Adobe анонсировала удаление и добавление объектов в видео с помощью ИИ в Premiere Pro Статьи редакции
Технология должна появиться в программе до конца 2024 года.
- Adobe представила инструменты на базе ИИ, с помощью которых пользователи смогут убирать или добавлять объекты в кадр в Premiere Pro, а также расширять сцену другими деталями.
- ИИ-инструменты работают по принципу таких же в Adobe Photoshop. Для добавления объектов и расширения кадра необходимо выделить зону и в появившимся окне задать их описание.
- В Premiere Pro также планируют добавить сторонние генеративные модели, например, Sora от OpenAI, Pika Labs или Runway. Они помогут пользователям создавать короткие ролики практически с нуля.
- В компании планируют добавить ИИ-инструменты и поддержку сторонних моделей до конца 2024 года.
- В сентябре 2023 года Adobe представила несколько ИИ-функций в бета-версиях Premiere Pro, After Effects и Frame.io. Например, удаление фонового шума и улучшение звучания речи, автоматическое удаление ненужные паузы и междометий-паразитов.
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Удобно будет теперь новости выпускать
Сначала не понял, а потом как понял
С часами конечно кринж
Тоже кринжанул.
Но extend footage time впечатляет
А ну ребятки, кто пользовался этой же функцией в гугле, где лучше работает?
Прикольно конечно. Жаль только что Premiere Pro сам по себе глючный. И тормозит на превью с 4K, хотя Final Cut те же самые файлы кушает на ура.
Самое забавное, что старый Final Cut, на древнем Маке, с древней High Sierra, спокойно монтирует 4K. 😀
Ну он как бы сам себе proxy создает. А premier нет
Я делаю видосы в премьер и не тормозит, но я любитель, без всяких эффектов стряпаю
Без эффектов каждый может, а ты попробуй на него warp стабилизацию положи и еще парочку ))
Так а саму Сору ваще потестить простым смертным дадут?
На торренте когда?
Наконец-то можно будет заменить всех не кондиционных актеров на нормальных одноногих чернокожих трансов женщин в старых фильмах, а когда ветер подует в другую сторону то поменять снова.
Даже гиф сломался 😂
Редактирование видосов с азиатскими бандитами 🤦♀️
Нет бы чёнить весёленькое. Губы накачать, попу подтянуть 💁♀️
чтобы ты занеё кусь?
Давайте попробуем теперь снять рекламный ролик
мне нравится ,тот факт , что такие функции существуют уже довольно много лет , а тут появляется чудо ИИ -и нам подают тоже самое ,только в другой обертке
Будет как с увеличением скорости процессора и одновременным ожирением софта. Чем проще удалить ненужный объект одной кнопкой — тем сильнее обленятся режиссёры с этапом подготовкой сцены, и конечный результат как минимум будет не лучше.