Runway. Они помогут пользователям создавать короткие ролики практически с нуля.
  • В компании планируют добавить ИИ-инструменты и поддержку сторонних моделей до конца 2024 года.
  • В сентябре 2023 года Adobe представила несколько ИИ-функций в бета-версиях Premiere Pro, After Effects и Frame.io. Например, удаление фонового шума и улучшение звучания речи, автоматическое удаление ненужные паузы и междометий-паразитов.

#новости #adobe

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21 комментарий
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 Недопил

Удобно будет теперь новости выпускать

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Невероятный Блондин

Сначала не понял, а потом как понял

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Ale K

С часами конечно кринж

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Невероятный Блондин

Тоже кринжанул.
Но extend footage time впечатляет

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Роман Паруш

А ну ребятки, кто пользовался этой же функцией в гугле, где лучше работает?

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Невероятный Блондин

Прикольно конечно. Жаль только что Premiere Pro сам по себе глючный. И тормозит на превью с 4K, хотя Final Cut те же самые файлы кушает на ура.

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Sergey Sergeich

Самое забавное, что старый Final Cut, на древнем Маке, с древней High Sierra, спокойно монтирует 4K. 😀

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Невероятный Блондин

Ну он как бы сам себе proxy создает. А premier нет

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Либерал-смузихлеб 3.0

Я делаю видосы в премьер и не тормозит, но я любитель, без всяких эффектов стряпаю

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Невероятный Блондин

Без эффектов каждый может, а ты попробуй на него warp стабилизацию положи и еще парочку ))

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Слегка Придурковатый

Так а саму Сору ваще потестить простым смертным дадут?

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Альвар

На торренте когда?

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debil
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ЯжПрограммист

Наконец-то можно будет заменить всех не кондиционных актеров на нормальных одноногих чернокожих трансов женщин в старых фильмах, а когда ветер подует в другую сторону то поменять снова.

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Невероятный Блондин
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Невероятный Блондин

Даже гиф сломался 😂

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Запопу Кусь

Редактирование видосов с азиатскими бандитами 🤦‍♀️
Нет бы чёнить весёленькое. Губы накачать, попу подтянуть 💁‍♀️

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lucklessman

чтобы ты занеё кусь?

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Дмитрий Жранкин

Давайте попробуем теперь снять рекламный ролик

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Елена Конструктивная

мне нравится ,тот факт , что такие функции существуют уже довольно много лет , а тут появляется чудо ИИ -и нам подают тоже самое ,только в другой обертке

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Бинарный Ёж

Будет как с увеличением скорости процессора и одновременным ожирением софта. Чем проще удалить ненужный объект одной кнопкой — тем сильнее обленятся режиссёры с этапом подготовкой сцены, и конечный результат как минимум будет не лучше.

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18 комментариев
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